Team pleit voor anonimiteit bij stemmen over F1 regels - Autoblog.nl

Is anonimiteit bij het stemmen over nieuwe F1 regels gewenst?

Sporters plegen graag te zeggen dat ze liever hun prestaties voor zich laten spreken in plaats van dat ze een grote mond opzetten. Klinkt mooi, maar of je succes hebt in een tak van sport is vaak niet alleen afhankelijk van je ultieme skills ‘op het veld’. Eerst moet je je namelijk al in een positie manoeuvreren dat je überhaupt op dat veld staat, met een goede mindset en de juiste materialen. Sun Tzu zei het al, begin nooit een oorlog die je niet al van tevoren gewonnen hebt. Misschien wel in geen enkele andere sport geldt dat meer dan in de F1. De strijd wordt daar immers net zo goed naast als op de baan gewonnen.

Piranha’s

Het gaat dan niet alleen om de ontwikkeling van de auto, maar ook om het creëren van de kaders waarbinnen die auto ontwikkeld mag worden. Dat laatste is een spel van macht en belangen tussen (onder andere) de grote autofabrikanten, de FIA, de FOM en de klantenteams. Hoe meer geld en belang voor de sport je hebt, hoe groter je invloed op de regeltjes. En hoe groter dus ook je kans op heugelijke resultaten is. Zoals voormalig McLaren-eindbaas Ron Dennis ooit fameus tegen voormalig Jordan-eindbaas Eddie Jordan zei toen deze zijn F1 team begon: “Welcome to the Piranha Club”.

Weinig grote spelers over

Het probleem nu is echter dat er eigenlijk niet meer zoveel grote spelers over zijn in de F1. Je hebt Mercedes, dat drie andere teams van motoren voorziet. Dan heb je Ferrari, dat twee andere teams van motoren voorziet. Honda doet dit jaar nog mee, maar vertrekt zoals bekend na volgend jaar. Tenslotte is er dan nog Alpine/Renault, dat pretendeert alsof het haar eigen keuze is om geen enkel ander team motoren te leveren. De verhoudingen liggen steeds meer zo, dat de klantenteams eigenlijk min of meer moeten doen wat ‘het grote team’ wil. Dus als Mercedes iets wil of niet wil, hebben ze al min of meer vier stemmen te pakken.

Kneuzenteams

Eerder dit jaar bleek dat bijvoorbeeld bij het issue rondom het verlies van downforce dat de teams met een lage ‘rake’ het meest treft. Er zijn maar twee teams die dit betreft. Alle andere teams hebben dus in feite, relatief gezien, baat bij de regel. Toch stemden bij een voorstel om het nadeel te compenseren niet twéé, maar minimaal drie teams voor. Het kneuzige Williams krijgt hamburgers motoren en een goede coureur met een beetje korting van Mercedes en is dus zwaar afhankelijk van.

Situatie onwenselijk

McLaren’s Zak Brown, sinds dit jaar ook een Mercedes-klant, vindt deze situatie onwenselijk. Hij pleit voor anonimiteit bij het stemmen voor nieuwe F1 regels in de toekomst. In een situatie waarin meerdere kneuzenteams ‘gedwongen’ worden in een bepaalde richting te stemmen, zou het grote team op die manier formeel niet weten wie de dissidenten zijn. Of het reëel is om te denken dat dit in het echt effect te hebben is de vraag, maar goed.

Shots fired

Red Bull Racing, in heftige strijd verwikkeld met Mercedes om de titel, heeft het gebeuren in ieder geval vast aangegrepen om kogels af te vuren op Mercedes. Teambaas Christian Horner laat optekenen:

Ik heb hiervan gehoord. Ik kan alleen maar aannemen dat dit gedaan is vanwege druk die wordt uitgeoefend vanuit de leverancier (red: Mercedes). Toen ik in de Formule 1 kwam, had Ron Dennis over alles wat te maken had met de sport wat te zeggen. Het zou in dat licht bezien jammer zijn om over te gaan op anonieme stemmingen. Maar als dat is wat nodig is om onafhankelijke stemmingen te krijgen, dan hebben wij daar geen grote problemen mee. Christian Horner, lost een schot voor de boeg

Toto Wolff heeft uiteraard alweer gereageerd op de kerfuffle. Hij claimt er geen actieve herinneringen aan te hebben dat hij ooit een team onder druk heeft gezet om op een bepaalde manier te stemmen:

In het verleden stemde Toro Rosso altijd mee met Red Bull en Haas stemt altijd mee met Ferrari. Het is duidelijk dat teams samen met elkaar stemmen. Maar geen enkel team zou door een leverancier beïnvloed moeten worden. Toto Wolff, heeft alleen passieve herinneringen

Waarvan akte. Denk jij dat anoniem stemmen over nieuwe regels goed zou zijn voor de sport? Laat het weten, in de comments!