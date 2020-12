GP van Sakhir 2020: tijden en wat je moet weten - Autoblog.nl

De GP van Sakhir 2020 staat voor de deur. Ondanks dat de race een kopie is, hebben we een waslijst aan huishoudelijke mededelingen voor je. Je leest alles wat je moet weten over de komende race hier, op Autoblog.

Het was enorm schrikken afgelopen weekend. Na een flinke crash van Alexander Albon in de vrije trainingen was het in de race weer raak. Romain Grosjean raakte van de baan en crashte dermate zwaar dat zijn auto door midden brak én explodeerde. Het was bijna de illusie van Hollywood, maar dan in het echt. Bizar.

De GP van Sakhir wordt gereden op, jawel, Bahrein International circuit. Voor dat we beginnen met Rick Winkelman aanprijzen, hebben we hier kort de agenda met alle tijden voor je:

4 december

14:30 – 16:00 | Eerste vrije training

18:30 – 20:00 | Tweede vrije training

5 december

15:00 – 16:00 | Derde vrije training

18:00 – 19:00 | Kwalificatie

6 december

18:10 – 20:10 | Race

GP Sakhir 2020

Nog een keer de GP van Bahrein dus? Nou, nee. Niet helemaal. Het klopt natuurlijk wel dat we, net als vorige race, op het Bahrein International Circuit gaan rijden. Precies, net zoals bij de GP van Stiermarken (na de GP Oostenrijk) en 70th Anniversary GP (na de GP van Engeland).

De organisatie van de GP van Bahrein was zo vriendelijk om te hulp te schieten zodat er alsnog een extra race gehouden kon worden. Op deze wijze is de agenda gemakkelijker te vullen met een aantal races terwijl het geen organisatorische nachtmerrie wordt.

Toch is het de GP van Sakhir niet een kopie van de race ervoor, zoals dat wel het geval was in op de Red Bull Ring en Silverstone. Het circuit kent nu namelijk een andere layout. Het gehele infield wordt nu overgeslagen. In plaats daarvan zijn er enkele bochten (4 tot en met 8) die nieuw zijn ten opzichte van vorige week. De baan is nu slechts 3,535 km lang. Dit gaat betekenen dat er een enorm veel rondes gereden moeten gaan worden: 87! Ook zullen de rondetijden onder de minuut gaan uitkomen, is de verwachting.

Het heeft nu geen zin om alle statistieken van vorige week erbij te pakken. Die zitten immers vers in ons geheugen. Mocht je ze vergeten zijn, we hebben de voorbeschouwing, kwalificatie, race én nabeschouwing voor je: helemaal gratis!

Huishoudelijke mededelingen GP Sakhir

In plaats van de nodige statistieken zijn er wel een enorm aantal huishoudelijke mededelingen.

Lewis Hamilton rijdt niet mee

De opvolger van Der Recordmeister gaat dit weekend zijn voorsprong op de rest van de mensheid niet vergroten. De bijzonder succesvolle Britse coureur is positief getest op het coronavirus en is nu in quarantaine. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het prima met Lewis en zal hij er volgende race gewoon weer bij zijn. Lewis Hamilton zal worden vervangen door George Russell. Russell geldt als een enorm talent in de F1 en doet eigenlijk onmogelijke dingen in de Williams. Maar omdat die auto zo traag is, valt het niet direct op. Van de langzaamste auto in het veld, stapt Russell over op de snelste auto in het veld.

Jack Aitken maakt zijn Formule 1-debuut

Omdat Russell een weekje bij Mercedes gaat rijden, is er een plaatsje vrij bij Williams. De plotselinge vacature wordt opgevolgd door Jack Aitken. Het Britse publiek is gek op deze jongen, maar dat komt niet door zijn palmares. Althans, niet op F1-niveau. In 2015 was hij kampioen in de diverse Formule-kampioenschappen, maarmate het niveau hoger werd, had Aitken meer moeite om aan te sluiten. In 2017 werd Aitken werd hij tweede in het GP3-kampioenschap. De afgelopen drie jaar rijdt hij met wisselend succes in de Formule 2. Dit seizoen staat hij veertiende.

Pietro Fittipaldi maakt zijn Formule 1-debuut

Een van de meest legendarische namen in de Formule is Fittipaldi. Pietro Fittipaldi vervangt Romain Grosjean, die nog aan het herstellen is van zijn ongeluk. Pietro Fittipaldi won in 2017 de World Series Formule 3.5. Fittipaldi heeft sindsdien deel genomen aan IndiyCar, WEC, DTM, Super Formula en het Aziatische F3 kampioenschap, allemaal met vrij weinig succes. Sinds 2019 is hij reservecoureur bij Haas.

Er gaan veel geruchten de ronde doen

Naast bovenstaande verschuivingen zijn er nog wat personale issues die op de achtergrond spelen. Deze week zijn Nikita Mazepin en Mick Schumacher bevestigd voor het team van Haas. Dit betekent dat er minder en minder stoeltjes beschikbaar zijn voor volgend seizoen. Sterker nog, de enige teams die hun rijders nog niet hebben vastgelegd zijn Red Bull en AlphaTauri. Max Verstappen blijft uiteraard bij Red Bull. Naar alle waarschijnlijk blijft Pierre Gasly bij AlphaTauri en zal Daniil Kvyat plaats moeten maken voor Yuki Tsunoda. Dit houdt in dat alle ogen gericht zijn op Alex Albon.

Wat voor kansen heeft Max Verstappen tijdens de GP van Sakhir 2020?

