Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Oostenrijk 2018

Kan Red Bull een pole position stelen op eigen bodem?

Mercedes heeft naar eigen zeggen een gigantische update meegebracht naar Oostenrijk, dus lijkt het seizoen gestreden. Uiteraard moeten dergelijke claims eerst maar eens onderbouwd worden met keiharde resultaten. Er is geen betere maatstaf dan een kwalificatie om de verschillen te zien.

We weten verschillende dingen over de Red Bull Ring, maar één karakteristiek dat er met kop en schouders bovenuit steekt, is dat het circuit onvergeeflijk is. Zeker in een kwalificatie kunnen kleine fouten dus grote gevolgen hebben. Gaan we dergelijke fouten zien, bij de grote namen?

Q1:

Zoals gebruikelijk zijn het de ‘langzame’ teams die het spits afbijten. Toro Rosso’s Hartley en Alfa Romeo Sauber’s Leclerc komen enkele seconden achter elkaar over de streep. De Monegask kan alle tijd gebruiken, want in de slotminuten van de derde vrije training begaf zijn versnellingsbak het, waardoor hij deze moest vervangen en een gridstraf van vijf plaatsen aan zijn broek heeft gekregen. Desondanks is de beoogde opvolger van Raikkonen al heel het weekend aanzienlijk sneller dan zijn teamgenoot, Ericsson.

Over snelheid gesproken, beide Haas’ zijn het gehele weekend al snel en lijken, in tegenstelling tot voorgaande weekenden, nu écht the best of the rest te zijn. Het team kan wel een fatsoenlijk resultaat gebruiken, want na het ijzersterke eerste weekend–dat ironisch genoeg in de soep liep–heeft het team weinig geluk gehad. We hopen dat ze dit weekend niet worden overgelaten aan eenzelfde lot.

Voor Haas vinden we de drie gebruikelijke teams, Mercedes, Ferrari en Red Bull. Hoewel Max in de laatste vrije training de nodige problemen kende, rijdt hij in Q1 zonder problemen en penalty’s de baan op en parkeert hij zijn auto op P4. Niet veel later wordt de Nederlander naar P5 gedrukt door Raikkonen. Daarmee lijkt de slagvolgorde ook direct bepaalt te zijn: Mercedes en Ferrari zullen waarschijnlijk om pole position gaan strijden, Red Bull gaat er met de restjes vandoor.

Helemaal aan de onderzijde van de ranglijst, in deze sessie uiteraard de belangrijke kant, zien we de on gebruikelijke slachtoffers. Op Sergio Perez na, horen McLaren, Williams en Sauber’s Ericsson er wel degelijk thuis. Beide Toro Rosso’s, evenals Sirotkin en Leclerc balanceren op het randje.

In de laatste twee minuten van de sessie begint iedereen spontaan aan te zetten. Het heeft een aantal verrassingen tot gevolg. Alonso en Leclerc springen een aantal plaatsen naar boven en belanden in de top 10. De Monegask rijdt nog wel de grindbak in, waardoor er een gele vlag komt en niemand zich verder kan verbeteren. Net daarvoor knalt Grosjean zichzelf voor Max. De Fransman staat op anderhalve tiende van de leider. Vandoorne en Perez blijven, opmerkelijk genoeg, steken.

Afvallers: Vandoorne, Perez, Sirotkin, Hartley, Ericsson

Q2:

Het is fijn om te zien dat Ferrari en Mercedes, die enorm aan elkaar gewaagd lijken te zijn, beide voor een andere strategie voor de zondag lijken te kiezen. Terwijl de Duitsers kiezen voor de super soft, gaat de voorkeur bij de Italianen uit naar de ultrasoft. Dat het niet de snelste band is, deert Mercedes niet. Nadat Bottas het ronderecord breekt, glipt Hamilton er direct onderdoor: 1:03.577. Deze tijd zal in de loop van het uur ongetwijfeld verder naar beneden worden bijgesteld. Beide Ferrari’s komen er niet aan en volgen op bijna twee tienden.

