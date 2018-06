Autoblog advies: kappersauto voor hardwerkend duo

Open rijden kan commercieel gezien heel aantrekkelijk zijn!

Cliché’s. We worden er regelmatig mee geconfronteerd. Zo ook de afgelopen week, toen deze aanvraag van Glen en Jarno op de deurmat viel. De twee hebben vier kapperszaken verspreid over Zuid-Holland en juist voor de zaak hebben ze een nieuwe (gebruikte) auto nodig. Aan de redactietafel werd al een beetje gegniffeld. “Een Mini Cabrio of Beetle zeker?”. Glen en Jarno zijn er als de pinken bij om het stereotype meteen even aan te pakken: het mag absoluut géén Beetle of MINI zijn. Dat is gewoon te cliché.

Neen, Glen en Jarno weten precies wat ze (ongeveer willen). Privé hebben ze een Audi Q5, die hen uitstekend bevalt. Voor de zaak hebben ze nu een donkerblauwe Ford Courier 1.8 Diesel uit 1998. Volgens het stel is het de meest deprimerende auto ter wereld. Ze konden de auto jaren geleden voor een prikkie overnemen. Het idee was om de auto te vervangen als deze uit elkaar zou vallen. Je voelt hem al aankomen: ondanks dat de Courier zwaar mishandeld is geweest de afgelopen jaren, blijf de auto stoïcijns doorrijden. Genoeg is genoeg, want het ding ziet er niet uit. Daarbij maken ze minder gebruik van de enorme bagageruimte dan dat Glen en Jarno van tevoren hadden ingeschat.

Wat ze willen is een rijdende reclamezuil, eigenlijk. Een kleine cabrio heeft de voorkeur, maar dus géén MINI Cabrio of New Beetle Cabrio. Niet alleen omdat dat wel erg cliché is, maar ook vanwege het feit dat het ‘echte’ cabrio’s zijn. Het liefst hebben Glen en Jarno een cabrio met een stalen klapdak. Aangezien de auto voornamelijk in de stad zal rijden en geparkeerd zal staan, is het wel een fijne gedachte, zo’n hard dak. Nog een voordeel is dat deze auto’s gebaseerd zijn op normale hatchbacks. Glen en Jarno willen absoluut geen sportauto. De rijervaring is secundair, het moet gewoon een makkelijk te rijden auto zijn met een normale instap. Ook zijn de onderhoudskosten vaak lager. Om te zorgen dat de auto lekker opvalt, wordt de auto gewrapped in een spectaculair kleurenschema met de naam van het bedrijf erop. De twee vroegen zich af of wij hen konden helpen met de zoektocht. Uiteraard!

De wensen en eisen van de partners vind je in onderstaande tabel:

Huidige /vorige auto's: Audi Q5, Ford Courier Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Zakelijk Budget: Maximaal € 8.000, het mag ook minder zijn. Jaarkilometrage: Ongeveer 20.000 km per jaar. Brandstofvoorkeur: Benzine i.v.m. binnenstad. Reden aanschaf andere auto: De Courier is op, het mag wel wat meer opvallen. Gezinssamenstelling: Twee volwassenen Voorkeursmerken /modellen: Cabrio, stalen klapdak is een pre. No-go modellen / merken: Mini Cabrio, New Beetle Cabrio. Geen sportwagen.

Renault Wind 1.2 TCE Dynamique

€ 7.950

2011

65.000 km

We beginnen met de leukste van het stel, maar met de meest ongelukkige naam. Zeker omdat het een kleinere auto is, kan de naam onhandig zijn. Natuurlijk is het prettig om een een windje onder de bips te hebben, maar mensen kunnen dat toch verkeerd interpreteren. Als we die onzin aan de kant zetten, blijft er een gaaf autootje over. Van alle compacte cabrio’s is de Wind één van de fijnst rijdende. Dat komt mede door de hoge stijfheid van de koets (het is eigenlijk meer een Targa dan een cabrio) en het feit dat Renault Sport zich bezig heeft gehouden met de afstemming van het onderstel. Er is keuze uit een hoogtoerige 1.6 of een koppelrijke 1.2. In stedelijke gebieden is de 1.2 sneller én zuiniger. Nadelen zijn er ook. De bagageruimte is verdacht klein en je hebt geen achterbank tot je beschikking. De Wind is vrij zeldzaam, waardoor je goed moet zoeken naar een exemplaar dat naar wens is.

