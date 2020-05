PCCM+ review voor de Porsche 996 en 986

Wat vliegt de tijd he? Als dat ergens geldt is dat voor infotainment systemen voor auto’s. Vandaar dat Porsche voor de 996 (en 986) een hagelnieuw PCCM+ systeem ontwikkelde, tijd voor een review.

De officiele naam is de Porsche Classic Communication Management Plus, maar we zullen de korte naam PCCM+ hanteren. Dat bekt iets makkelijker. Er is overigens ook een PCCM, die is enkeldins en is bedoeld voor modellen van voor 1998.

PCCM+ voor Porsche 996 en 986

De PCCM+ is er voor de Porsche 911 generatie 996 die is geproduceerd tussen 1997 en 2006. Overigens past het systeem ook in de eerste generatie Porsche Boxster (986) die van 1996 tot en met 2004 werd geproduceerd. In latere 911’s (997) en Boxster/ Cayman (987) past het systeem niet. Bij succes van dit systeem zal Porsche ongetwijfeld voor die generaties ook systemen ontwikkelen.

Installatie PCCM+

In de doos van het PCCM+ zit niet alleen het navigatiesyteem zelf, het is echt een heel pakket. Er zitten diverse handleidingen bij, maar ook de navigatiekaarten, een leeg SD kaartje voor je muziek en een box met twee USB- en één AUX-aansluiting. Uit diverse kabels en adapters is af te leiden dat Porsche goed heeft nagedacht over de integratie.

De inbouw is wellicht zelf te doen, maar het advies is om dit door een Porsche Classic Center of een Porsche Centrum te laten uitvoeren. Het kost 2-3 uur.

De box met twee USB en een AUX aansluiting kan in het opbergvak onder de radio worden geplaatst. Het kan echter ook uit het zicht in het dashboardkastje worden gemonteerd.

7,0-inch touchscreen

Het 7,0-inch touchscreen is groot genoeg voor dagelijks gebruik. De aanwezigheid van fysieke knoppen is prettig, zo kan je snel naar de belangrijkste functies. Het touchscreen werkt goed en reageert snel. Enige hapering leek soms op te treden bij selecteren met de knoppen.

PCCM+ hoofdscherm

Apple Carplay, Android Auto, Bluetooth

Bij een modern systeem horen moderne connectiemogelijkheden. Die biedt PCCM+ volop, iedere telefoon kan gekoppeld worden middels Bluetooth. De meest recente Android telefoons en iPhone hebben respectievelijk Android Auto en Apple Carplay mogelijkheden.

Het voordeel van die Carplay (waar ik zelf de meeste ervaring mee heb) is dat diverse apps dan direct op het grotere scherm van PCCM+ kunnen worden gebruikt. Je telefoonboek met favorieten is handig, Flitsmeister draait er ook, hoewel die implementatie beter kan. Waze en Google Maps zijn tamelijk briljant om via je grote scherm te gebruiken. Spotify doet het ook en dat selecteert een stuk makkelijker op het grote scherm dan op een klein telefoonscherm.

Helaas biedt het systeem geen Wireless Carplay, dus de USB stekker moet in de telefoon en in de meegeleverde box. Voor de review van PCCM+ geen probleem, maar soms wil je je telefoon wellicht in je zak of in de tas laten.

Navigatie PCCM+

De meest recente kaarten worden meegeleverd op een SD-kaart. De routebegeleiding is beschikbaar in 2D-, 3D- en pijlweergave. Tamelijk briljant is dat bij de review van PCCM+ in mijn Porsche 996 de pijlen ook in het display tussen de tellers worden weergegeven. Porsche heeft duidelijk aandacht besteed aan de integratie met de rest van de auto.

Navigatie PCCM+ review Porsche 996

De verkeersinformatie is helaas van het type RDS, de verkeersinformatie die mee wordt gestuurd met de radiozenders. Dat is niet fijnmazig genoeg en ook vaak minder actueel dan de verkeersinfo die Google Maps en Waze hebben. Voor het navigeren is de Carplay of Android Auto route misschien toch het handigst.

PCCM+ carkit

Je hebt ook weer twee opties: bellen via Carplay of Android Auto. Het werkt allemaal intuïtief, de contacten worden gesynchroniseerd en zijn makkelijk terug te vinden.

Porsche levert een externe microfoon mee en adviseert die op je stuurkolom te monteren. De geluidskwaliteit met bellen was meer dan prima, hoewel je het telefoonvolume wel vrijwel helemaal moet opendraaien. Dat wordt nog wat als ik een andere uitlaat zou monteren, dat moet er dan maar één met een klep worden.

DAB+

Als radiomaker kan ik niet vaak genoeg het belang van goede audiokwaliteit en digitale ontvangst benadrukken. DAB+ biedt het allemaal en veel meer zenders. Bij de meest recente systemen en ook PCCM+ zijn er weinig tot geen haperingen meer, dus dan biedt het echt alleen maar voordelen.

Mocht je de radio zat zijn, dan biedt PCCM+ nog legio opties om muziek, podcasts of streaming radio te beluisteren. Er kan een SD kaart in, een USB stick, of via de AUX aansluiting en via Bluetooth. Oh ja of via Apple Music en/ of Spotify via Carplay of Android Auto.

Conclusie review en prijs PCCM+

Het systeem met artikelnummer 99664259000 is te koop via de Porsche webshop voor 1650 euro inclusief BTW. Dit is zeker niet goedkoop als je het vergelijkt met generieke systemen die pakweg een derde kosten. Qua styling passen die meestal minder lekker bij de rest van je interieur. De integratie van PCCM+ is ook erg goed geregeld.

Nadelen heeft PCCM+ ook, zo er is geen Wireless Carplay en is verkeersinformatie van de ingebouwde navigatie wat achterhaald. Ik kan me voorstellen dat de prijs een struikelblok lijkt. Voor de waarde van je Porsche 996 of 986 is dit natuurlijk wel het systeem om te hebben. En gewend aan iets hogere onderdelenprijzen was je toch ook, al of niet soms?