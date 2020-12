Ducati Monster: de looks en specs - Autoblog.nl

Ducati heeft voor 2021 een compleet nieuwe Monster. Maar waar is het Trellis frame gebleven?

Nieuws uit Bologna want Ducati komt met een nieuw model van de fiets die erom bekend staat ongelofelijk makkelijk te rijden. Met 350.000 exemplaren wereldwijd is de Ducati Monster het best verkochte model ooit. De nieuwe Monster is een compleet nieuwe fiets, alles is opnieuw ontworpen. Waar Monsters voorheen hun naam te danken hadden aan hun cilinderinhoud is er nu voor gekozen om de modelnaam Monster aan te houden. De Monster die in 2021 wordt verwacht krijgt meer pk’s op minder gewicht en dat is natuurlijk altijd goed.

Het Ducati Monster DNA

Ducati omschrijft de nieuwe Monster als: “Alle essentie van Ducati in de lichtste, meest compacte en essentiële vorm die mogelijk is.” En laten we dan maar meteen op dat laatste ingaan. Bij de naam Monster denken veel Ducatisten meteen aan de kenmerkende ronde koplamp en het Trellis frame. De ronde koplamp springt er meteen uit door de LED-ring. Het is duidelijk dat de nieuwe monster een compleet nieuw model is, want het buizenframe zijn ze in Italië wel vergeten. Het nieuwe voorframe, geïnspireerd op die van de Panigale V4, heeft zo zijn voordelen want het is 4,5 kg lichter. Hoewel Ducati vindt dat zij het Monster DNA hebben weten te behouden door de ronde koplamp en de vormgegeven tank, is er op de social media kanalen heel wat kritiek te lezen over het frame. Het nieuwe Testastretta 11° 937cc blok produceert -met meer cc’s- meer pk’s en heeft meer koppel, daar horen we dan weer helemaal niemand over.

Meer cilinderinhoud en minder kilo’s

Het aluminium voorframe, V4-geïnspireerd, weegt slechts 3 kilogram. Dat is 4,5 kilogram lichter dan het traditionele Trellis frame van de Monster. Door op bijna alle punten van de motorfiets gewicht te besparen is het drooggewicht op 166 kg uitgekomen. Dit is 18 kg minder dan de Monster 821. Volgens Ducati is dit de rijeigenschappen ten goede gekomen, zou de nieuwe Monster dan nog wendbaarder zijn dan zijn voorganger?

Het Testastretta 11° 937cc blok is goed voor 111 pk. Het maximum koppel is bij 6.500 toeren beschikbaar en bedraagt 93 Nm. Volgens Ducati is het koppel met name verbeterd in mid-lage bereik. De onderhoudsinterval is gelijk aan die van de vorige generatie. Om de 15.000 kilometer is een oliewissel nodig, kleppen stellen moet bij 30.000 kilometer gebeuren. Het Testestretta-blok voldoet aan de Euro 5-Norm.

Ducati Monster: uitrusting

Naast het aluminium voorframe komt ook het 4,3″ kleuren TFT-scherm met zijn grote toerenteller overeen met die van de Panigale V4. In de optielijst kun je bluetooth aanvinken waarmee je ook inkomende oproepen en navigatie-instructies op het scherm ziet verschijnen.

Naast de eerder genoemde LED-koplamp zijn ook de richtingaanwijzers iets speciaals. De dynamische richtingaanwijzers schakelen ook automatisch weer uit. Verder heeft Ducati Cornering ABS, Traction Control en Wheelie Control instelbaar gemaakt. Je kunt deze zelf instellen of gebruik maken van Sport, Touring en Urban rijmodi. In de ‘Urban-stand’ levert het blok ook maximaal 75 pk. De koppeling, die door het nieuwe hydraulische systeem met minder kracht te bedienen is, is door de Quick Shifter up en down niet meer nodig. Remmen doe je met remmerij die samen met Brembo is ontwikkeld en het rubber onder de Monster is de Diablo Rosso III.

Mocht je de nieuwe Monster willen costumizen, zijn er genoeg opties. Stickersets, coverkits, Termi’s maar ook Performance onderdelen kunnen in de configurator worden aangevinkt.

Allemansvriend: een concurrent in zijn klasse

Ducati heeft met de Monster een motorfiets weggezet die voor iedereen toegankelijk is. Naast de fijne wendbaarheid en het teruggebrachte gewicht is hij net als zijn voorganger ook als 35 kW versie beschikbaar. De Monster blijft dus een geschikte motor voor het A2-rijbewijs. Daarnaast slaat Ducati ook de kleinere medemens niet over. De zadelhoogte van 820 mm is met een verlaagd zadel en een verlagingskit voor de vering aan te passen naar 775 mm. Ik denk dat deze allemansvriend daarom zeker een concurrent gaat zijn voor motoren in zijn klasse, zoals de nieuwe MT-09.

Mijn voorliefde voor Ducati heb ik nooit onder stoelen of banken gestoken. Michael maakte de vergelijking met een Yamaha BT 1100 Bulldog en daar moet ik hem toch ook wel gelijk in geven. Voor mij waren het buizenframe en de Monster onlosmakelijk verbonden. Ik moet dan ook bekennen dat ik bij de eerste beelden even schrok. Nu ik meer naar de plaatjes heb gekeken denk ik dat het ook wel positief is dat Ducati het oude los heeft gelaten. De Monster die in 2021 op de markt komt is een Monster die echt bij zijn tijd past. Met alle opties verwacht ik dan ook wel dat ze in Bologna heel wat exemplaren bij die mijlpaal van 350.000 op mogen tellen.

Mocht ik hem uitkiezen dan koos ik hem zoals hieronder met Termignoni’s en stickerset. De taartschep uitgezonderd, de aluminium kentekenplaathouder staat bovenaan mijn wensenlijstje. Voor nu is het nog even wennen.

Prijs Ducati Monster 2021

Zijn voorganger, de Ducati Monster 821, kost 13.590 euro. Goed nieuws: de nieuwe Monster is te verkrijgen vanaf 13.390 euro. Je hebt de keuze uit drie kleurencombinaties:

Ducati Red met zwarte velgen

Dark Stealth met zwarte velgen (+200 euro)

Aviator Grey met GP Red velgen (+200 euro)

Mocht je gaan voor de plus-versie met windscherm(pje) en duoseatcover ben je 13.790 euro kwijt.

Wat vinden jullie van de nieuwste Ducati Monster?