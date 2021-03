Lammers en Wolff: nieuwe F1-regels treffen Mercedes hard - Autoblog.nl

De nieuwe aero-regels binnen de Formule 1 treffen Mercedes harder dan Red Bull, zeggen zowel Jan Lammers als Toto Wolff.

De testdagen van twee weken geleden waren bemoedigend voor de Verstappen-fans. In het weekend was Verstappen duidelijk de snelste en was Bottas niet zo blij met zijn W12. Natuurlijk geven die testdagen echt geen garantie voor de toekomst, maar het is wel een interessant vooruitzicht. Zeker omdat Wolff en Jan Lammers concluderen dat Mercedes een niet al te beste startpositie heeft.

Dat heeft alles te maken met de nieuwe aero-regels van dit jaar. Teams moesten onder meer een deel van de vloer verwijderen. Het weghalen heeft vooral een impact op low-rake-teams zoals Mercedes. Teams als Red Bull, waarbij de achterkant hoger ligt ten opzichte van de neus, hebben minder last van de nieuwe regels.

Je denkt nu misschien dat de oplossing simpel is; gewoon die kont wat hoger krikken en ook zo’n high-rake-opstelling gebruiken. “Maar zo simpel is dat niet”, zegt Lammers bij de BNR Nationale Autoshow. “Je hele wielophanging komt dan niet meer uit. Daarnaast mocht je dit jaar maar een paar dingen aanpassen met je twee development tokens. Het is dus niet een kwestie van de rijhoogte omhoog en gassen.”

Tegen Motorsport.com bevestigt Wolff de aero-problemen. Ze zijn er nu hard aan bezig om deze achterstand in te halen, ‘maar onze analyses geven zeker aan dat we meer downforce zijn verloren dan de high-rake-teams’. “We kunnen onze ophanging niet aanpassen naar wat Red Bull doet. We moeten daarom maar het beste maken van wat we hebben.”

Wolff geeft aan dat er een ‘pad vooruit’ is om de auto voorspelbaarder te maken voor Hamilton en Bottas. Tegelijkertijd is er wel meer werk nodig om deze te kunnen optimaliseren. “Het is niet een klein balansprobleem, we moeten de sweet spot van de auto opnieuw uitvinden.” Dit weekend kunnen we de effecten hiervan zien, bij de eerste race van het nieuwe seizoen.

Verder in deze aflevering van de BNR Nationale Autoshow: Zandvoort-directeur Robert van Overdijk hint naar extra kaartjes voor de Dutch GP. En Wouter test de BMW 128ti.