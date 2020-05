Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Nederland 2020

Wie volgt Niki Lauda op en pakt pole voor de eerste Nederlandse Grand Prix sinds 1985?

Jaja, wie had dat ooit nog gedacht. Jarenlang werd je keihard uitgelachen als je opperde dat Nederland wel weer eens een F1 race zou kunnen organiseren. In ons drukbevolkte landje waar de auto en autosport vaak het onderspit delven tegen milieuregels en belastingen was dat ondenkbaar geworden. En hoe langer zoiets duurt, hoe vanzelfsprekender het wordt. Zelfs ondergetekende was tijdens de laatste Grand Prix van Nederland nog niet eens geboren. Dan kan zo’n waakvlammetje van hoop misschien best lang branden, maar op een gegeven moment is de paraffine toch op natuurlijk.

Gelukkig kwamen Max Verstappen en Prins Bernhard net op tijd op het toneel om het doodgaande licht te redden. Max Mania creëert de vraag, Bernie kopt het aanbod binnen. Met een beetje hulp uit Amerikaanse hoek gaan we dit weekend eindelijk weer los in Zanderfoort. Het is inmiddels alweer een beetje ingezonken, maar voor de zekerheid knijp je toch nog maar een keer in je arm.

En bíjna was het alsnog niet doorgegaan natuurlijk. De schrik sloeg ons om het hart toen gisteren in de vrije trainingen bleek dat Pirelli’s banden het lastig hadden met de kersverse kombocht opkomen rechte stuk. Er leek zich een scenario af te gaan spelen zoals bij de Amerikaanse Grand Prix van 2005. McLaren liet al weten niet te willen starten als de veiligheid niet gegarandeerd was. Gelukkig heeft Pirelli heel rap de speciale ‘Zandvoort spec’ ingevlogen die het reeds klaar had staan als dit scenario zich af zou spelen.

De tweede vrije training verliep daarna zonder brokken. Pirelli-honcho Mario Isola steekt er zijn hand voor in het vuur dat op dit rubber veilig gereden kan worden. Enkele coureurs klaagden wel over gebrek aan grip van de kneiterharde band, maar dat is voor iedereen hetzelfde. Het wordt interessant om te kijken wie er het beste mee omgaat in de kwalificatie. Maakt Max het publiek (nog) gek(ker) door pole te pakken?

Q1

De Williamsen zoeken het eerst de baan op voor wat airtime. De vraag is hoe lang we dit tafereel nog zien. Het gerucht gaat dat Williams er na het Europese seizoen niet meer bij is vanwege financiële problemen. Latifi zet als eerste een tijd op de klokken, maar teamgenoot Russell is drie tienden sneller dan de Canadees.

Perez zet vervolgens de eerste echt scherpe tijd op de klokken met een 1:11.2 . Hamilton is slechts twee tienden sneller dan de Mexicaan in de roze Mercedes. Verrassend is dat Daniil Kvyat zich vervolgens tussen beiden nestelt. Hij is met de Alpha Tauri net iets sneller dan ‘Checo’. Dat is vast goed nieuws voor de Nederlanders: de Honda in de staart van de Alpha Tauri en Red Bull werkt ook hier weer uitstekend, zo lijkt het.

Als Max Verstappen voor het eerst de baan opgaat, ontstijgt er een geruis vanaf de tribunes dat in Engeland gehoord kan worden. Doch de Nederlander doet het voorlopig rustig aan. Hij beëindigt Q1 uiteindelijk als derde, achter Hamilton en Bottas. Maakt niet uit, dit ging in eerste instantie om een plek bij de eerste tien. We weten dat Max inmiddels niet altijd meer gung-ho gaat als het niet hoeft.

Aan de staart van het veld zien we geen verrassingen: naast de coureurs van Williams is het ook weer voorbij voor Grosjean en Magnussen. Esteban Ocon incasseert de volgende teleurstelling voor Renault: hem zien we niet meer terug in Q2. Esteban claimt op de radio dat Stroll hem geblokt zou hebben in de Hugenholtz, maar met Ricciardo op P14 is duidelijk dat er sowieso niet veel meer in had gezeten.

