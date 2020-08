Autoblog advies: compacte en snelle diesel 15k

Als je een compacte en snelle diesel zoekt, wat zijn de opties als je 15 mille te besteden hebt? Team Autoblog zoekt het voor u uit!

Ondanks dat de diesel in de media wordt afgeserveerd en afgedankt, is het nog steeds een heel erg bruikbare brandstofsoort. Naast de bekende nadelen (diesel = moord!) heeft de zelfontbrander een paar enorme voordelen. Zeker tegenwoordig. Ze zijn zeer krachtig en relatief zuinig. Per model is het ook een beetje afhankelijk hoe welgemanierd ze zijn. Kortom, de ideale auto voor de persoon die veel kilometers maakt. Sowieso gaat dit nog wel een uitdaging worden. Ondanks dat diesel niet meer populair is, is er op de gebruikte markt nog wel voldoende vraag naar.

Zo komen we uit bij de aanvraag van Mattieu. Hij is op dit moment eigenaar van één auto en bestuurder van twee auto’s. Als auto van de zaak leaset hij een BMW 116d (F20). Hij had destijds nog net de laatste viercilinder weten te regelen. Hij realiseert zich dat deze auto heel erg saai is, maar hij heeft de ideale auto ‘voor erbij’, een heuse Renault Mégane Renault Sport 275 Trophy. Nice!

Nu is het moment daar dat hij van job verandert en er geen leaseauto meer bij zit. Maar, Matthieu gaat nog wel een enorm aantal kilometers rijden, zo’n 40.000 per jaar. Hij is nu op zoek naar een auto die op een leuke wijze het gat van de 116d kan opvullen. In tegenstelling tot veel andere momenten ligt alles helemaal open, mits de auto maar niet kleiner is dan de 1 Serie. Ook wil Matthieu graag een viercilinder. Een fijne, compacte en snelle diesel, dus!

De wensen en eisen van Matthieu kun je lezen in de onderstaande tabel:

Huidige auto’s BMW 116d (lease)

Renault Mégane Trophy (weekend) Koop/Lease Koop Budget € 15.000 Jaarkilometrage 40.0000 Brandstofvoorkeur Diesel Reden aanschaf andere auto Verandering van werk. Leaseauto gaat eruit. Nieuwe dagelijkse auto nodig Gezinssamenstalling 2 volwassenen, kindje op komst Voorkeursmerken Eigenlijk niet No-go merken Crossovers waar alle actieve 60-plussers nu wild van worden Wanneer kopen? Najaar 2020

BMW 220d Coupé (F22)

€ 14.950

2014

145.000 km

Bij BMW kun je uiteraard heel erg veel kanten op als je een leuke diesel wilt. De keuze is werkelijk enorm. De 2.0 diesel met 184 pk is zo’n beetje in elk model geleverd. In bijna geen enkele BMW (of Mini) stelt deze motor teleur. De leukste is de 220d Coupé. Deze auto rijdt net even wat strakker dan de 1 Serie en de ‘20d’ is voldoende krachtig. Als je wil is er zelfs een biturbo 225d, maar deze zijn lastig te vinden in het budget. Nadeel is dat de auto verder weinig afwijkend is van de huidige 1 Serie. Een andere optie is de 420d, iets minder vinnig, maar nauwelijks zwaarder en wel een stukje ruimer en comfortabeler. In de juiste kleurstelling ook wat chiquer. En je hebt de laatste 4 Serie met een fraaie neus. Kortom, veel te kiezen bij BMW, maar het is wel veel van hetzelfde.

Mercedes SLK 250 CDI (R172)

€ 15.000

2012

140.000 km

Een C220 CDI Coupé is een prima optie, alhoewel de E220 CDI Coupé nog net even wat meer klasse en cachet heeft. Het zijn identieke auto’s, maar bij de E220 is alle sportiviteit er met succes uitgehaald. Toch opteren we voor de leukste Mercedes die je in het budget kunt kopen: de SLK 250 CDI. Het is een compacte en snelle diesel, maar dan anders. Een tweezits roadster met achterwielaandrijving en dieselmotor klinkt (letterlijk) best bijzonder. Het is echter best een smakelijk combinatie. Voor zijn klasse is de SLK altijd het verfijndere en comfortabele alternatief. De motor is een pareltje, de 2.1 diesel is bijzonder krachtig. In combinatie met de automaat een top-aandrijflijn. En het dak kan altijd open! In principe de perfecte aanvulling op een Mégane RS.

Audi TT Coupé 2.0 TDI quattro S-Line (8J)

€ 14.750

2013

125.000 km

Net als de SLK diesel lijkt een TT diesel ook wat vergezocht. In zo’n auto wil je toch een krachtige benzinemotor? Eigenlijk wel. Maar net als de SLK is de Audi TT behoorlijk verfijnd en best comfortabel. Je kunt er met gemak lange ritten in maken. De ruimte op de achterbank is nihil, maar je kan het perfect als aflegruimte gebruiken. Of, wat alle TT-eigenaren lijken te doen: de bagageruimte ermee vergroten door de leuning neer te klappen. De 170 pk sterke diesel is best potig, maar mist wat verfijning.

