Belgisch/Nederlands bedrijf mag PSA’s nieuwe elektrische versnellingsbak maken

We pakken dit momentje om jullie een kleine dosis chauvinisme te geven.

In een wereld waar grote spelers alsmaar groter groeien en steeds meer invloed krijgen, is het goed om te zien dat de kracht en kundigheid van de kleinere bedrijven niet vergeten wordt. Goed, Punch Powertrain is geen werkplaats met vijftien werknemers, maar toch. De van origine Belgische CVT-fabrikant en DAF-dochter opereert tegenwoordig onder de paraplu van de Chinese Yinyi Group en heeft deze week een wel héél goede klant weten te strikken.

PSA heeft onthuld dat het in zee gaat met een lokale versnellingsbakken-bakker, zodat deze de door PSA benodigde geëlektrificeerde DCT, de hybride DT2, in elkaar kan schroeven. De DT2, met 48V motor, komt tegen 2022 in de milde hybride modellen van de PSA Group. We weten van de Franse autofabrikant dat ze zichzelf met grote inzet klaar proberen te stomen voor een elektrische toekomst, en met deze zet zijn ze een stap dichterbij bij dat doel.

Punch Powertrain is door PSA verkozen omdat het al tijden toebehoort tot de leidende fabrikanten van DCT-versnellingsbakken. PSA vindt de versnellingsbakken van Punch Powertrain vooral gunstig voor hun toekomstige modellen, omdat deze uit minder componenten bestaan en daarom lichter en compacter zijn dan de producten van de concurrentie. Daarbij leveren de DCT’s relatief goede prestaties, zonder dat het verbruik er ernstig onder te lijden heeft.

Het Belgisch-en-ook-deels-Nederlandse Punch Powertrain is in haar nopjes met de overeenkomst. De versnellingsfabrikant produceert al jaren CVT’s voor Chinese en Koreaanse auto’s, maar heeft het contact met de Europese markt door de jaren heen enigszins verloren. Dit terwijl het in Sint-Truiden gevestigde bedrijf ooit naam maakte met de Variomatic, de iconische CVT die het bedrijf destijds onder DAF produceerde. Met deze nieuwe overeenkomst hoopt het bedrijf haar voet weer tussen de Europese deur te krijgen.

Met dank aan Jeroen voor de tip!