Red Bull probeert hetzelfde als Mercedes, maar zij komen op hun beurt niet voorbij Ferrari. Max sluit aan op P5, met Grosjean achter zich op P6. Ricciardo had overduidelijk een belabberde ronde. De honingdas staat op 1,5 seconde van Hamilton. Zelfs wanneer hij zich even later verbetert, komt hij niet dichter dan een halve seconde in de buurt van Verstappen. Bugger.

Wanneer de vlag valt, heeft Ricciardo nog altijd niet het onderste uit de kan getrokken. De Australiër komt uit op P8 en moet hopen dat niemand zich verbetert en hem buiten de top 10 drukt. Alonso doet het in ieder geval niet, want de Spanjaard breekt zijn voorvleugel op de meedogenloze kerbstones. Grote verbeteraars zijn er niet, dus er verandert maar weinig. Wel wordt duidelijk dat er vijf teams de beste zijn. De slagvolgorde is momenteel Ferrari, Mercedes, Red Bull, Haas en Renault. Vettel is de snelste coureur, maar uit herhalingen blijkt dat de Duitser Carlos Sainz heeft ernstig in de weg zat in de eerste bocht. Under Investigation, staat er in grote letters op het scherm.

Afvallers: Ocon, Gasly, Leclerc, Alonso, Stroll

Q3:

De sterke mannen zijn begonnen aan hun eerste run en bijna direct gaat het fout voor Lewis Hamilton en Sebastian Vettel. Beide maken kostbare fouten en moeten enkele tienden toegeven op de ijzersterke tijd van Valtteri Bottas. De Fin zet een 1:03.264 neer en breekt, wederom, het ronderecord. Bottas zijn dominante optreden van vorig jaar maar wat graag herhalen en kent aan het einde van de eerste run geen vijanden. Zijn naaste rivaal, Hamilton, moet een halve seconde toegeven op zijn teamgenoot.

Voordat Kimi Raikkonen zijn tijd verbetert en P2 toe-eigent, knalt Romain Grosjean naar P3. Na de ronde van de Ferrari wordt de Haas naar P4 gedrukt. Ligt er een top 5 in het verschiet?

Terwijl Grosjean zich rustig op P4 bevindt, worden we een beetje onrustig van Red Bull. Zowel Ricciardo als Verstappen blijven merkwaardig lang buiten en komen niet binnen 6 tienden van leider Bottas. Vettel staat zelfs nog op een seconde en Magnussen, Sainz en Hulkenberg moeten ieder meer dan anderhalve seconde toegeven op de leider.

De laatste run is begonnen en Vettel lijkt foutloos door te knallen. Voordat hij zijn ronde afmaakt, verbetert zijn teamgenoot zich, maar Raikkonen komt niet voorbij de Mercedessen. Vettel springt hem voorbij, maar ook hij weet de Duitse equipe niet te verslaan. Hamilton verbetert zijn tijd namelijk eveneens en komt tot op 19 duizendsten van Bottas. De Fin behoudt P1.

Verder naar achter merken we dat Red Bull de zaken duidelijk niet op orde heeft. Ricciardo blijft ploeteren en eindigt op P7, achter Grosjean. Alleen Verstappen passeert de Fransman, maar het gaat maar net goed. Wellicht dat ze zichzelf morgen in beter daglicht kunnen zetten.

Na de kwalificatie blijkt dat er meer in de hand is. Het is nog niet duidelijk wat precies de reden is geweest dat Red Bull in de laatste sessie zo vreemd achter elkaar aanreed, maar een opmerking van Ricciardo geeft aan dat hij niet tevreden is met de stand van zaken. “We have to be more fair,” zegt de Australiër. Het blijkt te gaan om het geven van tow. Dit weekend was het de beurt aan Ricciardo, maar blijkbaar was hij het daar niet mee eens, ondanks dat het volgens Max vooraf afgesproken was.

De volledige uitslag:

1. Bottas

2. Hamilton

3. Vettel (Under Investigation)

4. Raikkonen

5. VERSTAPPEN

6. Grosjean

7. Ricciardo

8. Magnussen

9. Sainz

10. Hulkenberg

11. Ocon

12. Gasly

13. Leclerc (+ 5 plaatsen)

14. Alonso

15. Stroll

16. Vandoorne

17. Perez

18. Sirotkin

19. Hartley

20. Ericsson