‘Nissan introduceert binnen een jaar de 370Z-opvolger’

Krijgt deze archaïsche achterwielaandrijver dan eindelijk een opvolger?

Een ongeblazen 3,7 liter-V6 die 337pk naar de achterwielen stuurt. Het klinkt als een prima, oldschool recept voor een leuke middag. Toch kunnen we je het niet aanraden om de auto met deze ingrediënten te kopen. We hebben het namelijk over de Nissan 370Z, een oldtimer die nog altijd in de showroom staat. Okay, oldtimer is wat overdreven. Toch bestaat deze auto al sinds 2009, met een kleine update in 2013. En van een afstandje verschilt de auto niet eens zo heel erg veel van de Nissan 350Z, die al uit 2002 stamt.

Het feit dat deze auto nog te koop is, is dan ook tamelijk opvallend. Ter vergelijking: toen de 370Z voor het eerst te koop was, was de Ferrari 458 Italia halverwege haar levensloop. Inmiddels is die al een half decennium geleden vervangen door de Ferrari 488, die net is vervangen door de Ferrari F8 Tributo.

Dat de geruchtenmolen voor de opvolger van de Nissan 370Z al een aantal jaren draait, is dan ook geen wonder. Nu kan Autocar daar een nieuw gerucht aan toevoegen. De opvolger gaat namelijk Nissan 400Z heten. En dat klinkt als goed nieuws. Bij de voorgaande Nissan Z-auto’s, had het cijfer namelijk iets te maken met de literinhoud van de auto. Een Nissan 400Z krijgt dus een 4,0 liter-motor. Toch?

Eh, nee, zoals eerder gebracht wordt dit een twinturbo-3,0 liter-V6 uit de Infiniti Q60. Deze moet 400 pk en 475 Nm produceren. Zien we toch weer waar die 400Z vandaan komt. Deze motor wordt in de Q60 gekoppeld aan vierwielaandrijving, waarmee de auto de 100 km/u in vijf seconden haalt. In de 400Z gaat alle kracht waarschijnlijk naar de achterwielen. Deze gaat ook een lichtere koets krijgen, de verwachting is dus dat deze sneller gaat zijn.

Over het uiterlijk hebben we ook al eerder kunnen speculeren: het wordt een soort mengsel van de 240Z en de 300ZX Z32. En qua badges krijgt het natuurlijk het nieuwe Z-logo. Wanneer we de Nissan 370Z-opvolger ein-de-lijk te zien gaan krijgen? Autocar-bronnen spraken over een onthulling van dit jaar, al wordt uitstel verwacht vanwege de coronacrisis. Maar een onthulling binnen de komende twaalf maanden? Dat zou zomaar eens kunnen…

Foto: Nissan 370Z van @Waaa93, via Autojunk.nl.