In principe geen enkele kans. Althans, niet op de winst. De Red Bull Honda komt op de rechte stukken toch wat kracht tekort. Reken maar dat de Mercedessen hier favoriet zijn. Bottas kent de auto als zijn broekzak en de Fin houdt wel van banen met een relatief simpele layout. Daar weet hij geregeld Hamilton het lastig te maken, dus Russell moet in principe geen probleem zijn.

Aan de andere kant, er is geen coureur aan de kop van het veld met de mentale weerbaarheid van Verstappen. Het nadeel is dat juist op deze baan het niet zoveel uit gaat maken. De layout, weersverwachting, uitloopstroken: dit is in principe geen spannende of veeleisende baan. Waarschijnlijk zullen de Mercedessen aan de noorderzon vertrekken en moeten de Red Bulls op de Renaults en Racing Points gaan letten.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Sakhir 2020?

Jaja, er worden enkele buien verwacht! Serieus waar, tussen 11:00 en 14:00 is er zo’n 35% kans op regen. Tijdens de rest zal het gewoon droog blijven. De baan zal eventueel iets gladder kunnen worden na de regenbui. Dan de temperaturen: op vrijdag en zaterdag is het zonnig en zo’n 26-27 graden. Op zondag daalt de temperatuur. Perfect voor de Mercedessen dus.

Waar kan ik de GP van Sakhir 2020 volgen?

Breed genomen zijn er eigenlijk vier manieren hoe je redelijk eenvoudig de race kunt volgen. Uiteraard nemen we even met je door wat de opties zijn.

Streams

De goedkoopste manier is een stream op het boze internet opzoeken. Het interieur zit er vol mee. In dit artikel hebben we er een paar op een rijtje gezet voor je. Het voordeel is de prijs: het is gratis. Voor de rest zijn er wel wat nadelen. De kwaliteit van het beeld is matig. Je moet maar geluk hebben dat de taal naar wens is (alhoewel het goed voor je talenknobbel kan zijn). Daarnaast zijn de gratis streams zo stabiel als een Moldavisch minderheidskabinet. Oh, en dan hebben we het nog niet over de mogelijke virussen.

RTL Deutschland

Een favoriete op de redactie is om de race te volgen bij de Duitsers. Zowel @jaapiyo als @michaelras zijn de Duitse taal machtig en kunnen het geheel gortdroge en humorloze spektakel uitermate goed waarderen. Ook hier is het voordeel dat het gratis is. Dan moet je wel RTL Deutschland hebben. Daarnaast moet je bestand zijn tegen de vele bierreclames. Goed moment om een pilsje te pakken, de race is immers toch na vijven.

Ziggo

De Nederlandse uitzender van de F1-races is Ziggo Sport. Als je Ziggo in je pakket hebt, kun je de race volgen via het open kanaal (14). Mocht je een Vodafone-abbonement hebben, kun je dit vrij eenvoudig uitbreiden met Ziggo zonder dat het een hoop kost. Een andere mogelijkheid is om de races los te kopen voor 3,99 euro. We hebben er weleens gebruik van gemaakt en het werkt op zich prima. Je kan al een flink stuk van de voorbeschouwing zien én de nabeschouwing. Je kunt dit streamen via de AppleTV of Chromecast. Commentaar van Olav Mol is ouderwets gezellig, die stem en het enthousiasme horen immers al meer dan 25 jaar bij de F1 in Nederland. Tip: de vrije trainingen met Rick Winkelman. Altijd interessante achtergrondverhalen.

F1TV

Het was natuurlijk de bedoeling van Ecclestone dat alle races achter een betaalpoort kwamen. Onder Liberty Media is het dan ook realiteit. In tegenstelling tot wat Ecclestone wilde, heeft Liberty Media wel flink uitgepakt. Je kunt namelijk alle kant op de G1TV.

Wil je de race start vanuit de cockpit van Max Verstappen? Dat kan. Wil je de data zien? Dat kan ook. Ook prettig is dat je de taal kunt kiezen. Aan het begin van het seizoen was de verbinding nog niet top, maar de laatste races gaat het uitstekend. Het kost 60 euro per jaar, niet per seizoen. Nu afsluiten is tot november 2021 kijken. Ook leuk, je kan heel veel oude races terugzien (ja, ook met Jos Verstappen!).

Voorspelling GP van Sakhir 2020 van de redactie

Op de redactie zijn we gezegend met uitzonderlijk Formule 1-talent. Niet zozeer qua rondetijden, dan wel qua voorspellingen. De drie F1-prominenten ademen F1 en dat merk je aan hun voorspellingen. En hun adem.

Wouter

Verstappen Bottas Russell

Het is al een hele opgave om te verzinnen wie er uberhaupt in welke auto zit deze grandprix. Na de coronabesmetting van Hamilton is de vraag wie zijn (Vlaamse) knuffelcontact was in de F1-bubble. Gaan we nog meer besmettingen zien of valt dat wel mee? Russell mag zijn stoeltje warm houden en eindigt op het podium. Wel net achter Bottas, die weer achter Verstappen eindigt. Dit is het weekend dat Max het moet doen. No pressure. En don’t crack. Wouter, schrijft Vlaamse knuffelcontactadvertenties

Michael

Bottas Verstappen Pérez

Sorry, waar gaan we rijden dit weekend? Ok, als jij het zegt Willem dan zal het zo zijn. Hamilton doet niet mee dus wellicht eindelijk een keertje Perez goed op het podium. Ik denk dat Bottas hem prima kan pakken als hij geen stress heeft van Hamilton. Dus ik zou zeggen, de bovenstaande top 3. Michael, drinkt een Krombacher tijdens de race.

Jaap

Russell Bottas Pérez