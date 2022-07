Olav Mol zegt de werkelijke kleur van de Britse pers te zien

Olav Mol doet een boude uitspraak over de Britse pers.

De kwalificatie moet nog verreden worden, maar het voelt alsof de Britse Grand Prix al een weekje bezig is. Zoals wel vaker in de F1 paddock, is er namelijk ook zonder dat er een meter gereden is weer het nodige stog opgewaaid. Het ging in dit geval met name om de uitlatingen van Nelson Piquet. Nelson is, zoals wij allen weten, niet alleen drievoudige wereldkampioen F1, maar ook de vader van Kelly Piquet. En die laatste, heeft dan weer een relatie met onze held Max Verstappen.

Kwal

Nu bleek dat Nelson in een interview vorig jaar november racistische opmerkingen hebben gemaakt over Lewis Hamilton. Iedereen nam daar vervolgens sneller afstand van dan van een kwal waar je per ongeluk op stapt op het strand. Althans, iedereen behalve -soort van- Max Verstappen en Red Bull. Max moest dan namelijk zijn ‘schoonvader’ en zijn dinnetje (die haar vader op sociale media steunt) af gaan vallen. En het team moest dan weer rekening houden met haar stercoureur.

Schamperend

Uiteindelijk zei Max heel duidelijk dat hij de uitspraken van Nelson niet handig en ook niet juist vond, maar dat de 59-jarige best een toffe peer is als je ‘m leert kennen en zeker geen racist. Amper waren die woorden echter uitgesproken, of de volgende rel deed zich alweer aan. Nelson zou namelijk eerder ook al een schamperende opmerking gemaakt hebben over wat Lewis wel of niet zou doen met zijn kont. En dat was dan niet bedoeld als professionele analyse van wat Lewis doet met het achtersteven van zijn raceauto, maar een referentie naar Lewis’ vermeende geaardheid. Dat kan natuurlijk niet en daarom moest er nu eigenlijk weer door iedereen afstand genomen worden.

Olav Mol heeft zijn twijfels

Nu heeft Olav Mol echter aangegeven dat hij op zijn minst de timing van dit alles een beetje dubieus vindt. Nelson heeft de uitspraken immers al veel eerder gemaakt, dus dit ‘lag al een tijdje op de plank’. Dat het net in het weekend voor de Grand Prix van Silverstone op deze manier naar buiten wordt gebracht, is volgens Olav geen toeval. Zeker niet na wat er vorig jaar gebeurde in de race, toen Lewis Max met 53G de bandenstapels in joeg in Copse corner.

En dan nu maar racen?

De commentaarveteraan merkt in Ziggo’s Race Café op dat hij er ‘de kleur inziet van de Britse pers’ en vermoedt dat men middels het creëren van ophef vooral Max Verstappen en Red Bull wil destabiliseren. Waar of niet, Max Verstappen wordt ondertussen in ieder geval uitgejoeld door een deel van Britse publiek op de baan, voor iets waar hij feitelijk niet mee van doen heeft, terwijl hij vorig jaar zelf de baan af is getorpedeerd. Lewis zelf heeft na alle commotie laten weten dat hij zich vooral wil focussen op het racen. Waarvan akte.