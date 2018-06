Special: Volvo 440

Er is er één jarig, hoera! Het verhaal van een rijdende incontinentieluier.

Bijna elk land heeft zijn eigen type auto met zijn specifieke kwaliteiten. Een type auto die symbool staat voor de natie. Piepkleine, maar stijlvolle stadsrakkers en extravagante supercars: Italië. Musclecars en pickups met een V8 horen bij Amerika. Kei-cars en zwaar bespoilerde rallyspecials komen uit Japan. Kloeke, relaxte stationwagons? Zweden. Comfortabele reissedans en MPV’s zijn een specialiteit van de Fransen. Britten kunnen in principe alles bouwen, zolang het maar verliesgevend is. En de Nederlanders? Wij hebben niet echt een autoindustrie. De paar sportwagenmerken waar we met recht trots op mogen zijn te exclusief en te veel nicheproducten om er wat zinnigs over te zeggen.

Sowieso maakt het tegenwoordig niet meer uit, want 95% van de fabrikanten lijkt zich enkel te focussen op compacte crossovers. Gelukkig is er ook een tijd geweest dat het woord ‘crossovers’ niet gebezigd werd. We gaan daarvoor terug naar de jaren van Eurythmics, INXS en Toto. In tijden dat je gewoon nog CDA stemde, beenwarmers aanhad en je eerste magnetron kocht. Oh ja, een Twix heette toen nog een Raider. Op het gebied van voetbal lieten we het jarenlang afweten. In 1982, 1984 en 1986 weet het Nederlands Elftal zich niet te plaatsen voor een eindtoernooi. In 1988 slaan ze sportief terug. Maar het grootste nieuws kwam niet in de vorm van Rinus Michels, maar van Volvo. 1988 is namelijk het jaar dat de Volvo 440 het levenslicht ziet.

De ontwikkeling van de auto begint natuurlijk eerder. Eigenlijk begint het al in 1983 met de LCP2000 concept. Dat was een studie voor een voorwielaangedreven auto. Volgens Volvo was dat namelijk belangrijk om zo de binnenruimte te kunnen vergroten, zonder dat de auto te zwaar zou worden. Volvo is vervolgens bezig met een drietal projecten: G13, G14 en G15. Alledrie de auto’s moesten op hetzelfde nieuwe platform komen te staan. De G13 moest een sportieve coupé worden (dat werd de 480), de G14 werd een sedan en de G15 een hatchback. Het was aanvankelijk de bedoeling dat de 400-serie de rechtstreekse opvolger zou worden van de 300-serie. Volvo besloot dat de 400-serie een stukje hoger in de markt gepositioneerd moest worden. Er volgen een hele rits prototypes en designvoorstellen die het allemaal niet halen. Het ontwerp dat het meest in de smaak viel was dat van Peter van Kuilberg, dat qua uiterlijk sterk leunde op het eerste prototype (de G4) van Jan Wilsgaard. Aanvankelijk was het niet de bedoeling dat er een sedan-variant kwam van de 400-serie. Volvo was bang dat de auto te veel voor interne concurrentie met de 200-serie en 700-serie zou zorgen. Omdat het Nederlandse ontwikkelingsteam lekker eigenwijs was, gingen ze gewoon door met de ontwikkeling van een sedanversie.

In de zomer van 1988 wordt de 440 op de Nederlandse markt gebracht. Er is keuze uit diverse uitrustingsniveau’s: DL, GL, GLE en GLT. Het is 1988, dus superluxe zijn die uitvoeringen niet. De GL voegt centrale deurvergrendeling, een toerenteller en een middenarmsteun toe. De GLE heeft heuse elektrisch bedienbare ruiten én spiegels, terwijl de GLT op een fraai setje lichtmetaal staat. Kortom, heerlijk Nederlandse uitvoeringen. Qua motoren is de keuze ook typisch Nederlands, want je kan kiezen uit drie middelmatige viercilinders. Alledrie meten ze 1.721 cc en alledrie worden ze ingekocht bij Renault. De Fransen waren tevens leverancier van de 300-serie en de Dafs daarvoor. Je kan kiezen uit 87 pk, 95 pk en 106 pk. Omdat de vermogens dichtbij elkaar liggen, zijn de prestatiecijfers ook bijna identiek. De langzaamste doet 0-100 km/u in 12 seconden en loopt maximaal 175 km/u. Dat waren destijds prima waarden, waarmee je prima voor de dag kon komen. Gewoon op het niveau van een BMW 316i of Mercedes-Benz 190 1.8.

