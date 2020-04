Bentley: onze digitale tellers moeten tijdloos zijn

Bentley heeft gekozen voor digitale tellers met een tijdloos design.

Je scoort als autofabrikant geen punten als je nu nog met analoge tellers komt aanzetten. Of het nu mooier is of niet: de fabrikanten moeten met de tijd meegaan en dus heeft de digitalisering zijn intrede gemaakt.

Nog meer dan met analoge klokken kunnen ontwerpers helemaal losgaan. Op een scherm is immers alles mogelijk. Bentley heeft juist gekozen voor een heel rustig ontwerp. De digitale klokken zijn een imitatie van de analoge klokken. Daarmee kiest Bentley voor een vergelijkbare aanpak als Rolls-Royce.

De reden dat Bentley dit doet is om een zo tijdloze mogelijke beleving te geven. Het nadeel van digitalisering is dat de techniek zichzelf constant inhaalt. Daardoor kan een technologisch design van 10 jaar terug al heel oud ogen. De analoge klokken rijpen een stuk beter.

Bentley zegt echter auto’s te ontwerpen die generaties moeten meegaan. Geen simpele A-naar-B voertuigen, maar kunstwerken op wielen. Om te voorkomen dat een digitaal interieur heel snel heel oud gaat ogen, is gekozen voor een traditioneel uiterlijk.

A Bentley isn’t a smartphone; it’s going to be used and cherished for generations. So we chose a skeuomorphic approach that will age with the car. Look at pure digital instrument graphics from ten years ago – they’ve dated faster than the car they were part of.

Graeme Smith, hoofd Bentley infotainment