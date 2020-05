Kunnen wij straks geen Nissan GT-R meer kopen?

Het Nederlandse Nissan-aanbod zou over een paar jaar zomaar slechts de Juke en de Qashqai kunnen zijn, mocht Nissan inderdaad willen terugtrekken uit Europa…

Nissan heeft in haar bestaan geweldige auto’s gemaakt voor de petrolhead. Neem de Silvia, of de Z-auto’s. Het hoogtepunt blijft echter de Skyline GT-R. Of, zoals deze al een ruim decennium heet: de GT-R. Als je een sportieve Nissan koopt, weet je dat je een geweldige motor en onderstel krijgt. Ook al mis je volgens sommigen een vleugje ziel.

Is het gebrek aan een vleugje ziel voor jou geen probleem en wilde je binnenkort een nieuwe GT-R kopen? Dan is een beetje haast wellicht geen slecht idee. Reuters claimt namelijk dat Nissan zich wil terugtrekken uit Europa. Onder leiding van belastingontduiker Ghosn is Nissan namelijk flink gegroeid, ten koste van de kwaliteit en de sterkte van het merk Nissan. Daardoor staat de winstgevendheid nu onder druk, wat Nissan wil aanpakken. Daarbij hoort een nieuwe strategie, waar Europa niet echt een onderdeel van lijkt te zijn.

Krijgen wij Nederlanders en Belgen dan helemaal niets? Jawel, Nissan wil hier meer Qashqai’s en Juke’s verkopen. Alsof er hier niet al genoeg van die verschrikkelijke hokken spraakmakende SUV’s en crossovers rondreden. En waarschijnlijk gaat Renault zich nog verder focussen op de Europese markt en elektrische auto’s. Of dat betekent dat we straks een über Alpine krijgen om de GT-R te vervangen is niet duidelijk, al acht deze schrijver die kans vrij verwaarloosbaar.

In plaats van Europa gaat Nissan zich verder focussen op de Verenigde Staten, China en Japan. De anonieme bron zegt dat het meer is dan alleen kostenbesparing en dat ze daarnaast de verslechterde relaties met Amerikaanse dealers willen verbeteren. Ook moet er een verse reeks aan auto’s komen. Volgens dit artikel gaat Nissan dus niet stoppen met de opvolger van de 370Z, al is er een kans dat je die straks via import naar Nederland moet zien te halen.

Foto: GTR Uitlaten van @ByJacquelinePhotography, via Autojunk.nl.