Kwalificatie Sprint: Sprint Shootout GP Azerbeidzjan 2023

De gloednieuwe Sprint Shootout biedt een extra kwalificatie bij de GP van Azerbeidzjan van 2023. Wie pakt de snelste tijd?

Zijn we net gewend aan het format van de sprintrace in de Formule 1, gaat het weer op de schop. Op populair verzoek hebben we voor de GP van Azerbeidzjan in 2023 een compleet nieuw format. Vrije training 2 en 3 vervallen en in plaats daarvan hebben we een sprintrace. Maar die is NIET geldend voor de kwalificatie voor de race van zondag, dat was gisteren al bekend. De sprintrace is nu min of meer een manier om een competitie-aspect toe te voegen aan wat normaliter een vrije training zou zijn.

Om dat competitie-aspect nog verder te benadrukken moet er ook gekwalificeerd worden voor de sprintrace. Die sessie is net afgerond en de resultaten hebben we natuurlijk voor je!

SQ1

Gekheid van deze kwalificatiesessie terzijde, begint ‘ie zoals altijd. SQ1 is los waar natuurlijk een handjevol auto’s zo snel mogelijk de baan op willen. Met drie minuten in is het enige merkwaardige een gele vlag, omdat Oscar Piastri de bocht mist en met rokende banden de run-off area in rijdt. Gelukkig kan de Australiër door zonder kleerscheuren. De eerste tijden worden neergezet door de middenmoters met Hamilton en Magnussen als snelste. Perez zet ze echter vrij snel op hun nummer en zowel Verstappen als Leclerc én Sainz maken een welbekende top 4 compleet.

Wederom een gele vlag in sector 1 en wederom omdat één van de rookies dit jaar een run-off area opzoekt. Dit keer onze eigen Nyck de Vries, wiens kwalificatie gisteren natuurlijk nogal onfortuinlijk afliep. De Williamsen lijken snel met zowel Albon als Sargeant ineens in de top 4, maar een hoop coureurs moeten nog een snelle ronde neerzetten. Met nog maar 30 seconden op de teller gaat het toch nog mis, waar Logan Sargeant de muur aantikt met zijn achterkant. Dit betekent dat de sessie voorbarig wordt afgesloten en ineens de voorlopige uitslag definitief is.

Dat betekent dat Zhou, Bottas, Tsunoda, Gasly en De Vries van de gevarenzone naar definitieve afvaller gaan. Voor Sargeant betekent het ook een onfortuinlijk einde, want de Williams-coureur in SQ2 is best een fijne prestatie.

Afvallers: Zhou – Bottas – Tsunoda – Gasly – De Vries

SQ2

Nadat de officials klaar zijn met het opruimen van de auto van Sargeant kan SQ2 van start gaan. Met nog een klein paniekmomentje voor Aston Martin, waar problemen zijn met de DRS van in ieder geval Alonso. Dat lijkt onder controle te zijn op de baan.

Je merkt dat er minder tijd is dan bij een ‘echte’ kwalificatie, want na een paar rondes ben je al op de helft van je tijd. Het duurt dan ook tot ongeveer zes minuten op de klok dat we snelle tijden zien van Verstappen, Perez, Hamilton en Russell. De Ferrari’s sandwichen zichzelf er weer tussen in de laatste vijf minuten.

Uiteindelijk is Sargeant er dus uit per definitie, maar voor beide Hazen, Piastri en Ocon is het ook schluss. Piastri weet nog bijna Stroll in de afvalzone te krijgen, maar Stroll pakt dankzij een tow van Alonso op de valreep nog een zevende tijd.

Afvallers: Piastri, Hulkenberg, Ocon, Magnussen, Sargeant

SQ3

Waar SQ1 en SQ2 dus verplicht op mediums werden verreden, is het voor SQ3 tijd voor verplichte zachte banden. Dat betekent dat Norris al gelijk op plek 10 eindigt, want die heeft geen zachte banden meer. Voor de rest betekent het dat de komende zes minuten keihard gereden moet worden.

Perez pakt de snelste tijd en Verstappen kan hem niet evenaren, maar Leclerc zet met drie minuten op de klok een voorlopige pole. Maar dan! Leclerc wil nog één keer vliegen en vliegt in plaats daarvan in de muur met geen tijd meer op de klok. Dat geeft zowel Perez als Verstappen de mogelijkheid om hun laatste ronde te laten tellen. De Red Bulls laten het echter beide liggen en eindigen op plek twee en drie, met een klein voordeel voor Perez. Die start dan ook op plek 2 morgen met Verstappen, Russell, Sainz, Hamilton, Albon, Alonso, Stroll en Norris die in die volgorde de top 10 afmaken.

De top 10 voor de start van de sprintrace van de GP van Azerbeidzjan: