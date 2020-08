Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Spanje 2020

Wie activeert de partymode met de meeste verve, in de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje van morgen?

Het F1 circus inmiddels aanbelandt in Spanje. Dat had dit jaar moeten betekenen dat we vorig weekend de eerste Grand Prix van Nederland sinds 1985 hadden moeten beleven. Niets is echter minder waar, want dankzij Corona waren de coureurs en teams vorig weekend nog in Engeland. Onverwacht werd dat alsnog een Nederlands succes, maar dan van een andere orde: Max Verstappen won namelijk de race!

We hopen stiekem tegen beter weten in dat MV33 een vervolg kan geven aan dit klinkende resultaat. We verwachten echter dat Mercedes weer de toon aan zal geven nu er weer op harder rubber geracet wordt. Zeker in de kwalificatie zal dat het geval zijn, daar Mercedes dit jaar weer een partymode voordeel van jewelste lijkt te hebben. Voorlopig dan tenminste, want de FIA heeft al aangekondigd eens kritisch te gaan kijken naar deze aparte motorsetting. Enfin, hoe dat afloopt zal nog even afwachten zijn. Hoe de kwalificatie afloopt, weten we binnen nu en een uurtje al…

Q1

Williams zoekt het eerste de baan op met Latifi en Russell. Opvallend daarbij is dat de eerste run van Latifi drie tienden sneller is dan die van Russell. Velen hadden verwacht dat Russell de fors betalende Canadees volledig zou afdrogen dit jaar. Doet ‘ie tot op heden ook redelijk, maar toch toont Latifi af en toe een sprankje meer snelheid dan we hem toe hadden gedicht.

Verstappen is al de derde man die een tijd op de klokken zet. In de eerste sector, waar de klepel hard tegen het carbon aangedrukt wordt, is hij niet eens veel sneller dan de Williamsen. In sector 2 en sector 3 trekt MV33 gelukkig wel een gaatje. Hamilton is slechts drie tienden sneller dan de Nederlander en Bottas zelfs drie honderdsten langzamer. Racing Point zit er ook weer lekker bij, maar het is duidelijk dat de toppers nog wat achter de hand houden.

Op het eind van de sessie lijkt de baan weer iets sneller geworden te zijn. Veel coureurs zetten groene sectoren neer. Kvyat rijdt zelfs de snelste tijd in de eerste sector. Uiteindelijk zijn het echter toch weer de usual suspects die het onderspit delven. De laatste vijf worden ingevuld door Haas F1, Alfa Romeo en Williams. De enige ‘verrassing’ is dat Russell dit keer niet Q2 haalt, maar veteraan Kimi Raikkonen het laatste plekje in de tweede sessie scoort. Teammaat Giovinazzi, die dit jaar vaak net wat sneller was dan de Fin, beleeft juist een slechte kwali en staat helemaal achteraan.

De afvallers: Magnussen, Grosjean, Russell, Latifi, Giovinazzi

Q2

Mercedes kiest als eerste de gang naar het circuit. De Schwartzpfeile hoeven zich geen hele grote zorgen te maken over exact het juiste moment zoeken dat de baan het snelst is. Ze hebben voldoende marge. Opvallend genoeg doet iedereen deze sessie overigens gewoon op de zachtste compound banden. Dit ondanks de geslaagde gok op hardere banden van Verstappen in de kwalificatie vorige week.

Mercedes klokt een rijd die een halve seconde sneller is dan Max Verstappen. Verstappen is op zijn beurt drie tienden sneller dan Sainz, die een heel rijtje coureurs aanvoert die binnen enkele tiendes van elkaar zitten. Als een gezellig kleurrijk treintje gaan alle coureurs op hetzelfde moment aanzetten voor hun laatste pogingen. Sommigen lappen het gentlemen’s agreement om elkaar niet in te halen tijdens de outlap daarbij opzichtig aan hun vuurvaste sneakers.

Aanvankelijk lijkt het er echter op dat niemand echt snellere tijden rijdt. Maar op de valreep gebeurt er toch nog het een en ander. Zo vallen Vettel en Ricciardo buiten de top-10. Gasly is wederom veel sneller dan Kvyat en staat nu 6-0 voor in het kwalificatieduel. Raikkonen is de enige gewiekste man die wellicht vermoedt dat de medium band beter voor hem is. Hij verbetert hierop inderdaad zijn tijd. Heel veel levert het niet op, want de veteraan verschalkt alleen Ocon, maar toch.

De afvallers: Vettel, Kvyat, Ricciardo, Raikkonen, Ocon

Q3

En dan is het natuurlijk weer tijd voor het duel bij Mercedes en de strijd om de andere startposities van de rest. De beide Racing Points hebben er zin in en staan al bij het rode licht te wachten aan het eind van de pit. De auto’s staan daar echter lekker warm te worden, dus het is een beetje de vraag of dit nou wel zo handig is. Stroll roept op de radio dat hij wel een ijsje zou willen hebben.

Beide roze Mercs rijden een 1:15.6, maar die van Perez is net wat beter dan die van Stroll. Bottas gaat bijna een seconde sneller. Hamilton lijkt langzamer onderweg dan de Fin, maar maakt in de laatste sector alsnog het verschil. Hij is 59 duizendsten sneller dan VB77. Tot vreugde van oranje brillen gaat Verstappen een kleine drie tienden rapper rond dan de Racing Points. Achter de roze brigade voegen Norris, Leclerc, Albon, Sainz en Gasly in.

In de tweede run komt Bottas wederom net niet aan de tijd van Hamilton. Die laatste pakt dus pole. Stroll is niet sneller dan in zijn eerste run. Perez wel een beetje, maar niet genoeg om Verstappen te verschalken. Albon gaat nog naar P6 achter de roze Mercs, maar is wel wederom zeven tienden langzamer dan Max. Sainz mag zich verheugen op het feit dat hij Norris verslaat in eigen land. De vijfde startrij is een franstalig onderonsje tussen Leclerc en Gasly. Vooral voor Ferrari zal dat weer pijn doen.

F1 kwalificatie Spanje 2020: De volledige uitslag