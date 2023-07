Uitslag Sprint Shootout: GP Oostenrijk 2023

Gaat Max voor twee uit twee of kan Perez deze keer wel mee, in de Sprint Shootout in Oostenrijk.

Het was wederom balen voor Perez gisteren in de ‘echte’ kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Mexicaan overtrad in Q2 tot driemaal toe track limits. Daardoor bleef hij andermaal steken in de tweede sessie, voor de vierde keer op rij. Dom, dom, dom,, want Perez had de snelheid deze keer wel. Het zijn rookie mistakes van de veteraan.

De concurentie voor Max kwam daardoor van Ferrari. Het is een beetje het verhaal van het jaar tot zo ver. Red Bull is de beste, daarachter vechten Ferrari, Aston Martin en Mercedes om P2. De ene race is het ene team het beste, de andere race het andere. Bij Ferrari weten we bovendien dat ze vaak wel snel kunnen zijn over een ronde, maar dan de banden niet heel houden in de race.

Voor Stroll was er positief nieuws, omdat hij na een paar matige kwalificaties Alonso wist te verschalken. Maar in een weekend met een sprint race, staat de zaterdag eigenlijk helemaal op zichzelf. In de ochtend de shootout, in de middag een korte race. Wie pakt de meeste bonuspunten?

Shootout 1

Net als in Canada is het circuit bij de start vochtig. Dat betekent een aantal dingen. Ten eerste is de verplichte bandenkeuze in de shootout niet van toepassing. Ten tweede moeten de coureurs de lijn bewandelen tussen meteen een tijd op de klokken zetten omdat je niet weet wat er gaat gebeuren, maar ook rekening houden met het feit dat de baan normaal gesproken aan het eind het beste zal zijn.

Verstappen gaat snel naar Q1, maar zijn tijd wordt afgepakt vanwege track limits. Dat is hier wel echt een dingetje. Sainz heeft een potentieel probleem met de remmen. Hij zegt althans dat deze vreemd aanvoelen en komt naar de pit. Zhou heeft een spin en laat zien dat de baan hier en daar nog glibberig is.

De sessie vliegt voorbij en dat betekent dat Sainz haast heeft. Hij gaat echter soeverein naar P1 nadat hij de order van zijn team negeert eerst een opwarmronde te doen. Hamilton echter zit er niet bij. Ook hem wordt een ronde afgenomen vanwege track limits. De zevenvoudig kampioen slaagt er daarna niet in nog een tijd op de klokken te zetten die goed genoeg is.

Perez en Leclerc sluipen zonder weelde door buiten de top-10. De afvallers zijn zodoende Zhou, Piastri, Sargeant, Hamilton en Bottas. Voor de Australische rookie geen geweldige beurt dus. Voor de Amerikaanse rookie ook niet, want zijn tijd wordt ook nog eens afgepakt. Hoe zit het dan met De Vries? Die is wel door, met P8!

De afvallers: Zhou – Piastri – Sargeant – Hamilton – Bottas

Shootout 2

Verstappen gaat meteen weer naar P1. Bij De Vries wordt een ronde afgenomen, vanwege, je raadt het al, track limits. Ook al duren de sessies maar iets minder lang dan in de echte kwalificaties, is de actie toch een stuk hectischer. Leclerc lijkt vandaag langzamer te zijn dan Sainz.

Aan het einde van sessie is er weer een verkeersopstopping in de laatste bochten. Iedereen wil ‘op het laatst’ de beste ronde doen, maar dus zit iedereen elkaar in de weg. Dat zien we wel vaker, zeker op korte banen als deze. Het ziet er knullig uit. De Vries en Tsunoda worden er ook beiden slachtoffer van. Maar omdat de Japanner al een beter tijd heeft gereden, staat De Vries toch weer net achter zijn teammaat. Jammer.

Russell staat nog achter de Alpha Tauri’s. Zijn Mercedes komt niet meer in actie. Team zwart staat dus 15de en 18de op de grid vanmiddag. Gasly is boos dat hij niet in de laatste sessie zit. Maar goed, dat kan gebeuren in de Alpine. Gisteren zat Ocon er niet bij en Gasly wel, vandaag is het andersom. Albonio is niet voor het eerst de man op de ondankbare P11.

De afvallers: Albon – Gasly – Tsunoda – DE VRIES – Russell

Shootout 3

Verstappen gaat andermaal makkelijk naar P1. Het is zijn mattie Norris die naar P2 gaat. De Ferrari’s hebben het vandaag niet zoals gisteren. Sainz is achter Perez vierde en Leclerc sluit aan als vijfde. De echte Ferrari’s zijn maar marginaal sneller dan de nep-Ferrari’s van Haas F1. Ook Aston Martin heeft de ultieme snelheid kennelijk niet. Alonso en Stroll gaan naar P5 en P7. Dat wordt echter P6 en P8 als Hulkenberg naar P4 gaat op een mediumband. De Duitser is de snelheid nog niet kwijt. Helaas kan zijn Haas F1 de snelheid in de race meestal niet volgen.

Perez pakt dan uiteindelijk toch P2 af van Norris. Het verschil met Verstappen is met ruim vier tienden groot, maar dit is het minimale wat we eigenlijk altijd van Perez moeten verwachten. Stroll sluit ook op een medium direct aan achter Alonso, wat Ocon en Magnussen de nummers 9 en 10 maakt.

Vanmiddag dan de sprint. Spannend…

De top 10 voor de start van de sprintrace van de GP van Oostenrijk