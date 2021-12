Toyota Mirai rijtest: elektrisch zonder stekkergedoe

Toyota heeft het niveau van waterstof naar een hoger niveau gebracht met de nieuwe Mirai, lees in deze rijtest waarom.

De Toyota Mirai, dat was toch die vreemd vormgegeven waterstofauto van zeven jaar geleden? Ja, maar ook weer niet. De eerste generatie Mirai voelde inderdaad aan als een concept op wielen. De auto had simpelweg een bijzonder smaakgevoelig uiterlijk.



Hoe anders is dat met de nieuwe Toyota Mirai die in 2019 verscheen: om te zien een absolute schoonheid ten opzichte van zijn voorganger. Ik moet de eerste persoon nog tegenkomen die het woord ‘lelijk’ in de mond durft te nemen. Maar goed, in deze dagen kom je natuurlijk ook niet veel mensen tegen..

Toyota Mirai rijtest – Aandrijflijn

Rijden in een auto op waterstof voelt een beetje alsof je terug in de tijd gaat. En dan heb ik het met name over de tankinfrastructuur. Tien jaar geleden was een elektrische auto bijzonder en moest je echt zoeken naar een laadpaal. Tegenwoordig is een laadpaal vinden kinderspel. Dat is anders met waterstof. De infrastructuur komt eigenlijk nu pas op gang in Nederland. Op het moment van schrijven kun je bij zeven tankstations in ons land waterstof tanken. Veruit de meeste bevinden zich in de randstad. Daarnaast zijn er nog eens negen waterstoftankstations in aanbouw.

De meeste kilometers hebben we met deze Toyota Mirai gemaakt in en rondom Rotterdam. Het dichtstbijzijnde tankstation bevindt zich in Rhoon. Dat is ongeveer een kwartiertje rijden vanuit de stad en prima te doen. Tenzij je heel veel kilometers maakt, kom je er niet elke week.

Actieradius Mirai

Volgens Toyota heeft de Mirai een actieradius van 650 kilometer volgens de WLTP-cyclus. In de praktijk was dat bij ons 450-475 kilometer. Dat is met stoel- en stuurwielverwarming aan in combinatie met een vlotte rijstijl en een buitentemperatuur van zo’n vijf graden Celsius.



Het grote verschil met een elektrische auto is dat het laden geen tientallen minuten of zelfs uren duurt. Net als het tanken van benzine en diesel ben je in een paar minuten klaar. Betalen gaat per kilogram in plaats van in liters. En de tankslang is een stukkie zwaarder in vergelijking met een slang voor reguliere brandstof. Voor de rest is het proces hetzelfde.

Ruimte

De Toyota Mirai is een echte sloep. Een bolide voor de directeur, zou je kunnen zeggen. De brandstofcelauto staat op het platform van de Lexus LS. Het model is bijna vijf meter lang. Overigens is het interieur niet net zo ruim als een LS, of een BMW 7 Serie of Mercedes-Benz S-klasse. Dat komt omdat de aanwezige brandstofceltanks behoorlijk wat ruimte in het interieur opslokken.

De waterstoftanks zijn in een T-configuratie in de auto verwerkt. De langste tank bevindt zich onder de middenconsole, de twee kleinere waterstoftanks bevinden zich lateraal in de breedte onder de achterbank en de bagageruimte. Het ruimte-aanbod is daardoor beperkt. Je hoofd komt door het panoramadak ook nog eens opvallend dichtbij de hemelbekleding. Mensen met een lengte van 1,95 meter of langer zullen niet riant zitten in de Mirai. Ondergetekende heeft met zijn 1.80 m nergens last van gehad.

Rijden

De rijervaring is subliem in de Mirai. Dat zit op het niveau van een Lexus. Het is muisstil aan boord van de Toyota. Ook bestaat het interieur uit mooie materialen. Kleine zaken herinneren je eraan dat je toch in een Toyota zit. Denk aan de stengel voor de richtingaanwijzer.



