Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Amerika 2017

Gaat Hamilton zijn record scherper zetten, of kunnen deze jongens voor een stunt zorgen? Je leest het hier, op Autoblog.

Dames en heren: welkom bij de kwalificatie van de Grand Prix van de Verenigde Staten. Het is het 17e raceweekend van het jaar (van de 20). Dit betekent dat het einde van dit seizoen nabij is. Toch zijn er de nodige wijzigingen qua personele bezetting. Bij Renault is Jolyon Palmer dan eindelijk de laan uitgestuurd door Renault. Het verschil met teamgenoot Nico Hülkenberg was gewoonweg te groot om te negeren. Nico heeft tot nu to 34 punten gehaald, terwijl Palmer bleef steken op 8 punten (1 keer een 6e plaats in Singapore).

Palmer is vervangen door Carlos Sainz, waardoor er een plaatsje vrij is gekomen bij Toro Rosso. Bij Toro Rosso mag Daniil Kvyat na twee races weer instappen. Pierre Gasly, de initiële vervanger van Kvyat, is er zelf niet bij. Gasly zou dit weekend een gooi doen naar de titel in het Super Formula kampioenschap op Suzuka. Dankzij een naderende tyfoon is het hele raceweekend daar afgelast. Met een half puntje verschil is Hiroaki Ishiura tot kampioen uitgeroepen. Brendon Hartley neemt voor deze race de honneurs waar. Iemand die voorlopig op zijn plaats blijft is Max Verstappen. Hij heeft onlangs bijgetekend tot 2020.

Nu we het toch over Ons Max hebben: hij krijgt 15 plaatsen gridstraf. De verbrandingsmotor alsmede de MGU-H zijn vervangen. Nico Hülkenberg krijgt maar liefst 20 plaatsen gridstraf, ook vanwege een nieuwe Renault-motor. Bij Toro Rosso gebruikt men ook motoren van het Franse merk. In dit geval krijgt Brendon Hartley een nieuwe motor, wat hem komt te staan op 25 plaatsen gridstraf.

Voor onze Belgische lezers hebben we ook slecht nieuws, want Stoffel Vandoorne ontkomt wederom niet aan een gridstraf: 10 plaatsen.

In de derde vrije training zagen we een bekend beeld. Hamilton was het snelste, op de voet gevolgd door Sebastian Vettel. Bottas en Raikkonen zaten daar weer vlak achter. Verstappen lag vijfde, meer dan 6 tienden achter Hamilton.

Genoeg voorbeschouwing, het is 23:00, we starten met de kwalificatie!

Q1

En we trappen af! Als eerste gaat de Toro Rosso van Daniil Kvyat naar buiten. De eens zo veelbelovende Rus krijgt wederom een kans om een demotie aan de broek te krijgen. Dat is goed, want zoals wetenschappelijk is aangetoond: bij elke demotie van Kvyat wint Max Verstappen een Grand Prix. De teams die onderaan het klassement bungelen sturen als eerste hun auto’s naar buiten. Kvyat zet de eerste tijd neer: 1:37.682. Een tijd waar Wehrlein in de Sauber direct onderduikt.

Van de topteams is het Lewis Hamilton als eerste die uit de pits gaat. Waarschijnlijk is één rondje genoeg voor de Brit om door naar Q2 te kunnen. Zijn tijd: 1:36.425. Dan de Ferrari’s, die zijn een stukje sneller dan Hamilton. Bottas staat voorlopig op P1 met Ocon als verrassing op P2. Tegelijkertijd klaagt Verstappen de wegligging van zijn auto. Hij lijkt erg weinig grip te kunnen vinden. De klachten blijken van korte duur. Zijn tweede ronde gaat namelijk een stuk beter: 1:33.89, goed voor P1! Heel eventjes dan. Hamilton weet er, zij het nipt, voorbij te komen met 7 honderdste van een seconde. Dan moeten we er bij aantekenen dat Hamilton op Supersoft-banden rijdt, Max op de Ultrasofts.

Ok, we zijn nu aan het einde van Q1. De topteams zitten veilig aan de bovenkant en hoeven niet meer naar buiten. Iedereen die nu buiten de Top 10 staat, proberen het nog eenmaal op een toptijd neer te zetten.

