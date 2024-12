De beste motor- en supercarbouwer uit Oostenrijk zit in de penarie

Het kan wel eens slecht aflopen voor één van de weinige auto- en motorbouwers uit Oostenrijk.

Beeld je eens in wat we allemaal niet hadden gehad zonder Oostenrijk. Wiener Schnitzels, Tirol, Conchita Wurst, Mozart, een aspirant-kunstenaar die later de wereld op zijn kop zou zetten (we noemen geen namen) en Red Bull. Oh ja, en in de motorfietswereld hadden we het moeten doen zonder KTM. Helaas lijkt dat laatste misschien wel iets wat we in de toekomst voor mogelijk moeten houden.

KTM

Als doorwinterd autofanaat kun je KTM (wat trouwens staat voor Kronreif Trunkenpolz Mattighofen, vernoemd naar de twee heren die het merk groot maakten en de plaats van oprichting) kennen van de X-Bow (spreek uit: crossbow). Ook al richt KTM zich vooral op (motor)fietsen, ze maakten in 2013 een uitstapje naar auto’s. Althans, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het een soort motorfiets met vier wielen was. Je kreeg geen dak, geen deuren, geen voorruit en slechts beperkte stukken plaatwerk. Wel kreeg je pushrod-veren, een vederlichte koets vanwege koolstofvezel en een dikke pak power dankzij de 2.5 liter vijfcilinder van Audi.

Naast de X-Bow heeft KTM dus een groot portfolio motorfietsen. Hoofdzakelijk crossmotoren, maar ook een reeks straatmotoren en zelfs superbikes. Racen doen ze ook in meerdere disciplines. En dan dus ook nog fietsen! Veel ijzers in het vuur, dat moet wel goedkomen.

KTM in de penarie

Of toch niet? Het moederbedrijf van KTM genaamd Pierer Mobility heeft uitstel van betaling aangevraagd. Tegenvallende resultaten van dit jaar hielpen er niet aan bij, waardoor de schulden nu torenhoog zijn. Het woord ‘faillissement’ wordt niet genoemd, maar we vrezen het ergste. Het zou gaan om een totale schuld van drie miljard euro bij Pierer, waarvan 1,8 miljard puur en alleen voor KTM is. En staan banen van zo’n 3.600 KTM-medewerkers op losse schroeven.

Geen zorgen

Volgens KTM moet je je overigens geen zorgen maken. Wil je een motorfiets of X-Bow kopen, gewoon lekker doen. Er verandert voor nu niks aan de gang van zaken. Maar ja, dit soort berichten komen niet uit de lucht vallen en het helpt de verleiding om een KTM te kopen ook niet te vergroten. KTM Fahrrad, de fietsenafdeling, schijnt overigens compleet buiten beeld te staan en daar gaan de zaken gewoon verder zoals ze al gingen. Spannend…