Maar een kniesoor die daarop let. Het rijden zelf kun je vergelijken met een elektrische auto. Lekker veel koppel wat meteen aanspreekbaar is. Met een systeemvermogen van 174 pk en een 0-100 km/u tijd van negen seconden is het geen sprintkanon, dat komt ook omdat de auto rijklaar al bijna 2.000 kilogram weegt. De topsnelheid ligt op 175 km/u. Uiteindelijk gaat het daar ook helemaal niet om bij een Mirai. De aandrijflijn sluit perfect aan op het gevoel in deze auto. Alles is gericht om comfort en dat past ook bij een auto van dit formaat.

Bijtelling voordeliger dan een vergelijkbare EV

De bijtelling op een waterstofauto is interessanter dan een elektrische auto. Bij een elektrische auto betaal je 12 procent bijtelling tot 40.000 euro. Alles daarboven valt in het tarief van 22 procent. Bij de Toyota Mirai komt de volledige aanschaf in aanmerking voor 12 procent bijtelling. De vanafprijs van de Mirai ligt op 65.995 euro. Bovendien is er tot 2025 geen sprake van motorrijtuigenbelasting. Dat maakt deze auto misschien wel (zakelijk) interessanter dan je in eerste instantie dacht.

Lezersvragen

Rijden met een brandstofcelauto. Dat doe je ook niet elke dag. Op dit moment zijn er maar twee automerken in Nederland waar je kunt shoppen als particulier of zakelijke rijder voor een auto op waterstof. Dat is Toyota met de Mirai en Hyundai met de Nexo. Op onze Instagram kregen we behoorlijk wat interactie toen we content deelden van de Mirai. Een aantal lezersvragen die binnenkwamen via Instagram zullen we hier dan ook beantwoorden.

Hoe ziet Toyota de toekomst voor dit soort auto’s?

Toyota is van mening dat je waterstof moet zien als een nieuwe generatie van elektrisch aangedreven auto’s. Het is een alternatief dat naast de elektrische auto met een accu kan bestaan. Voordelen volgens Toyota zijn de grote actieradius en het feit dat je het tankt zoals je dat nu kent van een benzine-of dieselauto.

Hoelang duurt het tanken?

Het proces verloopt nagenoeg gelijk als bij benzine of diesel. Pasje in de automaat, pincode invoeren. De slang pakken en deze bevestigen op de aansluiting en klaar is kees. Je hoeft de slang niet ingedrukt te houden. Je knijpt eenmalig en dan gaat de slang in een vergrendeling. Als de tank vol is stopt het proces vanzelf. Al met al duurt het ongeveer 5 minuten. De kans dat je iemand anders tegenkomt bij een waterstoftankstation is vrij klein. Grappig genoeg kwamen we precies een identiek model tegen tijdens het tanken. What are the odds..

Wat kost een tankbeurt?

Toen we met deze Toyota Mirai op stap waren voor een rijtest bedroeg de kiloprijs ongeveer een tientje exclusief de BTW. De waterstofauto heeft drie tanks met een inhoud van in totaal 5,6 kg. Dat betekent dat een volle tank zo’n 56 euro excl BTW kost.

Hoe wordt waterstof gemaakt? Rijdt een auto op water?

Waterstof is een element dat niet in een pure vorm bestaat. Er zijn een aantal zaken nodig om waterstof te winnen. Hier in Europa is elektrolyse de meest toegepaste vorm. Dat betekent dat elektriciteit door water wordt gevoerd. Dit zorgt voor een reactie waarbij waterstof vrijkomt. Zaak is natuurlijk dat die stroom wel groen wordt opgewekt, anders schiet je er milieutechnisch nog weinig mee op.

Die vrijgekomen waterstof tank je bij de pomp en gaat vervolgens naar de tanks in de auto. De brandstofcel in de auto wekt energie op via de reactie van waterstof met zuurstof. De energie die ontstaat tijdens deze chemische reactie wordt gebruikt om de elektromotoren aan te drijven. Aan het einde van elke autorit komt er resterende waterdamp uit de uitlaat. Lang verhaal kort: de auto rijdt niet op water zoals je dat uit de kraan drinkt, maar op elektriciteit. Tanken met de tuinslang is er helaas niet bij. Een waterstofauto heeft dus eigenlijk zijn eigen energiecentrale aan boord.