Wilde je de Duitse schraaguitvoeringen de bevallige achterkant laten zien van je 440, dan was het zaak om te opteren voor de 440 Turbo. Die kon namelijk 200 km/u halen. De 440 Turbo had dezelfde 1.7 motor als de andere 440’s, maar zoals de naam het al aangeeft was deze voorzien van een turbocompressor. Daardoor steeg het vermogen naar 120 pk (bij 5.500 toeren) en 175 Nm (bij 3.300 toeren). Niet echt spectaculaire waarden, overigens. Een Saab 900 Turbo was heftiger, ruiger en gaver. De Volvo 440 Turbo was vooral soepel en prettig in de omgang. De 440 Turbo was ook een stukje completer. De auto was net zo compleet als de 440 GLT, maar had daarnaast ook mistlampen. Piece de resistance is de boordcomputer. Hierop kon de trotse bestuurder de gemiddelde snelheid, de actieradius, de olietemperatuur én de buitentemperatuur zien. Vanaf 1990 kan de 440 Turbo ook met een viertrapsautomaat besteld worden.

Ook leverbaar vanaf 1990 is de Volvo 460, de sedanversie van de 440. In principe zijn de auto’s identiek, maar de sedan heeft een enorme kofferbak. De 440 kan 379 liter verstouwen, wat absoluut niet verkeerd is, de 460 echter heeft een kofferbakruimte van 453 liter. Klap je de banken plat, dan wint de 440 het weer. De 460 ziet er niet alleen langer uit, hij is ook daadwerkelijk 9 centimeter langer dan zijn hatchback-broer. De 460 staat iets hoger in de markt; de dealers vroegen dik 4.300 gulden meer voor een 460 dan voor een 440 in identieke uitvoering. Instappen begon overigens bij de ‘GL’ met 87 pk.

In 1992 worden de 440 en 460 gefacelift, iets waar Volvo erg goed in was. Beide auto’s kregen een nieuwe neus en een gewijzigde achterkant. Het is duidelijk te zien dat de nieuwe 440 en 460 zijn geïnspireerd door de 850, die een jaar eerder op de markt kwam. Groter nieuws zijn de nieuwe motoren. Alle reguliere 1.7 motoren komen te vervallen en worden vervangen door een 1.6i (83 pk), 1.8i (90 pk) of 2.0i (109 pk). Alleen de 1.7 Turbo blijft behouden. Die 1.6i is overigens alleen leverbaar voor de 440, bij de 460 is de 1.8i de instapper. Belangrijker nieuws is er voor hen die een hekel hebben aan schakelen: een Continue Variabele Transmissie (CVT) is als optie leverbaar op de 1.8i en 2.0i. De Dafjes en Volvo 300-serie maakten furore met deze transmissie, die door sceptici de ‘Truttenschudder’ wordt genoemd.

In 1994 worden beide auto’s heel subtiel strakgetrokken. De auto gaat nu zijn laatste levensfase in. Dus wordt de auto middels enkele ‘Lines’ (Family, Luxury en Sports) interessant gemaakt. Nieuwe toevoeging is ook de 1.9 liter turbodiesel, wederom van Renault-origine. De zelfontbrander is 90 pk sterk en levert een maximaal draaimoment van 185 Nm. In 1996 is het einde dan echt nabij, want er staan twee actiemodellen in de prijslijsten, de Nordic en de Polar. Met name met die laatste benaming weet je dat het snel voorbij is. Een andere indicatie was ietwat duidelijker: de opvolger van de 440 en 460, de S40, staat namelijk al een jaar in de showrooms.

