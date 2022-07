Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Engeland 2022

Wie pakt de pole position op een vochtig Silverstone, voor de Grand Prix van Engeland in 2022?

Het is toch elke keer weer mooi als het F1 circus terugkomt op de plek waar het ooit allemaal begon: Zilversteen. In 1950 was hier de eerste Formule 1 Grand Prix ooit ever. Decennia later zijn de tribunes nog altijd volgepakt met mensen die de matadoren in de auto’s willen zien exceleren. Dat wil zeggen, de meesten dan, want het is de vraag of Max Verstappen ook op die support kan rekenen na de gebeurtenissen van afgelopen week en die van vorig jaar.

Hoe dan ook zou dit het weekend moeten zijn waar Mercedes terugkomt. Alles wijst erop dat het team er alles aan doet. De twee Britten die voor Das Haus rijden waren vrijdag meteen de eersten op de natte baan in VT1. Op dat moment was het ook al vochtig en was de gedachte nog dat het niet zoveel zin had rondjes in het natte te doen. De rest van de sessies zouden volgens de voorspelling namelijk droog zijn…

Maar de British Summer is weer eens sneakier dan de weermannen (m/v/i) hadden kunnen bevroeden. En zo is het bij de kwalificatie vandaag opeens ook nat op de baan. Geniet0n dus voor de echte echte fans. Kan Mercedes inderdaad wat, vermorzelt Verstappen de spirit van de Britse fans of is het toch weer Leclerc die het snelste rondjes rijdt? We gaan het zien, in de kwalificatie voor de Grand Prix van Engeland!

Q1

Williams is er snel bij met Latifi als eerste bij het licht. Het team uit Grove heeft twee volledig andere auto’s meegenomen naar deze race. Albon heeft feitelijk een hele nieuwe Williams gekregen, terwijl Goatifi het moet doen met de oude unit. Het is echter Verstappen die als eerste een hele goede ronde neerzet. De Nederlander toont andermaal zijn klasse in de regen en is twee seconden sneller dan tweede man Leclerc.

Het is echter ook een teken van het feit dat de baan heel snel droger wordt. De tijden zakken namelijk sneller dan de Bitcoin-koers. Verstappen en Leclerc wisselen daarbij snelste tijden af. Heel even gaat ook Russell naar de snelste tijd, tot groot genoegen van het publiek. Hamilton daarentegen staat kortstondig in de gevarenzone, maar gaat dan ook naar een goede tijd.

Het blijkt net op tijd te zijn voor LH44. Want opeens begint het net weer wat harder te regenen. Een aantal coureurs die in de onderste regionen van de tijdlijst rondhingen worden daardoor verrast. Hierbij zitten qua auto’s eigenlijk geen grote verrassingen. Beide Aston Martins en beide Hazen liggen er weer uit. Ze worden vergezeld door een Williams. Het enige wat daaraan opvallend is, is dat het de Williams van Albon is. In zijn nieuwe blauwe schicht, is de Britse Thai 80 duizendsten van een seconde langzamer dan Latifi. Nicolas is zo’n beetje de enige die zich aan het eind van de sessie nog verbetert. Hij gaat zo voor het eerst dit jaar door naar Q2. Who woulda thunk it…

De afvallers: Albon – Magnussen – Vettel – Schumacher – Stroll

Q2

Nogmaals is Latifi de eerste bij het stoplicht, maar van de coureurs die niet voor de drie topteams rijden is Alonso de snelste na de eerste pogingen. VER, PER, HAM en RUS zijn meteen sneller, maar de Ferrari’s kijken het even aan, zo lijkt het. Guanyu Zhou nestelt zich met zijn tweede snelle ronde brutaal tussen de Red Bulls en Mercs. Opeens lijkt het echter weer harder te regenen, wat ze bij team rood niet graag zullen zien aan de pitmuur.

Maar de Italianen lijken ermee weg te komen. Leclerc zet een goede tijd neer en even later worstelt ook Sainz zich de top-10 in op P4. Het is net op tijd. Met vijf minuten te gaan staan Gasly, Bottas, Tsunoda, Ricciardo en Ocon in de gevarenzone en verbetert niemand op de baan nog persoonlijke sectoren. Leclerc en Norris melden over de radio dat het nu wel een erg vochtige en wilde situatie wordt. Ook Bottas zegt dat hij geen hand voor ogen ziet.

Alpha Tauri schroeft nog een set nieuwe intermediates onder beide auto’s, maar het mag niet meer baten. De vijf in de gevarenzone halen het niet. Latifi naar Q3!!1! Man man man…

De afvallers: Gasly – Bottas – Tsunoda – Ricciardo – Ocon

Q3

Het is even de vraag of de Full Wets geïndiceerd zijn, maar iedereen kiest toch voor de Inters. Latifi is dit keer niet de eerste op de baan, want de Ferrari’s staan al bij het licht. Zij zetten dus ook de eerste tijden neer. Verstappen zit daarachter op de baan en lijkt sneller te zijn dan de rode brigade. Tot vreugde van het publiek gaat onze held echter in de rondte. Hij is daarmee een dikke seconde langzamer dan de Fezza’s. Maar het moet sneller kunnen, want Zhou en en Alonso zijn sneller dan team rood.

Dat wordt logischer als Charles en Carlos hun tweede rondes volbrengen. Ze gaan daarbij naar P1 en P2, maar Carlos is wel veel langzamer. Menig coureur nestelt zich tussen de Ferrari’s, de eerste daarvan Max die slechts 43 duizendsten langzamer is dan de Monegask. Doch het kan nog veel sneller.

Verstappen is met een dikke vier minuten te gaan een seconde sneller dan Leclerc. En daarna komt een Brits trio voorbij. Hamilton 2, Russell 3, Norris 4. Daarna volgt Perez en pas daarna de Ferrari’s. Het wordt nu nagelbijten want elke seconde kan de regen erger worden. Leclerc gaat naar P2, maar dan komt Hamilton naar P2. De zevenvoudig kampioen is slechts 27 duizendsten langzamer dan VER. Maar nu komt Ferrari weer. Sainz naar P1, daarna Leclerc naar P1 en dan Verstappen weer terug naar P1. Spann0nd.

Alonso zal de laatste man over de meet zijn, want hij komt met vijf seconden te gaan naar P5. Leclerc spint in zijn laatste ronde dus die is geen bedreiging meer. Sainz wel en de Spanjaard gaat naar P1. Wat kan Verstappen om te counteren? Verstappen rijdt een paarse eerste sector…maar een gele tweede. Het is niet voldoende. Sainz pakt de eerste pole uit zijn carrière!

Uiteindelijk staan de Fezza’s en Bullie’s toch ook weer op P1 tot en met P4, want Perez pakt uiteindelijk nog P4. Voor Das Haus resteert niet meer dan P5 en P8 voor Hamilton respectievelijk Russell. Norris en Alonso staan tussen de Merries en Zhou en Latifi maken de top-10 compleet. Op naar morgen dus…Helaas is het dan waarschijnlijk droog. Waarschijnlijk…

