Met deze nieuwe legertruck is de cirkel weer rond

Een nieuwe legertruck van GM Defense heeft dankzij zijn technische basis de cyclus weer helemaal rond gemaakt.

Ach ja, de Hummer. Voor de één hel op aarde, voor de ander een ondermaatse GM SUV. Feit is dat de originele Hummer, of Humvee eigenlijk, gewoon gebouwd was als inzetbaar voertuig. Humvee komt dan ook van de afkorting HMMWV, wat staat voor High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle, de naam die de SUV meekreeg toen hij officieel ingezet werd als de nieuwe generatie legertruck in 1981. De Humvee werd na zijn dienst als legervoertuig zo populair, dat bouwer AM General hem uitbrengt als civiele versie, de Hummer H1.

Hummer

Daar Jeep altijd best heeft kunnen scoren met de Wrangler, een civiele versie van de Willys Jeep, bleek het bij de Hummer wellicht beter om het bij militaire Humvees te houden. De H1 was praktisch best wel een onding: breed en toch laag en kort, en door een gigantische middentunnel zat je best wel bekneld in het grote ding. De motor was ook niet bepaald het laatste woord in verfijning en ook efficiëntie is een verboden term in het Hummer-handboek dankzij de aerodynamica van een flatgebouw. Gek eigenlijk: bijna alles van dat kun je ook opnoemen voor de Mercedes G-Klasse en dat is wel een succes geworden.

Bemoeienis van General Motors en het introduceren van de iets meer voor de straat geschikte H2 mocht niet baten. Niet alleen waren het zonder uitzondering lompe bakken, ook het compleet aan de laars lappen van het milieu werd direct een Hummer-eigen karaktertrekje. De kleinere H3 kon dit allemaal niet verhelpen en GM moest kappen met het merk Hummer in het afgelopen decennium. Succesvol militair voertuig wordt automerk, wordt laffe civiele auto en wordt nog geen 20 jaar later het einde van dit automerk.

GMC Hummer EV

Sinds kort gaat die cyclus echter verder naar het begin van een nieuw automerk. Tenminste, GM durfde het niet aan om Hummer opnieuw te gebruiken, dus valt ‘ie officieel onder GMC. De GMC Hummer EV is de elektrische truck op het nieuwe GM-platform voor elektrische trucks en dat maakt de naam des te ironischer. Nog ironischer is dat de Hummer EV dankzij zijn enorme silhouet en zeer Hummer-esque gebrek aan aerodynamica eigenlijk geen haar beter is dan een normale personenauto, maar soit. Er is een soort Hummer revival. En nu is de cirkel rond dankzij GM Defense.

GM Defense

De militaire tak van General Motors heeft recent namelijk geëxperimenteerd met het chassis van de GMC Hummer EV. En wat gebeurt er nu: dit is een concept voor de volgende generatie inzetbare legertruck, op basis van de Hummer EV! Legervoertuig wordt civiele auto, wordt complete faal, wordt een nieuwe poging tot civiele auto, wordt legervoertuig. Eigenlijk de omgekeerde wereld, maar wel een geinige realiteit.

De GM Defense eMCV (Electric Military Concept Vehicle), zoals het concept heet, is onderhuids dus een Hummer EV. Dat betekent het Ultimum-platform van GM: een 200 kWh grote batterij en drie e-motoren goed voor 1.000 pk. De legertruck heeft wel wat upgrades gekregen: Fox-schokdempers, sterkere velgen met dikke offroad banden en kleinere bumpers, zodat je beter kunt klimmen en afdalen. Ook al gaat het om een buizenframe, in het concept zelfs zonder deuren, de theoretische range is wel minder dan die van de Hummer EV. Waar die zo’n 525 km zou moeten kunnen rijden, houdt de eMCV het voor gezien bij 480 km rijbereik.

Hybride

Dat hoeft echter geen probleem te zijn, want de eMCV heeft een dieselgenerator aan boord. Niet alleen om de motor waar nodig van extra juice te voorzien, ook om kracht op te wekken voor eventuele bewapening en ander gereedschap. De dieselmotor werkt echt als generator en de wielen zullen altijd aangedreven worden door een e-motor. De stilte van een elektrische aandrijving werkt ook in het voordeel van GM, want de ultra-stille rijmodus is ideaal voor geruisloos rondrijden.

Zoals gezegd is het nog een concept, maar wel eentje die met een serieuze blik kijkt naar wat een legertruck kan zijn. En een mooie manier om de Hummer-naam weer te verbinden aan een militair doeleind.