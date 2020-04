Politie heeft het druk met ‘coronaracers’

View this post on Instagram

Gisteren en vandaag hebben wij tussen de meldingen door gehandhaafd op de verkeersveiligheid rondom de stad Utrecht. Er is minder verkeer op de weg, en wij zagen dat een paar bestuurders het gaspedaal iets verder intrapten. Wij hebben in deze twee dagen reeds 8 rijbewijzen moeten invorderen. Dit is best een heftige maatregel, maar alle invorderingen waren omdat bestuurders 50km/h of harder reden en dat betreft een overtreding. Dit op een stuk waar 100km/h is toegestaan. De hoogst gemeten snelheid is 170km/h op dit stuk. Ondanks het mindere verkeer, hou je aan de snelheid! Wij blijven ook hier gewoon op handhaven in deze tijd.