MAX VERSTAPPEN PAKT POLE IN MEXICO!!1!

Maar wie pakt de tweede startrij en staat daarmee morgen op pole position voor de overwinning?

Zet je sombrero op en stap in je Audi Q5, want het F1 circus is neergestreken in Mexico voor weer een heet gepeperde race. Althans in de recente geschiedenis van de race die sinds 2015 weer op de kalender staat hebben we regelmatig tumultueuze races gezien waarin de chaos regeerde. De afgelopen twee jaar heeft onze Max echter orde in de chaos gebracht door keihard te domineren op de zondagen. Vooral de race van vorig jaar was wat dat betreft een voorproefje van de jaren die komen gaan waarin Max elke race vooraan wegrijdt en nooit meer terug wordt gezien totdat hij over de finish rijdt.

Maar zover zijn we nu nog lang niet. Red Bull lijkt momenteel, zeker in de kwalificaties, niet meer te zijn dan de derde macht. Mogelijk moet team rode stier zelfs een beetje vrezen voor McLaren over één rondje. Ferrari is met dank aan het rechte stuk in de vrije trainingen oppermachtig geweest. De favorietenrol die Max voor het weekend was toebedeeld in Maxico kan daarmee de koelkast in. Toch?

Q1

Zoals te doen gebruikelijk zoeken de Williamsen als eerste de baan op voor de nodige airtime. Daarna doet Grosjean ook wat we van hem kennen door van de baan af te spinnen. Soms zijn dingen heel voorspelbaar. Ferrari is van de topteams het eerste bij de pinken, maar de tijden die de rode brigade neerzet zijn een opvallend makkelijke prooi voor Lewis Hamilton maar vooral ook…Alexander Albon én Max Verstappen. Max is de enige van het stel die de barrière van de 1:16 weet te slechten, zijn onervaren teamgenoot geeft maar twee tienden toe en staat tweede. Zou het dan toch?

Aan de staart van het veld gaat het zoals wel vaker dit jaar eigenlijk maar om één persoon extra die afvalt. De Williamsen maken wederom geen enkele kans om zich uit Q1 te boksen en ook Haas F1 heeft geen pace. De man die het quintet dat afvalt in Q1 completeert is wederom Lance Stroll, die deze twijfelachtige eer al veel te vaak te beurt is gevallen dit seizoen. De Canadees lijkt een beetje stil te staan in zijn ontwikkeling.

De afvallers: Stroll, Magnussen, Grosjean, Russell, Kubica

Q2

Een opvallend feitje aan het begin van Q2: meerdere coureurs opteren voor een run op de mediums in plaats van de softs. Die laatste slijten ondanks dat Pirelli een tandje harder rubber heeft meegenomen dan vorig jaar als een malle, dus het is ergens wel een logische beslissing. Plus, als iedereen op de mediums gaat heb je er ook geen last van. Probleem is alleen dat het dan wel weer extra verleidelijk wordt om wel even stiekem een run op softs te doen. Een ouderwets prisoners dilemma dus.

Kvyat zet als eerste een tijd neer en is iets sneller dan teamgenoot Gasly die achter hem op de baan rondrijdt. Gasly gaat daarna echter door en verbetert de tijd van Kvyat met een tiende. Vettel laat zien dat Ferrari wel degelijk meer snelheid heeft dan het liet zien in Q1 door op de mediums een 1:15.9 te rijden. Dat is wat Max deed in Q1 op de softs. Verstappen geeft eveneens op mediums twee tienden toe, met Leclerc daar weer een tiende achter. De Mercs staan beide op ongeveer een halve seconde. Nog steeds is het circuit zo glibberig dat veel coureurs even de baan afschieten. Bottas, Hamilton en Kvyat maken allemaal korte excursies naast het juiste asfaltlint.

De laatste run in Q2 heeft een Q3-achtig karakter. Iedereen gaat nog een keer naar buiten en er lijkt nog veel mogelijk. Zo gaat Sainz naar een voorlopige P4 en Norris naar P6. Beide Toro Rosso’s halen ook de top-10 en dat betekent dat vijf volledige teams de derde kwalificatie halen. Perez komt acht duizendsten tekort op Gasly om voor eigen publiek de laatste sessie te halen. Hulkenberg, Ricciardo, Raikkonen en Giovinazzi kunnen hun overalls ook in de wasmachine gooien voor vandaag. Schrale troost voor de Hulk is dat hij het kwalificatieduel ten opzichte van zijn teammaat die hier vorig jaar nog de pole pakte zo stiekem steeds draaglijker aan het maken is. De nog weleens bekritiseerde strategen van Ferrari doen het trouwens handig door hun rijders voor de finish af te laten remmen. De Fezza’s kunnen daardoor morgen toch gewoon starten op geel.

De afvallers: Perez, Hulkenberg, Ricciardo, Raikkonen, Giovinazzi

Q3

En jawel, we zijn weer aanbeland in Q3. Eerst zetten de Toro’s een tijd op de klokken en daarna Sainz, maar dit is de sessie waarin Ferrari, Mercedes en Red Bull willen shinen. Ferrari lijkt zoals verwacht naar de eerste twee plekken te gaan, maar daar is opeens super-Max! Wederom haalt Max iets bijzonders uit de hoge hoed en rijdt hij een 1:14.9. Leclerc geeft een tiende toe, Vettel dik twee tienden. Hamilton, Albon en Bottas staan allemaal op een achterstand van ongeveer vier tienden. Het is dus ongemeen spannend; een superrondje en je staat op pole, een klein voutje en je bent klaar.

Met een dikke twee minuten op de klok gaan de mannen weer de baan op voor de allesbepalende laatste run. De slagvolgorde is Albon, Leclerc, Bottas, Hamilton, daarna een gaatje voor Vettel en dan Verstappen. De Nederlander is de laatste op de baan en kan dus ‘reageren’. Leclerc zit onder de tijd van Verstappen maar schiet de bocht af. Hij vergooit daarmee zijn kans. Maar voordat we ons dat realiseren hangt Bottas ‘m opeens hard de muur in.

Bottas is out of his car and okay He qualifies in P6#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/H6F4CRuVdL — Formula 1 (@F1) October 26, 2019

De Fin zat al het hele weekend op de limiet en gaat nu over de grens. De gele vlag in de laatste sector betekent meteen dat niemand zich meer mag verbeteren en dus dat Max pole position heeft! Het enige wat nog even gek is, is dat Max wel zijn eigen tijd nog verbetert. Als hij daar nou maar geen straf voor krijgt…Leclerc is tweede, voor Vettel, Hamilton, Albon, Bottas, Sainz, Norris, Kvyat en Gasly.

De volledige uitslag

1. VERSTAPPEN – Red Bull

2. Leclerc – Ferrari

3. Vettel – Ferrari

4. Hamilton – Mercedes

5. Albon – Red Bull

6. Bottas – Mercedes

7. Sainz – McLaren

8. Norris – McLaren

9. Kvyat – Toro Rosso

10. Gasly – Toro Rosso

11. Perez – Racing Point

12. Hulkenberg – Renault

13. Ricciardo – Renault

14. Raikkonen – Alfa Romeo

15. Giovinazzi – Alfa Romeo

16. Stroll – Racing Point

17. Magnussen – Haas F1

18. Grosjean – Haas F1

19. Russell – Williams

20. Kubica – Williams