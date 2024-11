Auto is de redding van motormerk KTM

Grote verliezen, massa-ontslagen en een productiestop: het ziet er niet rooskleurig uit.

Wie de bedrijfsnaam KTM hoort, zal in eerste instantie aan tweewielers denken. Of de MotoGP-kenners misschien aan Brad Binder. Maar Kraftfahrzeuge Trunkenpolz Mattighofen kan binnenkort ook bekend staan als dat motormerk van weleer. Het gaat namelijk bijzonder slecht met de Oostenrijkse firma. Wat de motorfietsenfabrikant nog een beetje overeind houdt? Een auto.

Met ”een auto” doen we de creatie hierboven natuurlijk te kort. De eerste X-Bow uit 2007 ken je nog als een pretmachine zonder dak voor mensen met een midlifecrisis. Sinds 2022 is daar een nog dikker apparaat bijgekomen: de X-Bow GT-XR. Onder de knappe koets huist een Audi afgeleide 2,5-liter vijfcilinder die goed is voor 500 pk en 581 Nm aan koppel. De coolste feature? De straaljagerachtige canopy die open gaat om toegang tot de auto te verlenen. Een beetje zoals de Solus GT.

KTM zit in een crisis

Het gaat de afgelopen tijd bijzonder slecht met KTM. Dit jaar werden er al ruim 500 medewerkers ontslagen. Daar komen er nog maximaal 300 ontslagen bij in 2024. Bovendien is KTM van plan om in januari en februari 2025 een productiestop in te voeren. Wanneer de medewerkers weer mogen klussen, doen ze dat maximaal 30 uur per week.

De reorganisatie heeft natuurlijk te maken met tegenvallende financiën. Het bedrijf achter verschillende motormerken waaronder KTM is Pierer Mobility. Deze organisatie zegt dat er honderden miljoenen nodig zijn om KTM uit deze crisis te helpen. Dat is ook wel af te lezen aan de verliezen.

Eind 2022 had KTM al een schuld van zo’n € 300 miljoen. Halverwege dit jaar was die schuld al opgelopen tot zo’n € 1,5 miljard. De aandelenkoers knalde ook omlaag. Er is nog maar 10 procent van de waarde over die het merk begin 2022 had.

De redding? De X-Bow GT-XR!

Weinig goed nieuws dus over KTM, maar er zijn ook wat lichtpuntjes. Zo is het merk niet van plan te gaan stoppen met de MotoGP. Leuk voor de fans daarvan, maar voor het bedrijf zelf is ook wat positiefs te melden. De X-Bow GT-XR is namelijk goed ontvangen.

KTM heeft afgesproken dat het per jaar 100 stuks van de auto bouwt om de exclusiviteit te waarborgen. In juli van dit jaar werd de laatste al verkocht. Daarnaast schijnt meer dan 90 procent (dus ook meer dan 90 stuks) op maat gemaakt te zijn. Dat is niet alleen extra leuk voor de exclusiviteit, maar ook voor de portemonnee van KTM kunnen we ons voorstellen.

De oplossing is dus wat ons betreft: maak meer vierwielers! Hoe tof zou het zijn als KTM een hot hatch voor de massa zou bouwen met ongeveer het uiterlijk van de X-Bow. Een wat minder leuk plan, maar dat wel een grotere kans op slagen heeft: natuurlijk een crossover bouwen. Of eigenlijk X-over. Je hebt gezien hoe dat heeft gewerkt bij Lamborghini.

Foto: KTM X-BOW GT-XR gespot door @gerald via Autoblog Spots

Bron: Motorsport.com, Motorrad