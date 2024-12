Max Verstappen pakt pole, moet hem direct weer inleveren

Max had eindelijk weer eens een overtuigende pole position te pakken na het kwalificeren voor de GP van Qatar. Alleen hij is ‘m ook direct weer kwijt.

Het is wel eens de vraag, vooral namens F1-leken: nu Verstappen al zijn WK-titel op zak heeft, hebben die laatste twee races nog zin? Kan Max niet gewoon al vast vakantie vieren en even elk weekend in de auto stappen, rondjes rijden, PR-mensen te woord staan en weer verder vakantie vieren? Nee, zo werkt het niet. Lewis Hamilton beantwoordde die vraag al eens door te zeggen dat je mentaliteit altijd blijft om te rijden alsof er nog iets vanaf hangt. Door bijvoorbeeld ook nog te vechten voor de constructeurstitel. Wat trouwens voor Verstappen ook nog weinig zin heeft.

Kwalificatie

En toch laat ook Max zich niet kennen in de afsluitende fase van dit seizoen. De inmiddels viervoudige wereldkampioen kan nog rijden alsof hij iets goed te maken heeft. Dat leverde in de kwalificatie voor de GP van Qatar later vandaag een echte pole position op. Kijk, dat getuigt niet van het allemaal maar laten gebeuren en afsluiten met zo veel mogelijk punten zou prachtig zijn.

Toch geen pole

Vlak na de kwalificatie moest Max zich echter melden bij de stewards. Snel rondjes rijden of niet, Max zorgde voor een ietwat gevaarlijke situatie. In een langzame ronde om nog één laatste sneller keer te knallen, pakte hij met niet zo hoge snelheid een racelijn terwijl George Russell achter hem met volle vaart aan kwam rijden. Die moest vervolgens in de ankers en over de kerbstones. Dat kan gevaarlijk aflopen en bovendien had Russell het gevoel dat de kerbstone ook lekker over de vloer schraapte, wat dan weer schade kan veroorzaken. Kortom: dat vond de Brit niet netjes. En daar was de FIA het kennelijk mee eens. Max moet daarom op plek twee starten.

Resultaten

Dat heeft als resultaat dat het Russell is die op pole start, met de twee McLarens op plek drie en vier, Leclerc, Hamilton en Sainz daarna en Alonso, Perez en Magnussen maken de top 10 af. Vooral Ferrari en McLaren hebben nog wat uit te vechten: niet alleen staan die twee teams maar 30 punten uit elkaar, ook Charles Leclerc en Lando Norris verschillen maar 24 punten. Spann0nd!