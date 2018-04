Deze Porsche 911 Turbo komt met een vleugje BMW

Zie jij het?

TopCar weet wel wat te doen met de Porsche 911 Turbo. Ze geven de aangepakte Turbo’s altijd de naam ‘Stinger GTR‘. Dit is er ook weer zo’n eentje, maar er is hier sprake van een kleine twist.

Voor de kleur van deze 911 is TopCar gaan shoppen bij BMW. De Porsche kreeg de kleur Frozen Gray. Een mat grijze kleur die we bijvoorbeeld kennen van de gelimiteerde BMW M3 Frozen Gray uit 2011. Op vele delen van de auto is genoeg carbon te vinden, zoals de splitter en de diffuser. De 911 Turbo S rolt op smakelijke ADV.1’s. Net als een reguliere Stinger GTR, levert deze variant ook 750 pk uit de geblazen 3.8-liter boxermotor.

Het interieur ziet er interessant uit. De gele details komen weer terug in de klokken en gordels. De stoelen zijn bruinig (of heel donkerrood) van kleur. Geen schreeuwerige, maar een best smaakvolle samenstelling zo. De auto werd in opdracht van een klant gespecificeerd.