Peugeot 207 CC 1.6 VTI Roland Garros

€ 7.500

2008

55.000 km

De enige auto waarvan er een tweede generatie kwam. Peugeot initieerde het succes van dit type auto met de 206 CC en was de enige die er heil in zag om ook van de 207 een ‘CC’-derivaat te maken. Ten opzichte van de 206 CC is de 207 CC veel volwassener en comfortabeler. De stoelen zijn veel prettiger, evenals de zitpositie. De achterbank is net zo hopeloos als de 206 CC, maar je hebt in elk geval íets aan aflegruimte. Je moet alleen geen reizen van 100 meter of meer plannen met meer dan twee volwassenen. Het aanbod is enorm, daarom zouden wij altijd gaan zoeken naar een ‘Roland Garros’-uitvoering. Die zijn erg compleet uitgevoerd met tweekleurige lederen bekleding, automatische airco, fraaie velgen en nog een hele rits items waar men anders extra voor diende te betalen. Controleer wel even of alles goed werkt, de 207 staat te boek als redelijk betrouwbaar (aldus het aankoopadvies van de 207), maar check even of alle elektronica het nog doet.

Mitsubishi Colt CZC 1.5 Limited Edition (Z30)

€ 6.950

2009

55.000 km

Op het gebied van hatchbacks wordt de Colt nog weleens over het hoofd gezien en als het gaat om cabriolets helemaal. Wat maakt de auto zo bijzonder? Ten eerste is het een een Pininfarina-ontwerp dat ze eigenlijk in gedachten hadden voor de Fiat Punto. Omdat Fiat er niet naar vroeg, maakte Pininfarina zelf een een Fiat Punto Cabrio, de Pininfarina Wish genaamd. De wens om de auto te produceren kwam niet uit. Toen Mitsubishi enkele jaren later aan de deur klopte voor een Cabrio-versie van de Colt, haalde Pininfarina het oude ontwerp uit de mottenballen. In vergelijking met de concurrentie is de Colt net even wat ruimer en heeft ‘ie wat meer kracht in het vooronder. De standaardmotor heeft 109 pk en dat is voldoende, maar er is ook een Turbo-variant geweest met 150 pk. De aandachtspunten van deze auto kun je vinden in dit aankoopadvies van de Mitsubishi Colt.

Nissan Micra C+C 1.6 Tekna (K12)

€ 6.750

2006

70.000 km

Jazeker, ook Nissan had zijn lolbroek aan een deze periode. Natuurlijk, er stond ook een 350Z Roadster in de showrooms, maar als die nét buiten het budget viel was de Micra C+C een solide en valide optie. Qua uiterlijk is het een beetje een uitdaging, want erg mooi is deze auto niet. Met het dak geamputeerd blijft er een raar hoopje Nissan over. Met name de paleontologen bij een Brits autoprogramma hadden er veel op aan te merken. Lekker laten gaan. Gezien de eisen die in dit advies gesteld worden, is dit een uitstekende keuze. Om te rijden valt het niet eens zo tegen, de 1.6 heeft veel onderdelen van de sportieve Micra 160SR, inclusief diens motor. In het budget zijn er voldoende exemplaren te vinden met lage kilometerstanden en complete uitrusting. Precies wat je wil.

