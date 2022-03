Toyota bZ4x actieradius bekendgemaakt

De officiële cijfers zijn binnen. Dit is de actieradius van de nieuwe Toyota bZ4x.

Die naam is nog even wennen. Zeker als je het op een toetsenbord moet tikken. Maar dat is mijn probleem, niet die van jullie. Toyota kan eindelijk melden wat de WLTP-actieradius is van hun eerste batterij elektrische SUV.

Even een korte inleiding. De bZ4X staat op het e-TNGA-platform. Dat betekent dat de auto vanaf de grond ontwikkeld is als elektrische auto. Met deze auto wil Toyota het echt goed doen. Geen half werk qua actieradius of laadcapaciteit. Nee, een goede EV die kan meekomen met de concurrentie.

Met de presentatie van de Toyota bZ4x werd gesproken over een actieradius van ruim 450 kilometer. Dat was toen nog een schatting. Nu zijn de officiële WLTP-cijfers binnen. Toyota kan met trots zeggen dat de opgegeven actieradius uitkomt op 516 kilometer.

Dat is voor de versie met voorwielaandrijving. De variant met vierwielaandrijving heeft een opgegeven rijbereik van 470 kilometer WLTP.

In de praktijk is het beter om die eerdere communicatie van 450 kilometer aan te houden. De WLTP-actieradius halen blijkt in het echte leven vaak een onmogelijke opdracht. Daar mag je gerust wat van afsnoepen.

Een mooie troef van de bZ4X is dat je optioneel zonnepanelen op het dak kunt installeren. Daarmee heb je naast het remmen nog een manier om onderweg kilometers terug te winnen zonder meteen een stekker in de auto te moeten prikken.

De nieuwe Toyota bZ4x zal in het eerste kwartaal van 2023 uitgeleverd worden. De Japanse autofabrikant maakt binnenkort de prijzen bekend.