De afvallers: Ocon, Grosjean, Magnussen, Russell, Latifi

Q2

En dan Q2. Waar dit vorig seizoen vaak nog de spannendste sessie was qua tijdsverschillen, is dat dit jaar anders. Het is vooral de vraag of iemand van buiten Red Bull, Mercedes, Ferrari, Force India en Alpha Tauri de top-10 weer eens haalt. Dat kan normaal gesproken alleen als een van de rijders van die teams de bal laat vallen. McLaren zit er dit keer het dichtst bij. Sainz rijdt een hele scherpe tijd waar Kvyat zich aanvankelijk op stuk lijkt te bijten. Maar de Rus, dit jaar toch een beetje overvleugeld door Gasly bij Alpha Tauri, vecht zicht terug. Op de valreep zet Daniil, die goede herinneringen aan Zandvoort heeft van zijn F3-tijd, een tijd neer die goed genoeg is voor P4.

Alfa Romeo komt er niet aan te pas. Giovinazzi is dertiende, Kimi moet genoegen nemen met de vijftiende plaats. De Finse veteraan mag wel weer eens terug gaan slaan in het kwalificatieduel met zijn teammaat als hij nog een jaartje door wil. Max gaat eenvoudig en zonder drama door naar Q3. Hij zet de derde tijd neer achter teamgenoot Albon en Valtteri Bottas. De Fin won hier tweemaal de Masters of Formula 3 en is dus ook een gevaarlijke man voor de volgende sessie.

De afvallers: Sainz, Norris, Giovinazzi, Ricciardo, Raikkonen

Q3

En dan de apotheose, kan Max het doen? Meteen aan het begin van de sessie kruipt Verstappen achter teammaat Albon de pits uit. Albon zet een 1:10.512 op de klokken. Maar we zien in de splits al dat Max nog sneller gaat. Nog véél sneller zelfs. De Nederlander heeft duidelijk zitten zandzakken in de eerste twee sessies en zet een 1:09.883 op de klokken. De eerste man onder de 1:10 op dit nieuwe circuit! Het publiek gaat tekeer als een Nederlandse leeuw.

De kolkende menigte wordt nog meer eufoor als Hamilton zich stukbijt op de tijd van Max. De Brit komt tot op twee tienden. De Ferrari’s daarentegen komen er weer helemaal niet aan te pas. Geinig is dat Leclerc en de vertrekkende Vettel tot in duizendsten van secondes dezelfde tijd rijden. Maar meer dan het tweede rijtje van de top-10 brengt het team rood vooralsnog niet.

Racing Point kiest er voor om maar één run te doen in Q3. Zo sparen ze een set banden voor morgen. Perez is zoals te doen gebruikelijk net iets sneller dan Stroll en ook sneller dan Kvyat, die een foutje maakte in zijn eerste snelle ronde. Het is een prettig intermezzo om de enorme spanning een klein beetje te breken, alvorens de toppers voor hun tweede run gaan.

Weer zijn het Albon en Max die als eerste van kiet gaan. Op de monitoren zien we echter al snel: ze verbeteren hun sectortijden niet. Is dat goed nieuws of slecht nieuws? Als Hamilton de baan op gaat denken we het antwoord te krijgen: ook hij is trager. Dit kan niet meer fout gaan toch? Of wel? In een bizarre twist zet Gasly opeens de snelste tijd neer in sector twee. Hij is nu op weg naar ongeveer dezelfde tijd als Verstappen. Duizenden nagels sterven een stille dood als het publiek toekijkt hoe Gasly door de Luyendyk suist. Maar een zucht van verlichting komt van de tribunes als de Fransman de finish bereikt: 33 duizendsten van een seconde komt hij tekort.

Zuur voor Pierre natuurlijk, maar het kan altijd erger. Bottas, nog snel in Q2, doet een ultieme poging om zijn tweede pole van het seizoen te pakken. Zijn Mercedes stijgt echter op als ware het 1999 in Le Mans. Gelukkig komt Bottas op het asfalt terecht en raakt hij niemand. Op de radio geeft hij aan oké te zijn en vraagt hij koeltjes om wat meer vleugel voor de race van morgen. De gele vlag die Bottas veroorzaakt zorgt dat niemand zijn tijd meer kan verbeteren. Max 1, Gasly 2, Hamilton 3. En nu morgen de zaak afmaken. Straatfeest!

De volledige uitslag