Opel Tigra 1.8 16v Temptation (B)

€ 6.750

2008

45.000 km

Misschien wel de saaiste uit het lijstje. De Opel Tigra TwinTop heeft een klinkende naam, maar het is gewoon een Opel Corsa (C) zonder achterbank. Dat laatste is wel een klein dingetje, want de ruimte is niet overdadig en dan mis je ook nog een achterbank zoals de Colt, Micra of 207 wél hebben. Niet dat je er mensen met benen op gaat zetten, maar voor tassen en klein grut is het wel handig. Om te rijden is het niet de meest spannende auto, precies zoals gewenst. Mocht de 1.8 met 125 pk net iets teveel zijn, dan is er ook een 90 pk sterke 1.4 die eigenlijk ook voldoet. Qua uiterlijk is het zaak om te kijken naar een speciale uitvoering. Met name de velgen doen wonderen voor het uiterlijk. Ook heb je qua interieur dan net even wat meer ambiance. We vertellen je in dit Tigra aankoopadvies waar je op moet letten.

Smart ForTwo Cabrio 1.0 MHD Passion (A451)

€ 6.950

2013

25.000 km

Ook in dit rijtje kunnen we rationele keuzes maken. Als je kijkt naar wat Glen en Jarno nodig hebben, dan is dit eigenlijk de beste keuze die ze kunnen maken. Ze hebben geen ruimte nodig en dat biedt de Smart ook niet. Alhoewel, de eerlijkheid gebied te zeggen dat de zitpositie voorin waarschijnlijk beter is dan alle andere auto’s die hier vermeld staan. Voor het gebruik in stedelijke omgevingen is de Smart uitstekend geschikt. Je vindt altijd een parkeerplaats en je steekt hem overal tussen. Qua kosten is alles heerlijk voordelig: onderhoud, verbruik, belastingen en dergelijke zitten aan de onderkant van het automobiele spectrum. Kortom, een solide keuze voor waar ze de auto voor gaan gebruiken. Nadelen? Er is niets van een achterbank en de kofferbak zit heel snel vol. Ook is het de minst prettige auto voor lange ritten. Interesse? Uiteraard is er een Smart ForTwo aankoopadvies!

Fiat 500C (312)

€ 7.500

2009

60.000 km

OK, ok. We weten het. Dit is natuurlijk niet helemaal een cabriolet. Sterker nog, als je zou zeggen dat het een Fiat 500 met een groot schuifdak is, dan heb je een punt. Maar ga er eens in zitten voor de lol, bij voorkeur met mooi weer. Schuif het dak helemaal naar achteren en doe de ramen naar beneden. Dan heb je toch veel meer het ‘cabrio’ gevoel dan je zou denken. Er zitten ook voordelen aan deze Fiat. Het hele land staat er vol mee, ze zijn zeer courant en je kan precies de goede uitvoering zoeken in het budget. Onderdelen zijn goedkoop en het is een relatief jonge auto. Dus qua kosten valt het allemaal wel mee. Wat je wel merkt is het gebrek aan ruimte, ondanks dat het geen volledige cabrio is, houdt het allemaal niet over. Het is in elk geval een optie om te overwegen. Check dit aankoopadvies van de Fiat 500 om te zien waar je allemaal op moet letten.

YOLO: Suzuki Jimmy 1.3 JLX Cabrio (JB43)

€ 7.450

2006

60.000 km

Dat een 1.3 zo veel kan verbruiken. Zeker als je een beetje een vlotte rijstijl hebt, is 1 op 8 echt niet onmogelijk. Met een 1.3. Jazeker, de Suzuki Jimny stamt nog uit de tijd dat verbruik niet relevant was. De auto heeft gelukkig andere talenten. Zo is de auto zeer terreinwaardig dankzij het ladderchassis, de lage gearing en inschakelbare vierwielaandrijving. Daar heb je absoluut niets aan, maar ja: je gaat ook niet 200 meter de zee in met je nieuwe Zwitserse horloge. Het is gewoon gaaf dat de auto tot veel in staat is. Overigens, als je veel in Amsterdam bent zijn het ideale auto’s. Drempels, paaltjes, tegenliggers: het maakt je allemaal net even wat minder uit. Je voelt je onoverwinnelijk in een Jimny. Het ding zuipt alleen meer dan Hazes deed.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!