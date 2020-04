Kunnen we de Dutch GP definitief op onze buik schrijven?

De persconferentie van gisteravond lijkt het einde te betekenen voor de Grand Prix van Zandvoort dit jaar.

Het zag er al lang somber uit voor de Nederlandse GP. In maart maakte de FIA officieel bekend dat de race in ieder geval niet in mei zou plaats vinden. Toch was er nog hoop op een race later in het seizoen. De (niet geheel onverwachte) verlenging van de maatregelen die het kabinet gisteravond afkondigde lijkt de genadeslag te zijn.

1 september

Aanvankelijk waren de evenementen nog tot 1 juli geschrapt. Dit liet nog de mogelijkheid open voor een race in de zomer. Dit bracht natuurlijk een berg praktische bezwaren met zich mee, maar toch. Gisteravond maakte het kabinet echter bekend dat evenementen tot 1 september geen doorgang zullen vinden. Dit laat slechts nog twee mogelijkheden open: een race aan het eind van het seizoen of een race zonder publiek.

Niet aannemelijk

Hoewel de organisatie van de Dutch GP geen gebrek had aan optimisme, zien zij er nu ook geen gat meer in. “Het is afwachten welke mogelijkheden ons nog worden geboden, maar ik acht het niet aannemelijk dat het dit jaar nog kan,” zegt Jan Lammers tegenover de Telegraaf.

Zonder publiek?

Ook een race zonder publiek ziet Jan Lammers eigenlijk niet zitten. Eerder liet hij weten alleen deze optie te overwegen als de FIA er mee kwam. Nu zegt Lammers: “We hebben geen scenario’s uitgewerkt voor een 1,5 meter afstand of racen zonder publiek.” Hij geeft aan dat hij het evenement wil uitrollen zoals ze dat hebben bedacht. Oftewel: met publiek. Wel zegt Lammer tegenover Racingnews365: “Vanuit de publieke opinie begrijpen we dat ook de tickethouders liever een GP zonder publiek hebben dan helemaal geen race.” Daarmee lijkt hij de optie niet helemaal uit te sluiten.

De kans dat er dit jaar nog geracet wordt op Zandvoort is nog kleiner geworden dan hij al was, maar de organisatie houdt de deur dus nog altijd op een kier.

Foto: Jumbo Racedagen 2018, via @hhitalia