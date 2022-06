Verstappen: “We moeten porpoising niet dramatiseren”

Verstappen gooit een beetje schaduw op Lewis Hamilton met zijn mening over porpoising.

We schreven al in het begin van het seizoen dat de F1 dit jaar overgenomen werd door de bruinvis. Destijds was de gedachte nog dat het misschien zo zou zijn dat de teams vrij snel oplossingen zouden hebben voor ‘porpoising’. Met die laatste term bedoelen we dan, voor de enkeling die onder een steen geleefd heeft -we oordelen niet- het gehobbel dat de F1 auto’s van dit jaar vertonen als gevolg van de nieuwe regels waarbij een groter deel van de downforce van de auto’s door de vloer wordt opgewekt. Hierdoor worden de auto’s met name op grote snelheid letterlijk tegen het circuit aangetrokken, waarna de downforce kortstondig wegvalt en de auto uitveert, om vervolgens weer (en weer en weer) tegen het circuit aan getrokken te worden.

Iron Man

Door het lange rechte stuk in Bakoe in combinatie met de vele oneffenheden in de asfaltlaag op het Azerbeidzjaanse stratencircuit, kwamen zaken vorige week tot een nieuw hoogte-/dieptepunt. Lewis Hamilton klauterde na afloop niet uit zijn Mercedes alsof hij Iron Man was, maar alsof hij net de Iron Man had volbracht.

Theater

Wellicht was het een beetje meer drama dan noodzakelijk. Een beetje zoals Nigel Mansell die ‘flauwviel’ toen hij trachtte zijn Lotus over de meet te duwen in de verzengende hitte van Dallas in de jaren ’80. Of zoals Ayrton Senna, die van transiënt krachtsverlies last had toen hij de winnaarsbeker in de lucht probeerde te heffen na de Grand Prix van Brazilië in 1991. Een beetje theater maken was ook deze F1 grootheden niet vreemd.

Porpoising wel heftâââg

Doch aan de andere kant, het zag er ook wel erg heftig uit. Zo heftig dat je je kan voorstellen dat je uit de auto klimt als een Martini die zowel shaken als stirred is. Na acht races heeft de FIA er dan ook genoeg van. Om de zaak een beetje veilig te houden, is deze bruinvis tot de nieuwe Moby Dick verklaard en zal er nu genadeloos jacht op gemaakt worden. Dit weekend zal er gemeten worden hoe groot de belasting daadwerkelijk is voor coureurs. Vanaf Silverstone komen er sancties voor teams die de zaak niet onder controle hebben.

Niet iedereen blij

Nu verklaarde Toto Wolff na de race in Azerbeidzjan nog dat alle coureurs behalve Alonso voorstander waren van maatregelen. Inmiddels blijkt echter dat dat toch niet helemaal waar is. Charles Leclerc bijvoorbeeld vindt het allemaal niet eerlijk. Zijn Ferrari heeft weliswaar veel last van porpoising, maar is wel heel snel. Wie weet wat daar van overblijft als de auto aangepast moet worden. Je zou zeggen dat Red Bull mede daarom enorm in zijn nopjes is met de voorgestelde regelwijziging. Zij zijn immers snel zónder dat ze last hebben van het gestuiter. Toch is onze held Max Emilian Verstappen sceptisch:

Er zijn veel sporten waarbij je je lichaam beschadigt. Als je stopt met je carrière ben je niet meer zoals je was toen je twintig was. Als voetballer krijg je waarschijnlijk problemen met je knieën en als je ziet hoeveel botten motorcrossers of MotoGP-coureurs breken, dan kun je jezelf ook afvragen of dat het veiligste is om te doen. Het antwoord is nee, maar wij zijn bereid om risico’s te nemen voor onze sport en de dingen waar we van houden. Max Verstappen, houdt wel van een risicootje nemen

Zelfverkozen probleem?

Verstappen vervolgt verder:

Natuurlijk is de hoeveelheid porpoising die we nu hebben niet mooi en misschien zelfs niet correct, maar bepaalde teams hebben het veel beter onder controle dan andere. Dat laat zien dat het mogelijk is om van porpoising af te komen. Daardoor moeten we het niet dramatiseren. Niemand had denk ik verwacht dat porpoising zo heftig zou zijn. Daar is misschien overheen gekeken, maar we hebben genoeg mensen in deze sport die er een oplossing voor kunnen verzinnen. Niet dit jaar misschien, maar wel volgend jaar. Het ligt nu gewoon nog aan het design van de auto, omdat je [red: Mercedes, Ferrari en co] zo laag en stijf moeten rijden om downforce te genereren. Max Verstappen, breekt een lans voor blessureleed

Waarvan akte?