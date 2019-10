Ga van vogelvrij naar kogelvrij met deze A8 W12

Zoals de advertentie al zegt: IDEALE KOGELWERENDE AUTO VOOR BIJVOORBEELD ADVOCATEN, DRUGSDEALERS EN AMBTENAREN!

Zit jij in de crew van Ridouan Taghi? Zoek je nieuw vervoer omdat de banden van je vorige Audi zijn lekgeschoten door de politie? Dan hebben wij de nieuwe ride voor jou gevonden! Het is een Audi A8 W12 uit 2005, met een bescheiden kilometerstand van 76.821 kilometer. De A8 W12 van deze generatie (D3) was de eerste Audi die ooit de inmiddels welbekende Single Frame grille kreeg, dus ondanks de leeftijd van de auto ziet ‘ie er nog redelijk fris uit. Een mooi contrast dus voor de louche zaakjes die jij ermee gaat ondernemen.

De auto is gepantserd en voldoet aan de B7 norm, dus hij is bestendig voor vrijwel alle pistolen en geweren. Wel zo handig als je voor die strafvermindering toch maar gaat snitchen. De verkoper zweert dat je veilig zit, ook als meerdere mensen tegelijk op je schieten. Niet onbelangrijk gezien de vorige alinea is dat de banden ook volledig bulletproof zijn. Dit keer zal de politie het dus niet zo makkelijk hebben om je af te stoppen. Let wel op dat je voldoende koopwaar van handen laat wisselen, want goedkoop zijn de banden niet als je ze een keer moet vervangen: ze kosten 2.300 Euro per stuk exclusief montage.

Sowieso is het rijden in deze dikke Audi natuurlijk geen goedkope aangelegenheid. De pantsering heeft de auto een loodzware zuipschuit van 3.250 kilo gemaakt. Moeite heeft de W12 niet met het gewicht, maar hij moet natuurlijk wel de nodige voeding hebben om al die massa een slinger te geven. Enfin, voor de details van het verbruik kan je contact opnemen met de verkoper, die verder overigens zo anoniem mogelijk wil blijven. Misschien is het wel het type waar ook nog goede zaken mee te doen zijn. Voor dertig ruggen kan je komen babbelen. Pief paf poef een mailtje wegschieten dus!

Dank aan @magnetron voor de tip!