Deze coureurs gaan niet door naar Q2:

Ericsson

Stroll

Hartley

Wehrlein

Magnussen

Q2

Wederom zijn het de Mercedessen die direct het asfalt betreden. Meteen volgt er een Red Bull. Is het Max? Nope, het is de Honey Badger. Ricciardo had een matige tijd (11e) in Q1 gereden, dus is hij waarschijnlijk uit op eerherstel. Ook Ocon, Vettel en Verstappen gaan de baan op. De eerste tijd is dan ook voor Hamilton (1:33.560) met Bottas op twee tienden achterstand. De Mercedes coureurs nemen geen risico: beide rijden op Ultrasofts. In tegenstelling tot Q1 rijdt Max deze sessie op de Super Soft banden. Een tactische beslissing, aangezien hij achteraan moet starten morgenavond. Alle andere coureurs rijden op Ultrasofts.

Het beeld is weer zoals we gewend zijn het afgelopen seizoen. De Mercedessen fier vooraan, de Ferrari’s en Red Bulls daarachter. De Force India’s zijn weer ‘best of the rest’. Wat daarachter gebeurd is wel interessant. Sainz, Massa, Alonso en Vandoorne zitten binnen een paar tienden van elkaar verwijderd. Dit kan nog leuk worden. Hamilton zet zijn tijd scherper (1:33.437!). Bottas volgt op een halve seconde. De Ferrari’s nemen P3 en P4 in beslag. Beide Spaanse coureurs maken indruk: Sainz pakt P8 in Q2, Alonso P9.

Deze coureurs gaan niet door naar Q3:

Massa

Kvyat

Vandoorne

Grosjean

Hülkenberg

Q3

De spanning bouwt op. Wat gaat er nu gebeuren? Hoeveel seconden weet Mercedes te pakken op de rest? Kan iemand voor een verrassing zorgen? Net als bij Q1 en Q2 heeft Hamilton weinig geduld. Niet veel later volgt de rest. Lewis rijdt traditioneel ijzersterk: 1:33.108. Dit kwalificatiemonster racet niet. Hij danst met zijn auto door de bochten. Ongelooflijk om te zien hoe Lewis de eerste bochtensectie in natuurlijke cadans weet af te leggen. We kijken nu naar een van de beste coureurs aller tijden. Dat kunnen we niet zeggen over zijn teammaat. Bottas volgt weer met een halve seconde achterstand. Dat is het verschil tussen een goede coureur en een coureur van de buitencategorie. Kimi Raikkonen doet het erg netjes, vooralsnog sneller dan zijn teamgenoot. Al is het verschil te verwaarlozen. Wat we ook constateren: Verstappen is structureel sneller dan Ricciardo. Ook in het begin van Q3 is Verstappen enkele tienden sneller.

Ok, de top 6 is niet zo moeilijk te raden. Daarachter is het spannender. Een diepe buiging mag (voorlopig) wederom gemaakt worden voor Alonso. De Honda maakt bizarre geluiden bij het afremmen, maar Fernando weet de McLaren tussen de Force India’s te nestelen. De andere Spanjaard, Sainz, heeft nog geen tijd neer gezet. Hij begint aan zijn ronde wanneer alle andere coureurs binnen zijn. Daar valt wat voor te zeggen: hij heeft de baan nu voor zichzelf en kan tweemaal een rondetijd neerzetten.

De laatste minuut gaan in en iedereen is nu op The Circuits Of The Americas. Er gebeurt niet veel. Vettel weet toch nog P2 te pakken. En Ricciardo heeft een goede dag. Hij verschalkt Raikonen én Max Verstappen. Voor Max maakt dat niet uit. Hij start toch achteraan. Voor Ricciardo moet dit wel lekker zijn. Max heeft een nieuw contract op zak, maar Ricciardo verdiend er absoluut ook eentje.

De uitslag van de kwalificatie is als volgt:

1. Hamilton

2. Vettel

3. Bottas

4. Ricciardo

5. Raikkonen

6. VERSTAPPEN

7. Ocon

8. Sainz

9. Alonso

10. Perez

11. Massa

12. Kvyat

13. Vandoorne

14. Grosjean

15. Hülkenberg

16. Ericsson

17. Stroll

18. Hartley

19. Wehrlein

20. Magnussen

De startopstelling voor morgen ziet er zo uit:

1. Hamilton

2. Vettel

3. Bottas

4. Ricciardo

5. Raikkonen

6. Ocon

7. Sainz

8. Alonso

9. Perez

10. Massa

11. Kvyat

12. Grosjean

13. Ericcson

14. Stroll

15. Wehrlein

16. Magnussen

17. Vandoorne

18. VERSTAPPEN

19. Hülkenberg

20. Hartley

De race gaat van start om 21:00 Nederlandse tijd.