De Volvo 440 en 460 is voor Volvo een heel belangrijke auto geweest. Sterker nog, op de 300-serie na, is het de best verkochte Volvo in Nederland. Bijna elk jaar worden er (ruim) meer dan 10.000 exemplaren per jaar van verkocht. Het meest populaire jaar is 1992, waarin er meer dan 15.000 exemplaren voorzien worden van gele kentekens. Voor de goede context, dat zijn meer eenheden dan Volvo vorig jaar verkocht in Nederland. Het hoeft ook geen betoog dat je met 15.000 exemplaren van een model het best verkochte model van Nederland hebt.

Was het dan ook een briljante auto? Populaire auto’s spreken zelden tot de verbeelding. Dat is eigenlijk ook het geval met de Volvo 440 en 460. Wat wel heel verfrissend is: ze probeerden het niet eens. Tegenwoordig zijn auto’s dynamisch, compromisloos en premium. De Volvo 400 was wars van dat soort onzin termen. Het was gewoon een heel erg fijne auto. De stoelen waren net wat groter dan bij zijn concurrenten. Je zat echt prinsheerlijk ‘in’ de stoelen, niet ‘erop’. Het dashboard was ook heerlijk pretentieloos. De middenconsole was naar de bestuurder toegedraaid, zodat de knoppen makkelijk te bedienen waren. Verder viel het ruimteaanbod op. Niet alleen de kofferbak, maar ook de ruimte achterin was niet verkeerd. Een ander iets dat opviel was het materiaalgebruik. Het was niet superzacht en premium, maar alles leek voor de eeuwigheid gebouwd. Alles voelde stevig, sterk en doelmatig aan.

De rijeigenschappen van de 400 zijn de doorslaggevende factor bij de auto. Voor de fijnproever van stuurmansauto’s was de 400-serie een nachtmerrie, maar Volvo bouwde de auto niet voor de enthousiasteling. Geen van de motoren deed je hart sneller kloppen. De viercilinders waren allemaal achtkleppers en afgestemd op koppel. Zeker met de CVT automaat reed dat heel comfortabel. Even inhalen of snelheid maken op de snelweg? De 440 wist dan enigszins te verrassen. Niet dat de auto ‘snel’ was, maar het was net meer dan voldoende. Het onderstel was naar Volvo-begrippen vrij modern, maar de starre achteras was vrij ouderwets. In combinatie met voorwielaandrijving en zachte vering was de auto absoluut niet dynamisch. Zelden waren er auto’s waarbij een Nordschleife-sticker zo misplaatst was. Er was echter één ding wat de 440 en 460 fantastisch goed kon: rechtuit rijden. In combinatie met de fijne stoelen was dit de fijnste kilometervreter in zijn klasse. Op zoek naar een vakantieauto voor een roadtrip? Dit is je vriend. Een Volvo 460 in goede staat hoeft niet meer dan 1.000 euro te kosten. Oh, en als de verkoper zegt dat ‘ie van een oud vrouwtje is geweest, dan klopt dat ook. Heel bejaard Nederland crosste namelijk in een Volvo 440 naar de bingo.

En zo komen we tot het slotstuk. Is er een typisch Nederlandse auto? Jazeker. De Volvo 440 lijkt een perfecte match te zijn voor de Nederlanders. Het is wetenschappelijk aangetoond dat uit de uitlaten een spruitjeslucht kwam. Natuurlijk kwamen de 340 en 360 dichtbij het Nederlandse prototype, maar dat waren écht nog budgetauto’s: compact en goedkoop. De 440, daarentegen, was een volwaardige auto. Eigenlijk was de 440 ‘Doe Maar’ op wielen. Het is net even anders dan anders, maar je stootte er niemand mee tegen het hoofd. Echt heel fraai oud werden zowel de groep als de auto niet. Ondanks geruchten over een comeback zitten we er bepaald niet op te wachten. En toch, als je de weg oprijdt en een Nederlandse radiozender opzet, kom je ze ongetwijfeld tegen. Je bent er alleen zo door afgestompt dat het je niet meer opvalt.