Red Bull: "Kritische woorden Verstappen naar Albon zijn oké" - Autoblog.nl

Red Bull springt in de bres voor Verstappen omtrent de licht kritische opmerking die onze held laatst maakte aan het adres van Albon.

Max Verstappen zegt normaal gesproken eigenlijk alleen maar dat het aan zijn spreekwoordelijke tuber ischiadicum kan oxideren wie zijn teammaat is. Onze held houdt zich daar, in ieder geval naar de buitenwereld toe, niet zo mee bezig. Geen wonder ook, want MV33 is inmiddels zo’n megaheld achter het stuur dat hij al zijn teammaten met huid en haar opvreet. Ricciardo kon aan het begin nog een beetje partij bieden, maar Gasly en Albon werden en worden vervolgens in stukken gescheurd door de Dutch Lion.

drie à vier tienden

Dat doet veel mensen denken dat er eigenlijk maar weer eens iemand anders een kans moet krijgen naast Max. Als het niet is om Max af en toe te verslaan en scherp te houden, dan in ieder geval nog om hem een beetje rugdekking te geven naar achterblijvers of door het Mercedes onmogelijk te maken ‘twee tegen één’ te spelen. Het lijkt er inmiddels echter op dat Albon volgend jaar in eerste instantie gewoon door mag naast Max. Helmut Marko heeft namelijk voor zichzelf een wetmatigheid bedacht die luidt dat sowieso niemand binnen drie à vier tienden van Max weet te blijven qua pace. Dat Albon dan doorgaans nog drie of vier tienden meer toegeeft, klinkt dan in ieder geval al iets minder slecht.

Licht kritische opmerking van Verstappen

Hierom is het toch een beetje opvallend dat Max Emilian zich laatst wél een keertje uitliet over de prestaties van zijn geplaagde teammaat. Bij de oranje microfoon liet Max optekenen:

Ik denk niet dat als je dertig of veertig seconden achter je teamgenoot rijdt, dat heel goed is. Daar mag ik gewoon eerlijk over zijn toch? Max Verstappen, eet chocolade ook altijd puur

Nou vinden de meeste F1 coureurs het natuurlijk stiekem wel lekker als ze een mindere god naast zich in de garage hebben waar ze niks van te duchten hebben. Zelfs als ze naar de buitenwereld toe heel wat anderes zeggen *kuch* Hamilton *kuch*. Maar zou Verstappen in zijn huidige vorm, die alweer een titel aan zijn neus voorbij ziet gaan dit jaar, zich toch niet eens afvragen of Red Bull een beter niveau kan halen met een (semi-)topper naast hem in de garage? Ongetwijfeld verwacht MV33 dat hij uiteindelijk iedereen kan verslaan, dus dat iemand dan ietsje dichterbij rijdt heeft voor hem geen erg.

Geen spanningen

Dit weekend werd Verstappen door de media uiteraard nog eens bevraagd naar zijn uitspraak. Maar Max Emilian wilde er geen woorden meer aan vuil maken. Christian Horner daarentegen werd ook aan de tand gevoeld en veegt vermeende spanning tussen MV33 en AA23 bij Motorsport.com van tafel:

Sinds hun twaalfde of dertiende racen ze tegen elkaar. Alex heeft het wereldkampioenschap karting een keer gewonnen en Max daarna. Er is onderling respect tussen beiden. Maandagavond zijn we zelfs nog met elkaar aan het karten geweest, beide coureurs, onze monteurs en zelfs ik was erbij. Dus er is niets aan de hand. Christian Horner, zegt dat er hier niks te zien is

Ook wil Horner er niet van weten dat Verstappen zijn waffel had moeten houden:

Max kan dingen soms nogal duidelijk benoemen, of benoemen zoals hij ze ziet. Maar is er niets aan de hand en de onderlinge sfeer is goed Christian Horner, sfeermaker op elk feest

Waarvan akte.