Volkswagen Golf GTD (Typ 5G)

€ 14.990

2015

110.000 km

Misschien is de Golf GTD het prototype compacte en snelle diesel. Maar de TT is toch al een Golf? Eh, nee. Niet helemaal. Of beter gezegd: helemaal niet. In dit geval kun je namelijk kiezen voor de GTD versie van de Golf VII, terwijl bovenstaande Audi nog gebaseerd is op de Golf VI. De Golf VII heeft een hoogwaardiger onderstel en vooral een fijnere motor en transmissie. Het is allemaal een stukje moderner en beter. Ook qua infotainment komt de Golf modern over. Nuchter beschouwt de beste optie die op alle fronten uitstekend scoort. Negatievelingen kunnen opmerken dat het ‘een Golfje’ is, maar daar is in principe weinig mis mee.

Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTD Sprint Speciale

€ 12.000

2015

90.000 km

Volgens de ware autoliefhebbers moet je een Alfa Romeo rijden. Dat is het ware autorijden. Op zich hebben ze een punt, want een Alfa biedt vaak diverse kwaliteiten die je mist bij andere merken. Met de Giulietta is dat wel iets minder het geval. Dat is op zich geen probleem, want het is een prima rijdende hatchback, zeker in deze ‘Sprint’-uitvoering met de dikke 2.0 JTDm-motor. Italianen kunnen goed diesels bouwen en dit blok bewijst dat des te meer. In combinatie met de automaat levert de motor 175 pk, waarmee het een echte compacte en snelle diesel is. Het totaalpakket is prima, alhoewel de stoelen niet voor iedereen lekker zitten en het interieur niet echt Duits Premium óf frivool Italiaans is. Het grote voordeel is dat je kunt kiezen uit de dikste uitvoering met weinig kilometers. Je hebt een aanzienlijk frissere auto voor beduidend minder geld.

Peugeot RCZ HDI

€ 15.000

2015

100.000 km

Als je echt wat aparts wil rijden, zoek dan even naar een Peugeot RC-Z. Dit was een auto die je tegenwoordig absoluut niet in verband zou brengen met Peugeot. De tweezits coupé gaat qua concept verder waar de TT stopt. De auto is nog gaver. Qua karakter lijkt de RC-Z veel op de TT, maar de Peugeot is qua rijden soepeler: de motor en het onderstel zijn gewoonweg prettiger. Het interieur is bijzonder fraai, maar mist de finesse van de TT. Het infotainmentsysteem is een paar stappen minder. Ook zijn de prestaties iets minder. Maar om veel kilometers mee af te leggen, is de RC-Z HDI een enorm prettige auto.

Mazda 3 SkyActiv D 150 Sport

€ 14.500

2016

55.000 km

Als je de specificaties van de Mazda 3 naast die van de Alfa Giulietta legt, zie je hoe gewaagd deze twee aan elkaar zijn. Sterker nog, Mazda leent al sinds 2002 wat stijlelementen van Alfa Romeo en dat pakt gewoonweg goed uit. Sterker nog, het interieur van de Mazda3 is meer Alfa dan het interieur van de, eh, Alfa. Ook heeft het uiterlijk meer dan een paar Alfa-kenmerken. Zelfs qua rijden doet de Mazda aan de Alfa Romeo denken. De Mazda is relatief gezien behoorlijk sportief afgestemd en niet de smaak van iedereen. Aan de andere kant: vanuit de BMW zal het niet een enorme cultuurschok zijn. Ook lekker: in vergelijking met de Duitse concurrentie heb je een jonger exemplaar met minder kilometers.

Volvo C70 D3 Momentum

€ 15.000

2012

120.000 km

Als je langere afstanden gaat rijden en je hebt al een van de best rijdende auto’s uit de prijsklasse, waarom niet een compleet andere auto uitkiezen voor de afwisseling? De Volvo C70 is qua naam een beetje misleidend, daar het in feite een cabrio-uitvoering is van de S40. Dat betekent dat de auto relatief belegen is in dit gezelschap, maar storend is het allerminst. De ‘waterval’-middenconsole en het strakke interieurdesign vervelen niet snel. Qua sportiviteit hoef je niet veel te verwachten, alhoewel de auto capabeler is dan je zou verwachten. De D3-motor is geen wonder qua prestaties, maar in een relaxte cabrio past een relaxte rijstijl en laat de C70 dat nou net uitstekend kunnen. Wel is het lastiger om een mooi exemplaar te vinden met niet al te veel kilometers.

YOLO: Jaguar XJ 3.0 D Luxury

€ 14.750

2013

170.000 km

Als je zoekt op dikke diesels in dit prijssegment, dan kom je al gauw uit bij heel veel Duitse auto’s van de bekende merken. Een oudere Duitse auto wordt al snel fout, dus waarom niet een edele Brit? De Jaguar XJ is verrassend voordelig in België. We weten het, dit is niet de standaard compacte en snelle diesel. We vonden enkele exemplaren met de 3.0 V6 diesel met 275 pk, wat meer dan voldoende is. De XJ is minder zwaar dan je zou denken, want de auto is geheel van aluminum. Zo zuinig als een Golf diesel is de Jaguar niet, meer gezien de prestaties en het formaat van de auto valt het heel erg mee. Ook zal de verzekering en met name het onderhoud duurder uitvallen. Maar hey, dan rijd je wel in een van de dikste.

