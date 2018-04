Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van China 2018

Max moét deze GP aan de bak om de schade van de afgelopen races in te perken. Wat daarbij helpt is een aantrekkelijke startpositie.

Vanmorgen om 08:00 ging de kwalificatie van start. Die-hard fans zitten al enkele uren aan de buis gekluisterd, want de derde en laatste vrije training begon om 05:00. Problemen voor Daniel Ricciardo bij deze training. De Australische Red Bull-coureur blies zijn motor op. Rook en vlammen sloegen uit de bolide. Red Bull moest hard aan de slag om de motor tijdig te vervangen voor de aanvang van de kwalificatie. Ferrari lijkt opnieuw een serieuze dreiging voor Mercedes te vormen, want het duo Vettel en Raikkonen wisten de plekken één en twee veilig te stellen tijdens de derde vrije training. Verstappen werd vierde. In al zijn enthousiasme maakte Hamilton nog een spin op het circuit in Shanghai bij het uitkomen van een bocht. De Mercedes-rijder kwam op een nat gedeelte van het circuit terecht, waardoor hij de controle over zijn bolide verloor. Gelukkig voor de wereldkampioen raakte hij niets en kon hij door.

Q1

Het is 12,5 graden Celcius, zwaar bewolkt en een luchtvochtigheid van 80 procent. Tijd voor Q1. Vlak voor de start is het team van Red Bull nog steeds bezig met de auto van Ricciardo. Het is nog maar de vraag of hij op tijd een kwalificatie gaat rijden.

Wanneer de auto’s op het veld zijn is het Kimi Raikkonen die de voorlopige snelste tijd pakt met 1:32.474. Gevolgd door Bottas en Hamilton. Vettel zet vervolgens een tijd neer en komt op P1 met een tijd van 1:32.171. Inmiddels komt Max de baan op. Ricciardo zit klaar in zijn stoeltje, maar de engineers zijn nog steeds bezig met zijn auto. De eerste tijd van Max is goed voor een vierde plek, met 1:32.932. De voorspellingen gaven aan dat het droog zou blijven, maar Raikkonen spreekt over druppels uit de hemel. Charles Leclerc spint over de curb en verliest controle. Er is geen schade aan zijn auto en kan zijn weg vervolgen. Met nog drie minuten en 10 seconden op de klok mag dan ook eindelijk Ricciardo aan de slag. Hij krijgt één ronde de tijd om een goed resultaat neer te zetten voor het einde van Q1. Hij komt uiteindelijk binnen op de P13 en weet zichzelf veilig te stellen, maar er is zeker nog werk aan de winkel voor de Australiër. Sirotkin, Gasly, Stroll, Leclerc en Ericsson wisten het niet tot Q2 te schoppen.

Q2

Het is groen en de strijd is aan. De Ferrari’s zijn aan het vlammen. Raikkonen en Vettel pakken P1 en P2. De problemen voor Ricciardo lijken voorbij, want hij sluit aan op P3, gevolgd door Verstappen op P4. Dan passeert Bottas de tijd van Verstappen. De Nederlander moet P4 afstaan aan de Mercedes-rijder en zakt een plaatsje. Hamilton pakt de zesde plek. Grosjean en Alonso hebben vooralsnog geen tijd neergezet in Q2. Met 331,2 km/u heeft Vettel tot nu toe de hoogste topsnelheid weten te halen. Lewis heeft zichzelf weten te verbeteren, want op softs weet hij een knappe tijd van 1:31.914 neer te zetten en overtreft daarmee Raikkonen en Vettel. Bottas doet het ook goed en pakt de tweede plek. Op drie en vier Raikkonen en Vettel. Hulkenberg verbeterd zijn tijd en komt op P5. Op zes Grosjean. P7 en P8 zijn voor Ricciardo en Verstappen. De negende plek is voor Pérez en op 10 staat Sainz. Magnussen, Ocon, Alonso, Vandoorne en Hartley gaan niet door naar Q3.

Q3

Dan de allesbeslissende Q3. Na een opwarmronde jagen de coureurs naar een snelle tijd. Ondanks een eerder druppeltje waar Raikkonen het over had, is het nog steeds droog in Shanghai. De Ferrari-coureur zet met 1:31.200 zijn eerste tijd neer. Een baanrecord. Vettel volgt met 1:31.361. Bottas derde, Hamilton vierde en Max vijfde. Perez heeft als enige van de groep geen tijd neergezet.

In de final run zien we interessante dingen gebeuren. Raikkonen verbeterd zijn baanrecord met een tijd van 1:31.182, maar dan komt Vettel met een tijd van 1:31.095! Feest voor Ferrari, want het ziet er erg goed uit voor de Italianen. Het gaat een Ferrari-Mercedes-Red Bull start worden morgen. De volledige uitslag en posities check je hieronder.

1. Vettel

2. Räikkönen

3. Bottas

4. Hamilton

5. Verstappen

6. Ricciardo

7. Hülkenberg

8. Pérez

9. Sainz

10. Grosjean

11. Magnussen

12. Ocon

13. Alonso

14. Vandoorne

15. Hartley

16. Sirotkin

17. Gasly

18. Stroll

19. Leclerc

20. Ericsson

De Grand Prix van China start morgen om 08:10.