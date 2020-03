Officieel: de Nederlandse Grand Prix is uitgesteld

Wat iedereen wist is officieel. De Formule 1-race op Zandvoort zal niet in mei plaatsvinden.

Iedereen en zijn moeder wist dat de Dutch Grand Prix niet door zou gaan. Het was slechts wachten op de officiële bevestigingen vanuit de Formule 1 en de FIA. Die bevestiging is zojuist gekomen. Niet alleen de Nederlandse Grand Prix, maar ook de races in Barcelona en Monaco zijn uitgesteld.

De FIA spreekt duidelijk over een uitstel en niet over een annulering. Dat betekent dat de FIA en de F1 gaan kijken wanneer de races wél zouden kunnen plaatsvinden. De reden van het annuleren moge duidelijk zijn. Door de verspreiding van het coronavirus was een uitstel onvermijdelijk.

Wanneer de Formula 1 Dutch Grand Prix 2020, Formula 1 Spanish Grand Prix 2020 en de Formula 1 Monaco Grand Prix 2020 wel gaan plaatsvinden is gissen. De verwachting is ergens deze zomer. De FIA en de Formule 1 zeggen de situatie te bekijken met de lokale organisatoren. Men hoopt later met nieuwe datums te komen voor de drie races. De ambitie is in elk geval om de races niet te schrappen, maar om ze te verplaatsen naar een later moment in 2020.

The FIA and Formula 1 continue to work closely with affected promoters and local authorities to monitor the situation and take the appropriate amount of time to study the viability of potential alternative dates for each Grand Prix later in the year should the situation improve. The FIA and Formula 1 expect to begin the 2020 Championship season as soon as it is safe to do so after May and will continue to regularly monitor the ongoing COVID-19 situation.