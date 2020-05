‘Door de lockdown nemen ratten je auto over’

Alleen omdat jij niet in je auto zit, betekent niet dat je vierwieler geen bezoek krijgt. Door het coronavirus worden er meer ratten in auto’s gesignaleerd.

Door het coronavirus en de daarbij behorende ‘intelligente’ lockdown werkt een groot deel van de mensen ineens thuis. Dit zien we terug op de snelwegen, maar ook op de parkeervakken in woonwijken. Een groter deel van de stalen blikken blijft immers de hele dag thuis, in plaats van dat ze op het parkeerterrein naast het werk staan.

Dat het wekenlang stil laten staan van een auto niet goed is, dat weten de meeste autoliefhebbers inmiddels wel. Je accu gaat leeg, je krijgt smurrie in de tank, je banden worden er niet blij van, enzovoorts. The New York Times waarschuwt echter voor een ander probleem: ratten.

Volgens de krant zijn stilstaande auto’s aantrekkelijk voor ratten, waardoor er sinds het coronavirus meer meldingen zijn van ratten onder de motorkap. De NYT citeert een onderzoeker aan de Fordham Universiteit, die zegt dat automotoren lijken op de oerhuizen van de dieren. Warme, donkere hollen met eenvoudig toegankelijke wortels.

Hé, wortels? In wat voor auto groeien er nou weer boomwortels? Hebben ratten het gemunt op houten Morgan? Nee, de kabels van een auto lijken op boomwortels. Ratten zijn volgens de onderzoeker constant op zoek naar iets dat ze kunnen kauwen, omdat ze dat ‘comfortabel’ zouden vinden. De snijtanden van een rat zijn continu aan het groeien, dus moeten ratten vaak iets kauwen zodat die tanden afslijten. Anders kunnen de ondertanden groeien tot in hun verhemelte, waardoor ze sterven.

En hier komen die autokabels in het verhaal: veel autofabrikanten maken tegenwoordig hun kabels van milieuvriendelijkere sojabonen, in plaats van op basis van aardolie. Ratten zouden dit lekkerder vinden, waardoor ze vaker onder de motorkap van nieuwere auto’s te vinden zouden zijn. De kosten van kapot gevreten draadjes? Honderden, tot wel duizenden euro’s, aldus de krant.

Nu is er wel het een en ander op te merken aan het NYT-verhaal. Zo ligt de stad New York niet in Nederland. Je zou je dan kunnen afvragen wat wij Nederlanders hier aan hebben. Nou, volgens de geciteerde onderzoeker zijn de corona gerelateerde rattenproblemen vooral een probleem voor grote steden met flinke rattenpopulaties. Deze ratten teren normaal bijvoorbeeld op het voedsel wat restaurants weggooien. Omdat restaurants nu weinig voedsel weggooien, moeten de diertjes op zoek naar andere plekken om te eten. Daarbij worden ze wanhopig en komen ze op plekken waar ze normaal niet zouden komen. De motorruimte van auto’s, bijvoorbeeld. En waar gaan wij in Nederland volgens onder meer RTL Nieuws steeds meer last van krijgen? Juist, van rattenplagen. Nog wat vaker een rondje met de auto maken, is dus misschien geen slecht idee…

