Wie pakt de koe bij de horens, in de kwalifcatie voor de Grand Prix van Spanje?

Na het spektakel van Miami, is het F1 circus afgereisd naar het immer broeierige Spanje. Charles Marc Herve Perceval Leclerc is nog steeds de kampioenschapsleider, doch Verstappen hijgt opeens nadrukkelijk in zijn Monegaskische nek. Red Bull lijkt op rees pees Ferrari ingehaald te hebben in de afgelopen races. Dat gezegd hebbende, is het verschil nog steeds erg klein.

Dit weekend hoopt Ferrari terug te slaan. Team rood heeft naar verluidt voor het eerst wat updates meegenomen naar de Grand Prix van Spanje. Teambaas Mattia Binotto lijkt het allemaal goed uitgedacht te hebben. De updates kosten allemaal geld en Mattia heeft een plannetje bedacht om ze binnen het budget cap zo efficiënt en effectief mogelijk te maken. Ferrari hoop zo ongetwijfeld weer net het voordeel terug te pakken van team rode stier.

Dan is er nog het slepende verhaal van Mercedes en de schok die Aston Martin Martin door de paddock deed sudderen door Red Bull schaamteloos te kopiëren. Sluit Mercedes aan bij Ferrari en Red Bull? Is de groene Red Bull snel of een sof? We gaan het zien, in de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje!

Q1

Pierre Gasly is een van de eerste mannen op de baan. Logisch, want de Fransman kwam vanochtend in het geheel niet in actie tijdens de laatste vrije training. Ook Guanyu Zhou, die al veel pech gehad heeft dit jaar, laat niks aan het toeval over en zet snel een tijd op de klokken. Met name de Chinees is daarbij meteen lekker onderweg. Die Alfa blijft toch stiekem lekker gaan in deze fase van het seizoen.

Perez is desalniettemin zes tienden sneller, waarna de Ferrari’s laten zien dat er nog meer in het vat zit. Team rood is al het hele weekend het snelst over een ronde. Er is echter wat onzekerheid of Ferrari ook de pace heeft in long runs. Beide coureurs van het team zetten weer vrijwel identieke tijden neer, waarbij Lecelrc toch weer net net honderdsten van een seconde sneller is.

Verstappen sluit aan achter de Fezza’s en dan zien we wat Mercedes kan. Team zilver is snel geweest in de trainingen, maar dat was Russell ook in Miami. Vervolgens ging het in de sessies die tellen toch weer een beetje mis. Dit keer lijkt het beter te gaan voor de Duitsers. Russell en Hamilton gaan naar P4 en P5 op een tiende of drie van de top. Daar kan je wat mee, zeker als de rees pees morgen ook oké is. Bottas onderstreept de snelheid van Alfa, door als best of the rest aan te sluiten.

Aan het eind van de sessie kijken we naar het staartje van het veld. Niet geheel verrassend staan daar weer de Williamsen, in de gebruikelijke volgorde. De Williams is nou eenmaal de slechtste auto van het veld en op een circuit als dit, bij droog weer, kan je dat in principe niet compenseren. Opvallender is dat ook Aston Martin het zwaar heeft. Stroll blijkt al snel niet door te gaan naar Q2. Uiteindelijk geldt dat ook voor Vettel. Alle furore ten spijt, is de groene Red Bull voorlopig dus nog niet echt snel.

Ook Alonso rookt een zware pijp voor eigen publiek. De in de kwalificaties vaak snelle Spanjaard zit in verkeer voor zijn laatste poging en slaagt er zo niet in Q2 te behalen. Erg veel snelheid heeft ook Alpine sowieso kennelijk niet op dit moment. Ocon komt namelijk maar op de nipper door, als vijftiende. Puntje om te noteren in gedachten: alle Ferrari klanten zijn makkelijk door…

De afvallers: Vettel – Alonso – Stroll – Albon – Latifi

Q2

Hamilton komt als eerste van de toppers -mag ik dat zeggen, ja dat mag vanaf dit weekend weer!1!!- over de meet voor een 1:19.7. Teammaat Russell is nog wat sneller en gaat voor een 1:19.4. Wat zou het toch gaaf zijn als we echt een gevecht tussen drie teams krijgen voor poles en zeges, met elk twee rijders die op hun dag de beste kunnen zijn. Perez sluit aan op P3 voor de Ferrari’s en Max. Maar die laatste drie, hebben hun eerste run gedaan op een set gebruikte softs. Het is dus eigenlijk veelzeggend dat Red Bull met Checo überhaupt de noodzaak voelt met nieuwe softs Q2 te doen.

