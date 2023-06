Kwalificatie Formule 1: GP van Oostenrijk 2023

Wie start de race op zondag vanaf de eerste positie? De eerste kwalificatie voor de GP van Oostenrijk is hier.

De GP van Oostenrijk is toch een beetje de tweede thuisbasis voor Nederlandse F1-fans. De grote oranje tribunes lijken een dingetje van Zandvoort te zijn, maar Max rijdt als Red Bull-coureur voor een Oostenrijks team. Ook op de Red Bull Ring heb je dus grote oranje tribunes. Vol met mensen die zich niet kunnen gedragen als het verleden doorslaggevend is, al bleek vanmorgen dat je alsnog een tarwesmoothie mag nuttigen op de tribune.

Kwalificatie GP Oostenrijk

Los van dat alles moet er natuurlijk vooral gesproken en gepresteerd worden op de baan, niet ernaast. Laat dat maar over aan de 20 coureurs die op deze vrijdag gaan kwalificeren voor de race op zondag. Wie het concept nog niet snapt: morgen volgt dus de kwali voor de sprintrace én de sprintrace, maar de uitslag hiervan staat volledig los van de echte race. De volgorde daarvoor wordt nu bepaald in de kwalificatie voor de GP van Oostenrijk op vrijdag.

Q1

Met het neerstrijken van beide Hazen op het asfalt van de Red Bull Ring gaat Q1 van start. Zoals altijd eerst nog lekker zonder drama. Perez is na een paar dagen niet lekker zijn toch aanwezig op het circuit en hij zet gelijk de beste tijd neer. Die wordt gelijk afgetroefd door Oscar Piastri en daarna snel door Max Verstappen. De snelste tijd is zo 1:05,910. Lando Norris heeft direct last van iets wat vaker een uitdaging is op de Red Bull Ring: track limits.

Met 12 minuten op de klok komt er toch een gele vlag omdat Valtteri Bottas achterstevoren raakt in de eerste bocht. Vanwege een technisch probleem staat de auto stil op de baan en dus wordt de race vervolgens afgevlagd met rood. Toch kan de Fin zijn ronde afmaken, al is de eerste bestemming, net als de rest van het veld, de pits.

Een kleine pauze later zijn alle teams er op gebrand om een snelle tijd neer te zetten, dus wordt het druk op de baan. Ondertussen regent het verwijderde tijden, want vele coureurs vallen net buiten de track limits. Ook Verstappen is daardoor zijn snelste tijd kwijt. Inmiddels staan er wel wat snelle tijden van onder meer Hamilton, Sainz en Leclerc. Toch blijft een ‘schone’ ronde van Verstappen dominant nu hij een 1:05,116 neerzet.

Fernando Alonso probeert in het laatste gedeelte van Q1 nog één snelle ronde, maar wordt op het laatste rechte stuk dwarsgezeten door een langzaam rijdende Piastri. Dat terwijl Norris juist een bloedsnelle tijd pakt. Inmiddels wordt het dankzij snelle tijden van Albon en Hulkenberg nog een spannend gevecht in de eliminatiezone. De coureurs aldaar blijven waar ze zijn en dat betekent dat Nyck de Vries Q2 niet haalt. Net als Yuki Tsunoda, Zhou Guanyu, Logan Sargeant en Kevin Magnussen.

Q2

Dat de track limits echt genadeloos zijn, wordt direct bewezen in Q2. Verstappen pakt de snelste tijd en de eerste 1:04, maar komt buiten de lijntjes. Tijd weg en dus is Perez de nummer 1. Maar ook die zat er net buiten en is zijn tijd kwijt. Zo is de snelste man op de baan momenteel Lando Norris.

Red Bull-coureur Max Verstappen is niet blij met de Red Bull Ring en diens limieten. “These track limits are ridiculous”, klinkt het op de radio. Toch pakt Verstappen de snelste tijd en is daarmee zowel Sainz als Norris te snel af. Alex Albon is een man met een missie en doet indrukwekkende dingen met zijn Williams, maar ook hij komt net buiten de lijntjes. Genadeloos, die witte lijnen. Voor Perez wordt het nog spannend, want met drie minuten op de klok is hij al zijn snelste rondes kwijt.

Met nog één minuut op de klok wordt de eliminatiezone zo nog spannend. Het lukt Perez nog nét om op plek twee te komen, MAAR DAN! Wéér track limits en weer zijn tijd kwijt. P15 voor Perez en niet door naar Q3. Ook Ocon en Piastri raken tijden kwijt en die zitten ook in de eliminatiezone. Geen fijne dag voor vele coureurs, maar vooral voor Perez.

Q3

De laatste tien coureurs: kunnen zij de track limits de baas zijn? Verstappen laat direct even zien wie de baas is met een snelle tijd, waar alleen Leclerc een beetje bij in de buurt komt. Met zo’n 4 minuten op de klok is iedereen een laatste slag aan het plannen in de pits en is alleen Albon op het circuit. Langzaam maar zeker pakt hij plekken op het kwalificatie-scorebord. Wat kunnen de andere coureurs daar nog aan doen?

Verstappen kan in ieder geval zijn snelste tijd vastleggen. De Aston Martins pakken snel achter elkaar de derde en vierde plek maar ook Norris, Sainz en later Leclerc zetten snelle tijden neer. Met ook nog Hamilton erbij is dat de top 5, met de Astons op 6 en 7 en Hulkenberg, Gasly en Albon op 8, 9 en 10. Wat iedereen verwacht, maar toch waargemaakt wordt in de kwalificatie voor de GP van Oostenrijk: Max Verstappen pakt pole!

Resultaat Q3 (volledige tijden volgen)