Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Azerbeidzjan 2023

Een kwali op de vrijdag. Dit is de kwalificatie van de Grand Prix van Azerbeidzjan 2023.

De F1 gaat morgen een kwalificatie rijden voor de sprint én de sprintrace rijden. Maar er is zondag ook nog zoiets als een Grand Prix. Voor de race van zondag is de kwalificatie zojuist verreden.

Q1

Wat begon als een veelbelovende vrije training voor Nyck de Vries, eindigt als een nachtmerrie voor de Nederlander. Met het aanzetten voor zijn eerste snelle ronde in Q1 remt hij veel te laat op het rechte stuk. Er is bijna geen uitloop op Baku en de Vries parkeert zijn Alpha Tauri in de muur bij de eerste bocht. Einde kwalificatie voor hem. De auto staat in de bocht, waardoor de FIA met de rode vlag zwaait.

Het is nog maar net groen, of de volgende rode vlag volgt. Dit keer is het Gasly die op dezelfde wijze zijn auto in de muur rijdt. Baku is wat dat betreft onvergefelijk. Gelukkig hebben de marshals de boel relatief snel opgeruimd en is het weer na enkele minuten groen!

In Q1 eindigt Leclerc bovenaan, met Max op P2. De top 5 bestaat verder uit Alonso, Perez en Russell. Mercedes lijkt zich te hebben weten herpakken ten opzichte van de vrije training.

Een knappe prestatie van rookies Sargeant en Piastri. De Williams-rijder eindigde op P11 en weet daardoor door te pakken naar Q2. Piastri eindigde op P12.

We nemen afscheid van Zhou, Hulkenberg, Magnussen, Gasly en De Vries in het eerste gedeelte van de kwalificatie in Azerbeidzjan 2023.

Q2

Q2 begint een stuk gemoedelijker in vergelijking met Q1. Vooralsnog geen rode vlaggen, waardoor de overgebleven kandidaten lekker kunnen rijden. Dat lijkt uiteindelijk de basis te leggen voor heel Q2, want verder blijft het allemaal goed gaan. Nu is het dus een kwestie van allemaal je snelste ronde neerzetten.

Zoals je verwacht doen de Ferrari’s en Red Bulls dat direct, met Leclerc die richting het einde de te kloppen tijd heeft. Een mooie mix van coureurs van Aston, McLaren en AlphaTauri vullen de rest van de top 10, wat minder goed nieuws is voor Mercedes. Die blijven nogal achter en het lukt zowel Russell als Hamilton niet om ver in de top 15 te komen.

Uiteindelijk zet Verstappen de snelste tijd neer en kan Leclerc die niet evenaren. De rest van de teamgenoten van beide heren sluiten aan, samen met het gros van de middenmoot. We moeten gedag zeggen tegen beide Williamsen, Bottas, Ocon en zelfs Russell, die Q3 niet weet te halen voor het eerst dit seizoen. Een dikke domper voor Mercedes.

Q3

De derde stint van de kwalificatie in Azerbeidzjan in 2023 begint op de normale manier. Met alle coureurs van Red Bull, Ferrari, Aston, en McLaren nog in de race, samen met Hamilton en Tsunoda, wordt er direct volop geracet. Verstappen pakt een eerste tijd en Leclerc doet het onmogelijke: hij evenaart hem tot op de laatste milliseconden. Perez, Sainz, en Hamilton sluiten aan, waardoor het lijkt dat Lewis toch zijn auto wat dichter bij de leiding heeft kunnen krijgen. Norris, Tsunoda en Alonso komen er namelijk achter.

Wederom een wat actieloze Q3 met een handjevol snelste rondes en veel terug naar de pits. Vanaf de laatste twee minuten gaat de bek weer op het stuur. Tussen Leclerc en Verstappen wordt het wederom spannend, en ineens worden de rollen omgedraaid. Leclerc pakt namelijk de snelste tijd en Verstappen moet er 0,200 seconden bij optellen. Ook Perez lukt het niet om sneller te zijn en dus pakt Leclerc pole position. Verstappen en Perez daarachter, daarna Sainz en Hamilton die goed terugkomt op plek 5.

Volledige uitslag: