E-Klasse met Lorinser dikspul is dolle pret voor zeven!

Voor wie echt de jaren ’80 wil omarmen is deze Mercedes E-Klasse met Lorinser dikspul perfect, én er ‘passen’ zeven personen in!

Denk je Mercedes in de jaren ’80, dan denk je eigenlijk direct aan de W124. De generatie E-Klasse die voor het eerst het beeld schetste van de onverwoestbare E-segmenter van Mercedes. In de jaren ’80 was deze auto hypermodern, al verjaart de techniek (en vooral diens betrouwbaarheid) best aardig anno nu. Los van dat is het gewoon een dik ding om te zien.

Lorinser S124

Als je echt een dikke W of S214 wilde, moest je even bij tuner Lorinser aankloppen. Die konden van jouw Mercedes E-Klasse of E-Klasse Estate echt een dikke bak maken. Kunnen ze nog steeds, overigens. Op populair verzoek herstartte Lorinser in 2020 de productie van oude E-Klasse onderdelen. Zo kun je nog steeds elke 124 voorzien van de dikkere bumpers, dikke velgen en achterspoiler die de auto zo leuk maakten in de eighties.

Lorinser E-Klasse als occasion

De beschikbaarheid van deze nieuwe onderdelen is wel een dingetje, want daarvoor moet de auto naar Japan. Ook moet je zelf een E-Klasse aanleveren. Dat kun je nu oplossen op Marktplaats. Daar staat een S124 Mercedes E-Klasse met Lorinser dikspul te koop. Gewoon, om direct mee weg te rijden.

Iemand heeft namelijk deze Lorinser Mercedes E-Klasse naar Nederland gehaald vanuit Japan. Het ongetrainde oog zal wellicht denken dat ze naar een echte pre-merger AMG-achtige wagon aan het kijken zijn, maar het is dus gewoon een bodykit voor een 300TE. Dat betekent de 3.0 liter M103 zescilinder met 188 pk.

De auto is in nette staat gehouden en de Lorinser bumpers, spoiler en velgen staan er netjes bij. De specificatie is ‘saai’, maar zwart op zwart is tegelijkertijd prima op een S124. Ook heeft de auto wat luxe opties, waaronder een schuif/kanteldak. En da’s lekker met de zomer op komst.

Interieur

Ook het interieur van de Mercedes E-Klasse Lorinser is goed voorzien. Mercedes leefde jaren in de toekomst en dus zit je er niet slechter bij dan een modale hatchback van 20 jaar nieuwer. Het zwartlederen interieur met notenhout ziet er gebruikt maar niet beschadigd uit. Ook dat is prima.

Zevenzitter!

Waar het pas echt leuk wordt: deze Mercedes E-Klasse Lorinser is een zevenzitter! Zoals vele stationwagons uit deze tijd (en iets later) zat er een bankje achterstevoren in de kofferruimte. Meer dan een kind voor diens groeispurt ga je er niet in krijgen en je zit midden in de kreukelzone, maar met zeven man op pad is tof in een auto als deze.

Kopen

Deze goed bijgehouden Mercedes E-Klasse met Lorinser dikspul is een fijne, want hij heeft een lage kilometerstand (143.700) en gedocumenteerd onderhoud. Dat doet wel wat met de prijs. De verkoper op Marktplaats wil nog 23.500 euro ervoor vangen. Het is een dik ding, maar da’s flink geld. Wie durft?