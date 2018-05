Kwalificatiekoning MotoGP krijgt deze BMW M3 CS

Wie aan het eind van het jaar bovenaan staat krijgt niet alleen de eer, maar ook een dikke BMW.

De MotoGP verreed afgelopen weekend alweer haar vierde Grand Prix van het seizoen. Voorafgaand aan de eerste Europese wedstrijd van het jaar, greep BMW haar kans alvast de doeken van het cadeau voor de beste kwalificeerder van het veld te trekken. De traditie is inmiddels aan haar zestiende jaar toe. Dit jaar is het een BMW M3 CS die, na afloop van het seizoen, aan de winnaar uitgereikt zal worden.

Hoewel de traditie in theorie lang genoeg bestaat om een groot aantal verschillende rijders de kans te geven een flinke BMW te winnen, kunnen we uit de afgelopen jaren concluderen dat dit absoluut niet het geval is geweest. Het Spaanse wonderkind Marc Marquez is er de laatste vijf jaar namelijk vandoor gegaan met talloze M-modellen. Het ongenaakbare talent ontving o.a. een M2, M4 CS en M6. De kans is zeker aanwezig dat Marquez dit jaar weer oppermachtig is, zowel in de kwalificaties als in de races. De Spanjaard gaat momenteel aan de leiding van het kampioenschap en won zondag gemakkelijk, nadat zijn concurrenten elkaar, op enkele seconden achter hem in gevecht om de tweede positie, van de baan reden.

De rijders kunnen de BMW M3 CS, in Frozen Dark Blue, aan het eind van het jaar claimen door zoveel mogelijk punten bij elkaar te sprokkelen. De punten worden uitgedeeld op basis van de positie die in de kwalificatie wordt behaald. Momenteel moet Marquez (66 punten) alleen de Fransman Johann Zarco (70 punten) voor zich dulden in de ranglijst, maar met nog 15 wedstrijden op de kalender zijn er nog genoeg mogelijkheden.

De BMW M3 CS is momenteel de krachtigste 3-serie die BMW produceert. De geblazen 3-liter zes-in-lijn perst er 460 pk en 600 Nm koppel uit, waardoor hij in 3,9 seconden aan de 100 km/u zit. De M3 CS heeft een topsnelheid van 280 km/u en schakelt via een zeventraps DCT-automaat.