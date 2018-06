“Raikkonen verlaat Ferrari, maakt plaats voor Leclerc”

Het vermoeden wordt bevestigd.

Ferrari heeft in Kimi Raikkonen een geweldige tweede rijder in het team. De Fin vertolkt zijn rol als tweede viool zelfs zó goed, dat hij sinds zijn terugkeer naar Ferrari in 2014 nog geen wedstrijd heeft gewonnen. Fans van Kimi, en die zijn er genoeg, treuren al jaren massaal om het feit dat hij het, in tegenstelling tot teamgenoot Sebastian Vettel, maar niet voor elkaar krijgt op het hoogste treedje te eindigen. Inmiddels lijkt zelfs Ferrari genoeg te hebben van de onderpresterende Fin.

Althans, als we de schrijfsels van Autosport mogen geloven, tenminste. Volgens de publicatie houdt Ferrari zich nog altijd aan de woorden die CEO Sergio Marchionne in december uitsprak. Raikkonen kreeg nog één jaar om te bewijzen dat hij het vuur nog altijd in zijn ijzige lichaam heeft.

Hoewel de 38-jarige Raikkonen het jaar sterk begon door drie podia in de eerste vier wedstrijden te behalen, heeft hij de laatste weken stelselmatig plaatsen moeten toegeven. Dit in tegenstelling tot Vettel, die juist twee overwinningen scoorde. Tegelijkertijd begint ook Charles Leclerc steeds meer te laten zien waarom hij zijn plek in de Formule 1 heeft verdiend. De 20-jarige Monegask leek aanvankelijk niet opgewassen te zijn tegen teamgenoot Marcus Ericsson, maar het natuurtalent heeft zichzelf de laatste wedstrijden keer op keer bewezen door liefst driemaal in de top tien te eindigen.

De indrukwekkende prestaties van Charles Leclerc komen op het perfecte moment voor de Scuderia. De equipe piekert al langer over wat het nu precies met de Iceman moet doen, maar nu het talent uit haar eigen Driver Academy dermate goed (en vooral constant) presteert, heeft het duidelijk vertrouwen in de jonge coureur. Al langer bestaan de geruchten dat Ferrari wel oren zou hebben naar een samenwerking met Daniel Ricciardo, maar dankzij zijn overtuigende prestaties wordt het met de dag financieel minder aantrekkelijk om de honingdas naar Maranello te verschepen. Zeker gezien het megasalaris dat de Italianen jaarlijks overmaken naar Vettel. Daarmee wordt Leclerc een realistische optie.

Mocht Ferrari Leclerc in 2019 al een kans gunnen, dan betekent dit een aanzienlijk verschil met de werkwijze die het in het verleden hanteerde. De Italiaanse renstal staat bekend om haar conservatie strategie als het gaat om het uitkiezen van coureurs. Veelal uitte zich dit in het tekenen van enkel gevestigde coureurs of kampioenen. Daarbij geeft het de formatie een kans aan te tonen dat niet alleen de Driver Academy’s van Red Bull en McLaren hun vruchten af kunnen werpen. Leclerc bewees zijn waarde voor de Formule 1 overigens al tweemaal op rij; de Monegask won in 2016 en 2017 achtereenvolgens het kampioenschap GP3 en GP2.

Dit laatste maakt een Ferrari-stoeltje voor Leclerc overigens tienmaal mooier dan wanneer enig ander coureur een dergelijke kans gegund zou worden. De Monegask was in zijn jonge jaren nauw verbonden met wijlen Jules Bianchi, die voor zijn tragische ongeval op Suzuka in 2014 gezien werd als toekomstig Ferrari-coureur. Hoewel Bianchi zijn droom misschien niet volledig waar heeft kunnen maken, kan Leclerc het wellicht volgend jaar al voor hen beide doen.