Tesla gaat keihard inzetten op advocaten en rechtszaken

Elon Musk heeft een nieuw stokpaardje en gaat met Tesla keihard inzetten op advocaten en rechtszaken.

Elon Musk is een man die veel belang hecht aan rechtvaardigheid. De markante rijkaard sluit geen compromissen wat dat betreft. Bijvoorbeeld ook niet in de kwestie rond de overname van Solar City. Enkele investeerders van Tesla waren van mening dat Musk zijn invloed had gebruikt om Tesla dit destijds falende bedrijf waar hij en zijn broer vuistdiep inzaten te laten opkopen voor (te) veel geld. Al Tesla’s board members schikten de zaak. Musk zelf daarentegen weigerde dat te doen. In deze moderne wereld kunnen valse aantijgingen immers erg veel schade aanrichten. Soms moet je vechten voor wat juist is.

Afgelopen week zijn er twee dingen gebeurd waardoor Musk opnieuw in het verdomhoekje zit. Hij werd beschuldigd van een zaak omtrent grensoverschreidend gedrag bij SpaceX, waarvoor hij wél een schikking getroffen zou hebben. Daarnaast kwam er een documentaire uit over Autopilot met een inhoud waar Musk ongetwijfeld niet onverdeeld blij mee zal zijn geweest.

Gerelateerd of niet, Musk heeft nu te kennen gegeven dat hij een leger gaat bouwen. Een leger advocaten, welteverstaan. Musk deed de aankondiging, uiteraard, via Twitter:

Tesla is building a hardcore litigation department where we directly initiate and execute lawsuits. The team will report directly to me. Tesla policy is never to give in to false claims, even if we would lose, and never to fight true claims, even if we would win.

Elon Musk, wil gerechtigheid