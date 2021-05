Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Portugal 2021 - Autoblog.nl

Wie zegt er ‘obrigado’ na het behalen van pole op het circuit van Portimão?

Op de dag dat het 27 jaar geleden is dat Ayrton Senna overleed in Imola, gaan we kwalificeren in zijn geliefde Portugal. De enigmatische Brazo had vroeger een dikke villa in de buurt van Estoril, daar men in Portugal net als in Brazilië Portugees spreekt. Vanaf de eeuwige racebaan in de lucht zal Ayrton vandaag neerkijken op zijn opvolgers, in de door hem zo geliefde kwalificatie. Weinigen zullen zich zo goed van hun taak kunnen kwijten als Senna dat kon. Maar aan het eind van de sessie zal er toch eentje de snelste zijn. Wie oh wie gaat er vandoor met de pole position?

Q1

Terwijl Olav Mol vanuit zijn badjas in de hotelkamer wat hol klinkt, zoeken Mazepin en Schumacher als een haas de baan op. De auto’s van het Amerikaanse team zijn andermaal duidelijk het traagst dit weekend en kennelijk moeilijk onder controle te houden. Vooral Mazepin maakte er weer een potje van in de training en glibberde regelmatig dwars of achterstevoren de baan over en af. Daarbij is de Rus behoorlijk wat trager dan Schumacher junior als hij wel een schoon rondje heeft. In Q1 is dat niet anders.

Voor de rest zat het veld in de trainingen uitermate dicht bij elkaar. Daarbij valt echter wel op dat hoewel het qua tijden maar net een tiende hier of daar scheelt, er nog steeds een soort vaste rangschikking lijkt te zijn qua teams. Red Bull en Mercedes zijn het snelste, waarbij Ferrari en McLaren het meest in de buurt komen. Daarachter lijkt Alpine het dit weekend goed voor elkaar te hebben, terwijl Aston Martin juist behoorlijk matig voor de dag komt.

In Q1 gaat het erom wie er naast de Hazen net dat foutje maakt en wie er juist net iets extra’s uit zijn auto haalt. Je ziet dat niemand zich echt veilig voelt, want ook bij de toppers schieten Hamilton en Perez even van de baan. Uiteindelijk zijn het echter Ricciardo en Stroll die de slechtste zaken doen. In geval van Stroll is dat al een beetje pijnlijk. Het betekent namelijk dat Vettel eindelijk weer eens een kwalificatieduel wint, terwijl juist de Canadees dit weekend nieuwe onderdelen op zijn auto heeft.

Maar eigenlijk is het voor Ricciardo nog pijnlijker. Teamgenoot Norris rijdt namelijk gewoon de tweede tijd in Q1. De honingdas is ruim een seconde langzamer. Ouch…Russell en de twee Alfa’s gaan door naar Q2 en doen dat voor hun doen dus gewoon goed.

De afvallers: Ricciardo – Stroll – Latifi – Schumacher – Mazepin

Q2

We zien verschillende bandenkeuzes bij de start van Q2. Norris, Ocon, Alonso en Tsunoda gaan voor een eerste run op de softs. De rest gaat voor de mediums. Omdat Pirelli de kneiterhardste compounds heeft meegenomen, was al voorspeld dat er verschillende strategieën mogelijk zijn. We schrikken nu wel een beetje van het verschil tussen Hamilton en de Red Bulls. Hamilton zet een 1:17.968 op de klok. Verstappen geeft bijna zeven tienden toe ne Perez bijna negen tienden. Vettel zit tussen de Red Bulls in, wat aantoont dat het lage rake concept hier misschien niet eens zo slecht werkt onder de juiste omstandigheden. Is Hamilton dan toch weer gewoon kampioen?

Aan het einde gaan veel coureurs toch nog voor een ultieme run op de softs teneinde Q3 te halen. Giovinazzi en Alonso halen het nét niet. De Ferrari’s balanceren op het randje maar verbeteren beiden hun tijd. Dan komt Russell nog aanstormen. Gaat de Brit na de tumultueuze vorige Grand Prix Williams terug in de top-10 brengen? Neen! Hij komt minder dan een tiende tekort. Ocon en Gasly doen in navolging van Vettel en Norris persoonlijk goede zaken door hun teammaten eerder de douche in te sturen.

Als we kijken naar de banden zien we een gemixt beeld van geel en rood. Voor wat het waard is, want het verschil tussen de compounds lijkt niet zo groot dit weekend. Hamilton, Bottas, Verstappen, Perez én Leclerc mogen morgen starten op de mediums. De andere helft van de top-10 moet/mag op de softs van kiet.

De afvallers: Russell – Giovinazzi – Alonso – Tsunoda – Raikkonen

Q3

We rijden mee met Max Verstappen in zijn eerste poging een vlammend rondje neer te zetten. Maar onze Max overschrijdt de track limits, dus zal zijn ronde afgepakt worden. Het goede nieuws is dat Max’ 1:18.2 goed genoeg zou zijn geweest voor de provisional pole. Hamilton en Bottas rijden namelijk beiden een 1:18.3, hoewel HAM in Q2 al aantoonde dat het nog sneller kan. Perez geeft een halve seconde toe op de Mercs en heeft dus geen geweldige ronde gehad. Wel staat hij nog net voor de Ferrari’s en de rest.

Goed, de tweede runs dan. In de eerste sector geeft Verstappen al een tiende toe op Bottas. Norris wordt op de radio verteld dat hij Verstappen geen dienst hoeft te bewijzen. In de tweede sector is het verschil ruim drie tienden en op de meet zijn het er vier. Het is voorlopig voldoende voor plek drie. Hamilton is in zijn tweede run niet sneller dan in zijn eerste run. Dat betekent dat niemand minder dan Valtteri Bottas de kans voor Hamilton om zijn honderdste pole te pakken versjteert.

Sainz gaat nog even hard, maar doet de Red Bulls geen pijn. Dan verwachten we Perez nog, maar kennelijk doet de Mexicaan geen tweede run. Of de camera crew had er gewoon geen zin in die in beeld te brengen. Hoe dan ook staat Perez ‘netjes’ achter Verstappen op de vierde plek.

Sainz verschalkt voor het eerst teammaat Leclerc in de kwalificatie, voor de goed presterende Ocon. Zevende is Norris, terwijl de Monegaskische Ferrari-coureur slechts achtste is. Gasly pakt dan nog P9 en Vettel maakt de top-10 compleet. In Q1 was de Duitser nog zevende, maar Seb zal desalniettemin al blij zijn dat hij überhaupt weer eens Q3 heeft gehaald en daarbij zijn teammaat verslaat.

UPDATE: Verstappen heeft na de kwalificatie aangegeven nog niet een ronde plezier te hebben beleefd aan het racen in Portugal dit weekend.

F1 kwalificatie Portugal 2021: De volledige uitslag