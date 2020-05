Citroen C3L sedan crossover is een budget S60 CC

De Citroen C3L Sedan crossover is het beste antwoord op de vraag die je nooit had gesteld.

Per markt is de smaak qua auto’s verschillend. In sommige gevallen is het verschil dermate groot, dat een fabrikant niet meer wegkomt met iets andere bumpers, wielen en uitrusting.

Smaak

De smaak is wereldwijd behoorlijk afwijkend. Zo houden wij in Noord-Europa van hatchbacks, crossovers en stationwagons. In Zuid-Europa houdt men van sedannetjes, crossovers en uitstel van betaling. In de VS houdt men van enorme SUV’s, crossovers en pick-ups. Dat terwijl men in Azië graag in verlengde sedans, crossovers en mini-busjes rijdt.

S60 Cross Country

Je ziet nu meteen waarom autofabrikanten zo gek zijn op crossovers: die kunnen ze in principe overal slijten. Soms probeert een fabrikant gewoon wat aan. In sommige gevallen is zo’n kruisbestuiving een groot succes, terwijl de moeite minimaal is. Vandaar dat Volvo het even probeerde met de S60 Cross Country. De V70 XC was een succes, met minimale investeringen. De BMW X6 was ook makkelijke scoren.

Sedan variant

Zo kun je ook kijken naar de Citroen C3L sedan crossover. Het is namelijk de sedan variant van de Citroen C3-XR, een soort hatchback-crossover-dinges-geval. Het front van de auto’s is dan ook gelijk aan de C3-XR, het is de achterkant waar werkelijk alles anders is. Er zit namelijk een enorme kofferbak aan. De klep is nog niet eens zo gek lang, evenals de overhang aan de achterzijde. De Citroen C3 L is 4,50 meter lang, 1,75 meter breed en 1,51 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,66 meter.

Kont opgeplakt

Dus schuin van achteren oogt de Citroen C3L sedan crossover nog niet eens zo heel erg uit proportie. Aan de zijkant zie je echter duidelijk dat het dak verlengd is en er een kont ‘opgeplakt’ is. Qua motoren en transmissies kunnen we kort zijn: er is maar één mogelijkheid. Onder de bevallige motorkap vinden we namelijk een 1.2 driecilinder met turbo, goed voor 115 pk en 190 Nm. Deze krachten worden via een sequentiële transmissie overgebracht aan de voorwielen. In essentie is het dus gewoon een Formule 1-auto. De prijs is dat echter niet, want de auto wordt verkocht voor omgerekend 14 mille.