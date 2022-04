Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Emilia Romagna 2022

Is Ferrari oppermachtig in thuisland Italië? Of kan Max Verstappen eindelijk zijn eerste pole pakken?

Het is tijd voor de Rolex Gran Premio Del Made in Italy Dell’Emilia Romagna, oftewel de GP van Emilia Romagna. De echte actie begint dit weekend al op de vrijdag, want de eerste sprintrace van het jaar staat op het programma. Zodoende hebben we vandaag al de kwalificatie.

Wat deze kwalificatie potentieel wat extra spannend kan maken is het weer. Het is namelijk een regenachtige dag in Italië. Voorafgaand aan Q1 is de baan nog aan het opdrogen van eerder buien en meer regen is onderweg. Ingrediënten voor een interessante kwalificatie!

Q1

De eerste sessie van de kwalificatie begint meteen lekker: Albon krijgt namelijk te maken met een fikkende achterrem. Het resultaat is een klapband en een rode vlag. Het duurt een minuut of 10 voordat de sessie weer hervat kan worden. De baan is inmiddels droog genoeg, want iedereen rijdt op de Softs.

Niet verrassend zetten de beide Ferrari’s en Verstappen de snelste tijden neer, met Leclerc die uiteindelijk bovenaan het scoreboard staat. Zhou is verrassend snel in zijn Alfa en zit dicht op Sainz. Mercedes daarentegen maakt het bijzonder spannend. Hamilton moet zijn uiterste best doen om niet de blamage van Saoedi-Arabië te herhalen. Hij mag nipt door naar Q2. Dat kan niet gezegd worden van Ocon en de beide AlphaTauri’s.

De afvallers: Tsunoda – Gasly – Latifi – Ocon – Albon

Q2

Tijdens Q1 was het droog, maar het ziet er niet naar uit dat dit zo blijft in Q2. Het is dus zaak om snel een goede tijd neer te zetten. Wat niet helpt is dat er binnen vijf minuten weer een rode vlag is. Deze keer is de Carlos Sainz de boosdoener. Hij parkeert zijn Ferrari in de bandenstapel. Verstappen gaat vooralsnog aan de leiding.

Intussen gaat het dan toch echt regenen. Dat is slecht nieuws voor een aantal coureurs en vooral voor Hamilton en Russell. Niemand krijgt namelijk meer een kans om snelle tijden neer te zetten. Het resultaat: de beide Mercedessen liggen eruit in Q2! Dat is opzienbarend, want de laatste keer dat er geen één Mercedes Q3 haalde was in 2012 op Suzuka.

De afvallers: Russell – Schumacher – Hamilton – Zhou – Stroll

Q3

Q3 begint meteen met een natte baan, dus daarom gaan alle overgebleven coureurs op Intermediates de baan op. En weer is het raak… rode vlag. Nu is het Kevin Magnussen die met zijn neus in de bandenstapel staat. Uiteindelijk valt het allemaal wel mee, want K-Mag kan gewoon op eigen kracht weer wegkomen.

Als de sessie weer hervat wordt is het Leclerc die al snel de voorlopige pole position claimt, met Verstappen twee tienden langzamer. Max slaat echter terug met een ronde die 8 tienden sneller is dan Charles. Direct daarop volgt er wéér een rode vlag. Bottas moest zijn Alfa noodgedwongen langs de baan parkeren met nog een kleine 3 minuten te gaan.

De auto van Bottas moet met een vrachtwagen afgevoerd worden, dus hier is de nodige tijd mee gemoeid. Als de auto’s eindelijk weer de baan op mogen is het alleen maar natter geworden. Voordat iemand echter de kans krijgt om een tijd neer te zetten is de vijfde rode vlag daar. Lando Norris vliegt in de muur en beëindigt daarmee Q3. Niet alleen voor zichzelf, maar voor iedereen. En dat betekent: Max pakt zijn eerste pole van 2022!

Helaas betekent dit nog niet dat hij zondag vooraan mag starten. Daarvoor moet hij eerst ook nog even de sprintrace winnen. Maar daar mag hij in ieder geval vooraan starten. Een goed begin van het weekend voor Max. En zoals jullie weten: dat is het halve werk.

F1 kwalificatie GP Emilia Romagna: de uitslag