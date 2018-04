Deze zes pretletters koop je voor 25 mille

Uiteraard smokkelen we er eentje mee.

Hoe de tijden kunnen veranderen. Nog niet eens zo gek lang geleden had je voor 50 mille in guldens een behoorlijke keuze uit rappe scheurijzers. Het toppunt was natuurlijk de Subaru Impreza GT Turbo. Het was een beetje afhankelijk van de uitvoering, maar de meest basale versie stond voor minder dan 23 mille op je oprit. Dan had je 211 pk uit een viercilinder boxermotor met turbo, vierwielaandrijving, een luchthapper én een spoiler. Precies wat je wil hebben om de blits te maken. 0-100 km/u in 6,4 seconden en een topsnelheid van 230 km/u waren dan je deel, evenals een exorbitant brandstofverbruik.

Wij vroegen ons op de redactie af: wat kun je eigenlijk nog meer kopen van dat geld? Jazeker, een gebruikte Porsche Cayenne Turbo S moet lukken en een dikke BMW komt ook in zicht, maar dat is natuurlijk geen vergelijk. Daarom kijken we vandaag naar de leukste nieuwe auto’s die voor 25 mille op je oprit staan.

Suzuki Swift Sport

Vandaag kregen we van de Suzuki-importeur door wat hun nieuwste trapdoos mag kosten: 24.999 euro. Net geen 25 mille dus. Natuurlijk, in vergelijking met de Subaru lijkt het allemaal mee te vallen. We moeten echter niet vergeten dat de Swift Sport aan alle veiligheids- en emissie eisen voldoet. Gaat die Impreza niet meer lukken. Knapper is het nog dat Suzuki het gewicht laag heeft weten te houden. Suzuki zelf geeft een leeggewicht op van 970 kg. Daar komt wellicht nog wel een instructieboekje, reservewiel of beetje benzine bovenop, maar het is zeer beschaafd. In dat ligt bezien is de 1.4 BoosterJet turbomotor met 140 pk voldoende sterk. Dankzij het zesbakje kun je constant roeren naar het ideale toerengebied, in dit geval tussen de 2.500 en 3.500 toeren: dan levert de motor het maximum koppel van 230 Nm. Prestaties zijn een dikke prima voor dit segment. In 8,1 seconden katapulteer je jezelf naar de 100 km/u om vervolgens door te stampen naar 210 km/u.

MINI Cooper (F56)

De specificaties van de 1.5 driecilinder motor met turbo van de MINI Cooper blijven eigenlijk niet eens zoveel achter op die van de Swift Sport. Met 136 pk en 220 Nm ben je nog altijd bovengemiddeld voorzien in deze klasse. De MINI is echter wel wat zwaarder en groter dan de Swift: 1.085 kg leeg is bijna 200 kg méér. Qua prestaties zit het met de MINI wel snor. 0-100 km/u raffel je af in 7,9 seconden en de topsnelheid bedraagt een alleszins redelijke 210 km/u. Met 24.475 euro is de MINI ook nog eens goedkoper, alhoewel we er bij aan moeten tekenen dat er bij de MINI nog de nodige (dure) opties aangevinkt (kunnen) worden.

Opel Adam Turbo S (A)

“Ik rijd een Turbo S van Duitse makelij… Ich lebe autos.” Klinkt goed, hè? Je moet er dan wel bij zeggen dat het om een Opel Adam betreft, maar dat mag de pret niet drukken. De Adam Turbo S is de rangstopper uit de reeks van de kekke Opel. Dat betekent een 1.4 viercilinder met turbo, goed voor maar liefst 150 pk! In de prestaties lijkt dat surplus niet helemaal uit de verf te komen, want de prestaties blijven iets achter op die van de MINI (8,5 sec. naar de 100, gelijke topsnelheid). De prijs van 25.049 is relatief hoog, maar daar krijg je een uitgebreide standaarduitrusting voor terug. En een flinke dakspoiler, laten we dat vooral niet vergeten.

Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line

De Fiesta ST is natuurlijk de auto waar @CasperH met smart op zit te wachten. Naar het schijnt slaapt hij op dit moment op een Fiesta ST kussen met dekbed, maar dat kunnen we ook verzonnen hebben. Het voordeel van Fiesta’s is altijd geweest dat het model onder de rangstopper altijd de moeite waard is geweest. In dit geval is dat de splinternieuwe Fiesta 1.0 EcoBoost in ST-Line trim. Deze heeft de befaamde driecilinder van Ford onder de kap, in dit geval met 125 pk. In combinatie met de sportieve ST-Line uitvoering wil de Ford dealer daar graag 20.165 euro voor hebben. Een zeer gunstige prijs. Daarbij dienen we wel aan te geven dat de auto qua prestaties achter blijft: 0-100 doet ‘ie nèt binnen de 10 seconden en voluit haalt ‘ie geeneens 200 km/u (maar 195 km/u).

Abarth 595 (312)

We pluizen de folders nog eens door en komen een hele hoop aardige hatches tegen, maar warm wordt ons hartje er niet van. Gelukkig is daar deze Abarth 595, die 25.030 euro kost. Dit is hoe een topmodelletje eruit hoort te zien. Dikke bumpers, grote velgen, opvallende stickers, felle kleuren. Het is een temperamentvol bakkie, deze Abarth. De 1.4 T-Jet motor weet 145 pk en 206 Nm te mobiliseren. Qua topsnelheid is de Abarth niet de snelste (210 km/u), maar de sprinttijd van 7,8 seconden naar de 100 km/u is zeker niet verkeerd. Nog een voordeel is dat de Abarth wel degelijk de sensatie biedt van een gifkikkertje. Nadeel is dat iedereen denkt dat je in de auto van je vriend (m/v) aan het rondrijden bent.

Audi A1 1.4 TFSI Sport (8X)

Mocht je op chique willen gaan kun je altijd opteren voor een ‘premium’ Audi A1. Zo op het eerste gezicht lijkt het niet eens zo’n slechte aanbieding te zijn. De 1.4 TFSI perst er 125 pk en 200 Nm uit. Omdat de A1 meer dan 1.050 kg weegt, zijn de prestaties niet overdreven: 8,8 seconden naar de 100 km/u en 204 km/u met veel geduld. De uitrusting is niet superriant, alhoewel een setje lichtmetalen wielen erop zitten voor de vraagprijs van 24.280 euro. Voor een radiootje en een handbediende airco dient de knip te worden getrokken. Net als bij de MINI wordt de A1 snel duurder als je met de configurator aan de slag gaat. Nog een reden om de keuze te heroverwegen is de nieuwe Seat Ibiza 1.5 EVO FR. Die staat op een nieuwer platform, heeft een nieuwere en sterkere (150 pk!) motor en kost aanzienlijk minder.