Vrije trainingen Silverstone: is Mercedes weer terug?

Het zal toch niet dat er dit weekend opnieuw een gevecht komt tussen Verstappen en Hamilton?

Het is dit weekend tijd voor een ietwat beladen Grand Prix: de GP van Engeland. Vooral voor Max Verstappen-fans. Sinds het akkefietje op Silverstone vorig jaar is er een ongezonde rivaliteit ontstaan. Niet zozeer tussen Verstappen en Hamilton, maar vooral tussen hun respectievelijke fans.

Deze keer lijkt het risico op een aanvaring tussen Verstappen en Hamilton iets kleiner, want Lewis is waarschijnlijk wat verder naar achteren te vinden. Alhoewel, Mercedes pakt dit weekend wel uit met upgrades… Bovendien is Das Haus sterk op Silverstone.

Eerste vrije training

Tijdens de eerste vrije training eerder deze middag was echter niet Hamilton de snelste, maar zijn voormalige teamgenoot. Je weet, wel die andere geweldige vent. Bottas klokte in de regen de snelste tijd neer in zijn Alfa Romeo: 1:42.249.

We moeten er wel bij zeggen dat maar 10 coureurs een tijd neer zetten. Daar zat Max Verstappen niet bij. Lewis Hamilton was wel van de partij en zette een tweede tijd neer. In zijn kielzog volgenden de beide Ferrari-rijders.

Tweede vrije training

Een vrije training in de regen, waarbij niet alle coureurs een tijd neerzetten, zegt natuurlijk bijzonder weinig. Gelukkig is het tijdens de tweede vrije training wel droog en doet iedereen gewoon mee.

Max Verstappen zet als eerste een tijd neer op de mediums, maar wordt al snel gepasseerd door Leclerc én Sainz. Die wisselen vervolgens twee keer stuivertje, maar Ferrari blijft bovenaan de ranglijst staan.

De snelste tijden worden in eerste instantie op de mediums gereden, maar halverwege de sessie komen ook de soft banden in het spel. Norris zet op zijn eerste rondje met de soft-banden de snelste tijd neer.

Het duurt echter niet lang voor Leclerc op dezelfde band de toppositie weer inneemt. Hamilton doet ook goed mee, want hij een derde tijd neer op de zachte band. Daarmee is hij Max Verstappen te snel af. Even later is hij zelfs de op één na snelste. Dat blijft zo als de sessie is afgelopen, dus het ziet er goed uit voor Mercedes.

Of in ieder geval voor Hamilton. Zijn teamgenoot George Russell zette geen spectaculaire tijden neer. Lando Norris wel, want die zet een hele nette derde tijd neer tijdens de tweede vrije training op Silverstone. Daarmee hebben we niet de top drie die we gewend zijn. Als dit een voorbode is voor de race, belooft dat veel goeds.

De hele top 10 ziet er als volgt uit: