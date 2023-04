Dit had de nieuwe Saab 9-5 moeten zijn

Degene verantwoordelijk voor wat over was van Saab komen nu met een blubberdikke EV aanzetten. Stiekem is de NEVS Emily GT gewoon de nieuwe Saab 9-5.

Saab mag dan alweer 12 jaar niet meer onder ons zijn, het gat in menig autohart bestaat nog steeds. Wat je wellicht niet weet is dat 2011 niet precies het einde was van Saab. De poging van Victor Müller om Saab te redden faalde jammerlijk, maar een management dat hun eigen merk financieel beter op orde heeft zou nog iets moois kunnen maken van Saab.

NEVS

Helaas gebeurde dat niet echt. Alles wat er over was van Saab werd namelijk gekocht door NEVS. Dit Chinese merk wat zijn afkorting haalt uit National Electric Vehicle Sweden is eigenlijk het nieuwe Saab. Toch hoorden we er weinig meer van sinds 2011, in ieder geval in gebouwde auto’s. Er zijn door NEVS nog Saab 9-3’s gebouwd, waarvan later nog een elektrische versie in China debuteerde. Nieuwe modellen bleven echter uit en Saab als een feniks laten herrijzen met een hagelnieuw platform en modellengamma is ook niet gebeurd.

NEVS Emily GT

Wel was NEVS al lange tijd van plan om iets op de markt te brengen, wat met de marketing ‘nieuwe Saab’ vrij snel kan rekenen op bijval van Saab-fanaten. Dat ‘presenteert’ NEVS nu. Tenminste, Plint Marketing, die samenwerkt met NEVS. Die delen foto’s van de NEVS Emily GT, wat bedoeld was als een EV om de markt op te schudden. Met de beloofde specs zou dat kunnen lukken en als je de geschiedenis van NEVS naloopt, is dit min of meer gewoon een Saab 9-5 die niet als Saab gemarket wordt.

Specs

De NEVS Emily GT is dus een perfecte blik in de toekomst: denk er een Saab-logo bij en dit is de kant die het op zou gaan. Zoals gezegd zijn de beloofde specs ook niet mis. Zo claimde NEVS dat er een rijbereik van 1.000 kilometer gerealiseerd moest worden. Dat klinkt vergezocht, maar met een gigantisch accupakket van 175 kWh is het ook wel naar verwachting. Twee andere versies zouden 105 kWh en 140 kWh krijgen, wat nog steeds aardig grote batterijen zijn.

Het ontbrak ook niet aan innovatie in de NEVS Emily GT. Het idee was bijvoorbeeld om de aandrijvingsunit van de elektrische motoren tussen de velg en de remschijf te plaatsen. Zo kon de auto een geavanceerd torque vectoring-systeem krijgen. Tot een punt waar de auto letterlijk kon sturen zonder stuur, dit door het principe van torque vectoring op te voeren naar standje 11. In ieder geval werd door het handjevol mensen dat al met de Emily GT mocht rijden beschreven als ‘een goed sturende auto’. Al moet daarbij wel gezegd worden dat die mensen allemaal van NEVS zijn.

Koenigsegg

De bijzondere motoren van de NEVS Emily GT zouden standaard uitkomen op zo’n 484 pk en een performance-variant met 653 pk stond ook op de planning. Oh ja, en de ontwikkeling moest wel van hoge kwaliteit zijn, want NEVS wist zelfs Christian von Koenigsegg te strikken om te helpen met de ontwikkeling. Dan weet je zeker dat het goedkomt en de NEVS Emily GT wordt dan ook gezien als ‘bijna af’ en volgens meerdere NEVS-honcho’s voelt de auto aan alsof er zo een prijskaart op kan.

Gedoemd

Bijna af met een hele grote ‘bijna’. Want hoe gaaf een nieuwe Saab 9-5 EV met baanbrekende specs en Koenigsegg-invloeden ook klinkt, de NEVS Emily GT is niet af en kan wellicht ook niet afgemaakt worden. Ook NEVS zit namelijk in zwaar weer, financieel gezien. Het merk doet er alles aan om officieel niet failliet verklaard te worden, maar momenteel is een soort ‘non-actief’ status van toepassing. Er is simpelweg niet genoeg geld om een auto op de markt te brengen. Er wordt nu gesproken van een inboedelverkoop waar fabrieksitems en bijvoorbeeld prototypes van de NEVS Emily GT verkocht kunnen worden om geld op te brengen. Dat komt ons bekend voor.

Eigenlijk is het dus al te laat. Het lijkt erop dat NEVS de Emily GT alsnog publiceert in de hoop dat een geldschieter de auto net zo interessant vinden als dat ‘ie op papier is. Met nog maar een handjevol medewerkers over lijkt het echter een jammerlijk gefaald sprookje te zijn voor NEVS. Waarmee ook het nieuwe Saab een Saabesque einde te wachten staat. Zo knetterhard kan de autowereld zijn.

Misschien dus voor het eerst en voor het laatst dat we de NEVS Emily GT zien. Jammer, want het zag er allemaal veelbelovend uit.