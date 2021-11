Tesla sluit een boel klanten keihard buiten

In een tijd die draait om inclusiviteit, sluit Tesla een boel klanten keihard buiten. What gives?

Tesla is een bedrijf dat lekker innoveert in de normaal zo traditionele auto business. Met hun gamma dat louter bestaat uit EV’s, is de toko van Musk inmiddels ergens tussen het derde en vierde stadium van Ghandi’s wetmatigheid terechtgekomen. Dat luidt immers als volgt. First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.

Maar, de innovatie pakt ook wel eens verkeerd uit. Dat geeft ons dino’s dan weer de kans om even terug te vallen op het tweede stadium. Gisterenavond was er weer zo’n moment dat dit zeker geïndiceerd was. Honderden Tesla-klanten wereldwijd werden namelijk buitengesloten door hun eigen auto.

Het heeft allemaal te maken met de app die je gebruikt om je Teslarati binnen te dringen. Tijdelijk deed deze app het echter net zo goed als onze eigen Autoblog app. Daardoor stonden veel mensen opeens vast buiten hun auto met error-berichten op hun telefoon. De klachten van panikerende Tesla-piloten stroomden binnen.

I’m stuck an hour away from home because I normally use my phone to start my car. Tesla-rijder, telefoneert nooit tijdens het openen van zijn auto

Uiteindelijk besloot de Muskias himself er zelfs aandacht aan te besteden. Dat is dan op zich wel weer gaaf natuurlijk. Zie Herbert Diess maar eens te pakken te krijgen als je problemen hebt met je DSG. Neemt niet weg dat dit wel een eng probleem is om te hebben. Je zou maar B100 zijn en net een overval gepleegd hebben. Staat de Tesla klaar als getaway car…Ik heb ook altijd pech! Ze moeten ook altijd mij hebben! Musk heeft dus maar zijn excuses aangeboden.

Should be coming back online now. Looks like we may have accidentally increased verbosity of network traffic.



Apologies, we will take measures to ensure this doesn’t happen again. — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2021

Het bleek uiteindelijk aan een probleem met een server te liggen. Die kon uiteraard wel weer overnieuw opgestart worden. Maar ja, het toont wel de kwetsbaarheid van moderne technologie. Het heeft Tesla heel veel opgeleverd. Maar als dit vaker en met (nog) belangrijkere functies voorkomt, kan het ook veel ellende veroorzaken. Ben jij ook een dino zoals ondergetekende? Laat het weten, in de comments!

Dank Martin voor de tip!