Sainz en later Verstappen gaan toch nog onder de tijden van de Mercs door met nieuw rubber. Het lijkt eigenlijk overbodig, want de tweede helft van de top-10 mist nét de paar tienden om op nieuw rubber de toppers op gebruikt rubber echt te kunnen bedreigen. Leclerc is zo spekkoper en spaart een set banden ten opzichte van zijn concurrenten.

De strijd om eliminatie is ongemeen spannend als gebruikelijk. Uiteindelijk lijkt Schumacher de man met de meeste pech die net buiten de boot valt. Maar dan blijkt dat Norris zijn beste tijd kwijtraakt omdat hij een witte lijn genegeerd heeft. In de herhaling zien we dat het allemaal erg marginaal is, maar regels zijn regels. Zo gaat Mick alsnog door naar Q3 en is daarmee het hele team van Haas daar vertegenwoordigd. Zhou weet toch weer niet het beste uit zijn Alfa te halen op het juiste moment. De andere afvallers zijn niet verrassend: de Alpine van Ocon en de Alpha Tauri’s hebben qua pace voorlopig weinig in de melk te brokkelen dit weekend.

De afvallers: Norris – Ocon – Tsunoda – Gasly – Zhou

Q3

Voordeel Leclerc dan? Op basis van alle voorgaande, geldt de Monegask als favoriet voor de pole. Russell is echter de eerste op de baan om een snelle ronde te zetten. De Brit gaat voor een 1:19.6. Sainz gaat harder en zet een 1:19.4 op de klokken. Dan zien we een rode Ferrari achterstevoren staan. Is het Sainz? Neen, het is It is I, Leclerc. Dat is dus een set gespaarde nieuwe banden naar de de galemiezen.

Perez gaat vervolgens met een 1:19.4 naar P2 vlak achter Sainz. Russell nestelt zich tussen de Mexicaan en zijn teammaat met een 1:19.6. Het zit allemaal erg dicht bij elkaar. Althans, todat Verstappen zijn eerste snelle tijd neerzet. De Nederlander gaat naar een 1:19.0. Biem! Geweldige vent Bottas sluit aan als best of the rest met een 1:19.8. Niet eens heel ver weg van het groepje daarvoor dus, maar voor BOT zal het ongetwijfeld voelen als een grotere kloof.

Leclerc staat onder druk en kiest voor een vroeg tweede rondje. Hij moet wel, want als er een gekke rode vlag komt, staat hij tiende. In S1 is hij net iets langzamer dan VER. In S2 zit hij een kwart tel onder de tijd van onze held. Leclerc doet dus wat hij moet doen en gaat naar een 1:18.7. Your move, Max. Maar dan komt Max op de radio dat hij geen power heeft. Wat een sof.

Nu is het nog kijken naar Sainz…Carlos heeft de steun van het publiek achter zich, maar moet vier tienden toegeven op zijn teammaat. Dat is meer dan we tot op heden gezien hebben dit jaar. Verstappen houdt zo in ieder geval vast aan P2. Tenzij…Russell een paarse eerste sector in iets bijzonders weet om te zetten!

Al snel zien we echter dat dat nog iets teveel gevraagd is voor team zilver. Desalniettemin gaat Russell naar P4. Daarmee heeft hij in ieder geval Perez te pakken. Mercedes zit dus wel degelijk op verbeteren. Russell trekt de stand in het kwalificatieduel met zijn teammaat gelijk naar 3-3. Hamilton heeft mazzel, want Bottas en Magnussen komen uiteindelijk toch nog heel dicht in de buurt van de kampioen. Ricciardo en Schumacher moeten iets meer toegeven en sluiten de top-10 af. Voor Ricciardo is het wel de eerste keer dit jaar dat hij het kwalificatieduel wint van Norris, foutje of niet. Een interessante grid voor morgen dus. De eerste van een epische zwik driegevechten dit jaar?

